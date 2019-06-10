Энергетика

Новак не исключил падения цен на нефть до 30 долларов за баррельРИА Новости 07:36

Глава Минэнерго РФ Александр Новак считает, что описанный первым вице-премьером, министром финансов РФ Антоном Силуановым сценарий падения цен на нефть до 30 долларов за баррель, если в июле не будут достигнуты договоренности ОПЕК+, не исключен.
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