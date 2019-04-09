Экономика

Силуанов назвал сроки эффекта от повышения НДСREGNUM вчера в 21:56

Эффект от повышения НДС начнет ощущаться во втором полугодии, заявил российский министр финансов Антон Силуанов в ходе Апрельских чтений в Высшей школе экономики. Он отметил, что деньги, которые даст повышение НДС, «должны поступить в экономику ближе ко второй половине года».
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Расчетное ускорение

Российская газетавчера в 15:13

Силуанов заявил о положительном эффекте повышения НДС

News.ruвчера в 04:45

В Минфине ожидают роста ВВП России выше 1,3% в 2019 году

RT на русскомвчера в 08:39

Силуанов: Рост ВВП России может ускориться, но «запрягаем долго»

Росбалтвчера в 05:41

Динамика ВВП РФ в начале текущего года оказалась лучше ожиданий - Силуанов

Финмаркетвчера в 04:52

Экономике России пообещали рост и «быструю езду»

Lenta.ruвчера в 10:06

Силуанов: положительный эффект от роста НДС проявится ближе ко второй половине года

ТАССвчера в 04:26
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Политика

Чайка признал миллиардные хищения из выделенных на оборону средств

Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка сообщил Совету Федерации, что из бюджетных средств, выделенных предприятиям, подконтрольных Роскосмосу и Ростеху, были похищены 1,6 млрд рублей.
Обновлено вчера в 00:27
Происшествия

Экс-министра Абызова перевели в камеру с холодильником и телевизором

Бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова перевели из карантина в двухместную камеру СИЗО «Лефортово», где есть всё необходимое.
Обновлено вчера в 11:37
Общество

Россияне назвали необходимый для достойной жизни размер зарплаты

Для достойной жизни россиянам в среднем нужен доход в размере 66 тыс. рублей, свидетельствуют результаты опроса граждан, проведенного Финансовым университетом при правительстве России.
Обновлено вчера в 22:47
Экономика

РАНХиГС: половина россиян не удовлетворены своими доходами

"Коммерсант" приводит данные Росстата, Центробанка и академии госслужбы о доходах и расходах россиян и их удовлетворенности от жизни.
Обновлено 08 апреля в 20:37
Происшествия

Стала известна причина драки с участием Кокорина и Мамаева

9 апреля в Пресненском суде Москвы свидетель Карен Григорян рассказал о причине драки с участием футболистов Павла Мамаева, Александра Кокорина и водителя Виталия Соловчука.
Обновлено вчера в 12:24
Культура

Жванецкий прервал выступления из-за перелома руки

Писатель-сатирик, народный артист РФ Михаил Жванецкий, которому 6 марта исполнилось 85 лет, как минимум на месяц прервал свои выступления из-за травмы руки.
Обновлено вчера в 08:22
Политика

ФСБ задержала члена «Правого сектора» Пирожка

Сотрудники ФСБ и МВД России задержали активного участника украинской праворадикальной организации "Правый сектор" (запрещена в РФ).
Обновлено вчера в 08:16
Хоккей

ЦСКА победил СКА и вышел в финал Кубка Гагарина

Обновлено вчера в 14:50
Политика

В Amnesty International сообщили о снижении числа казней в мире

«Резкое сокращение общего числа казней в мире доказывает, что даже страны, от которых этого меньше всего ждёшь, начинают менять свои подходы и понимать, что смертная казнь не является решением», — подчеркнул генсек Amnesty International Куми Найду.
Обновлено вчера в 23:16
Экономика

В России возник дефицит необходимого для «Цезаря» салата романо

Крупные российские производители сегодня не выращивают такие виды салата, как романо и радичио, и они в основном поставляются из-за рубежа, напоминает Мустафин.
Обновлено в 00:00
Общество

В Росгвардии ответили на обращение ветеранов ОМОНа к Путину

Обновлено вчера в 01:43
Общество

Эксперты подсчитали, сколько россияне заплатили геймерам в 2018 году

По их данным, 18 млн россиян в возрасте от 14 до 54 лет потратили таким образом за год около 11,6 млрд руб. Зарабатывают на получении донатов и продаже контента 3 млн россиян, или 4,5% интернет-аудитории.
Обновлено вчера в 23:00
Политика

