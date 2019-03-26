Экономика

Силуанов назвал условие роста пенсий на 20 процентовРоссийская газета 07:05

Введение системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК) в России позволило бы увеличить пенсии участникам программы на 20 процентов в зависимости от уровня зарплаты. Об этом заявил первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов на коллегии Минфина.
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Антон Силуанов
Нам нужно запускать этот механизм, потому что это даст возможность увеличивать пенсии нашим пенсионерам. По оценкам, индивидуальный пенсионный капитал позволит увеличить пенсию до 20% от уровня заработной платы, а также создаст дополнительный ресурс финансовый — около 1,5% ВВП.
— Антон Силуанов, российский экономистНТВ 08:34

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