Энергетика

Силуанов назвал условие для падения цены на нефть до $30 за баррельРБК 05:54

Весной 2019 года на фоне обострения противостояния США и Ирана мировые цены на нефть заметно выросли, 25 апреля стоимость барреля Brent впервые за почти полгода превысила $75, достигнув на максимуме отметки $75,6.
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Силуанов: цены на нефть могут упасть до $30 за баррель, если ОПЕК+ не продлит сделку

ТАСС06:55

Силуанов прогнозирует обвал цен на нефть в случае непродления сделки ОПЕК+

Коммерсантъ06:02

Нефть может упасть ниже 40 долларов за баррель, если ОПЕК+ не договорится. Пока рубль растет

Фонтанка.Ру05:17

Силуанов допустил обвал цен на нефть

URA.Ru05:56

Новак допустил риск снижения цены на нефть ниже $40 за баррель

Rambler News Service06:15

Новак допустил падение цены на нефть до $30 за баррель

РБК07:10

Силуанов рассматривает вариант падения цен на нефть до $30

Finam.Ru04:55
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 07:18, Ашберн
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