Переговоры Путина и Эрдогана начались в Кремле

Обновлено 08 апреля в 07:22
Путешествия

Стали известны самые дешевые пляжные туры на майские праздники

Самым бюджетным оказалась поездка в Крым. Как информирует РИА Новости, 26 тысяч рублей на двоих придется заплатить на десятидневный тур.
Обновлено вчера в 23:46
Происшествия

Самый авторитетный вор в законе освобожден из колонии

Обновлено вчера в 05:56
Кино

В Центральном доме кино прощаются с Георгием Данелией

Церемония прощания проходит в московском Доме кино, похороны пройдут на Новодевичьем кладбище.
Обновлено вчера в 05:05
Политика

ЦИК: партия Нетаньяху лидирует на выборах в Израиле

Партия «Ликуд» израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху лидирует на парламентских выборах после обработки 2,7 млн бюллетеней.
Обновлено вчера в 20:47
Общество

Прощальные метели прогнозируют синоптики на этой неделе

На этой неделе сильные осадки в виде мокрого снега и даже метели прогнозируются по всему северу страны, сообщил "Российской газете" руководитель отдела краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений Гидрометцентра Александр Голубев.
Обновлено вчера в 22:00
Наука

Неинвазивная стимуляция мозга улучшила память пожилых людей

Подтвержден сильный омолаживающий эффект у человека от стимуляции мозга, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено вчера в 06:48
Шоу-бизнес

Филипп Киркоров объяснил отсутствие Пугачевой на концерте в ее честь

Одним из артистов, выступивших на мероприятии, стал бывший муж Пугачевой Филипп Киркоров.
Обновлено вчера в 07:56
Общество

В России за год выросла численность дальневосточных леопардов

Обновлено вчера в 22:01
Армия и оружие

Обнаружены обломки пропавшего в Японии истребителя F-35A

Силы самообороны Японии обнаружили обломки истребителя F-35A, который пропал с экранов радаров во вторник.
Обновлено вчера в 19:55
Здоровье

Девушка отказалась от поступления в университет ради спасения брата

Девушка из китайского города Ляньюньган, провинция Цзянсу, пожертвовала поступлением в университет, чтобы помочь младшему брату, страдающему от апластической анемии.
Обновлено вчера в 23:32
Баскетбол

ЦСКА на выезде обыграл «Нижний Новгород» благодаря 17 очкам де Коло

Самым результативным игроком матча стал защитник армейцев Нандо де Коло, который набрал 17 очков.
Обновлено вчера в 14:20
Происшествия

В Краснодаре прошли обыски у активистки «Открытой России»

В Краснодаре проходят обыски у активистки движения "Открытая Россия" Яны Антоновой, утверждают в пресс-службе организации.
Обновлено вчера в 06:17
Футбол

«Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Сити» в четвертьфинале Лиги чемпионов

Лондонский футбольный клуб «Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Сити» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 17:05
Армия и оружие

Соловьев рассказал, что ждет корабли НАТО при заходе в Азовское море

Телеведущий Владимир Соловьев в эфире программы «Кто против» ответил на слова американского эксперта Грэга Вайнера, назвавшего число и месяц прохода кораблей НАТО и ВМСУ в Азовское море.
Обновлено в 00:05
Экономика

Мигранты уезжают из России. За последние 27 лет такого не было

Институт социального анализа отмечает, что за последние несколько лет поток мигрантов в России резко снизился.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия

СМИ сообщили о госпитализации Далай-ламы

Духовный лидер буддистов Далай-лама XIV был госпитализирован в Индии. Об этом во вторник сообщил телеканал NDTV.
Обновлено вчера в 20:20
Политика

Шойгу осудил подчиненных за бездушие и формализм

Министр обороны Сергей Шойгу осудил «вопиющие случаи» проявления бездушия должностных лиц при работе с людьми.
Обновлено вчера в 19:26
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