Экономика
Силуанов назвал сроки эффекта от повышения НДСREGNUM вчера в 21:56
Эффект от повышения НДС начнет ощущаться во втором полугодии, заявил российский министр финансов Антон Силуанов в ходе Апрельских чтений в Высшей школе экономики. Он отметил, что деньги, которые даст повышение НДС, «должны поступить в экономику ближе ко второй половине года».
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Политика
Чайка признал миллиардные хищения из выделенных на оборону средств
Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка сообщил Совету Федерации, что из бюджетных средств, выделенных предприятиям, подконтрольных Роскосмосу и Ростеху, были похищены 1,6 млрд рублей.
Обновлено вчера в 00:27
Происшествия
Экс-министра Абызова перевели в камеру с холодильником и телевизором
Бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова перевели из карантина в двухместную камеру СИЗО «Лефортово», где есть всё необходимое.
Обновлено вчера в 11:37
Общество
Россияне назвали необходимый для достойной жизни размер зарплаты
Для достойной жизни россиянам в среднем нужен доход в размере 66 тыс. рублей, свидетельствуют результаты опроса граждан, проведенного Финансовым университетом при правительстве России.
Обновлено вчера в 22:47
Экономика
РАНХиГС: половина россиян не удовлетворены своими доходами
"Коммерсант" приводит данные Росстата, Центробанка и академии госслужбы о доходах и расходах россиян и их удовлетворенности от жизни.
Обновлено 08 апреля в 20:37
Происшествия
Стала известна причина драки с участием Кокорина и Мамаева
9 апреля в Пресненском суде Москвы свидетель Карен Григорян рассказал о причине драки с участием футболистов Павла Мамаева, Александра Кокорина и водителя Виталия Соловчука.
Обновлено вчера в 12:24
Культура
Жванецкий прервал выступления из-за перелома руки
Писатель-сатирик, народный артист РФ Михаил Жванецкий, которому 6 марта исполнилось 85 лет, как минимум на месяц прервал свои выступления из-за травмы руки.
Обновлено вчера в 08:22
Политика
ФСБ задержала члена «Правого сектора» Пирожка
Сотрудники ФСБ и МВД России задержали активного участника украинской праворадикальной организации "Правый сектор" (запрещена в РФ).
Обновлено вчера в 08:16
Хоккей
ЦСКА победил СКА и вышел в финал Кубка Гагарина
Обновлено вчера в 14:50
Политика
В Amnesty International сообщили о снижении числа казней в мире
«Резкое сокращение общего числа казней в мире доказывает, что даже страны, от которых этого меньше всего ждёшь, начинают менять свои подходы и понимать, что смертная казнь не является решением», — подчеркнул генсек Amnesty International Куми Найду.
Обновлено вчера в 23:16
Экономика
В России возник дефицит необходимого для «Цезаря» салата романо
Крупные российские производители сегодня не выращивают такие виды салата, как романо и радичио, и они в основном поставляются из-за рубежа, напоминает Мустафин.
Обновлено в 00:00
Общество
В Росгвардии ответили на обращение ветеранов ОМОНа к Путину
Обновлено вчера в 01:43
Общество
Эксперты подсчитали, сколько россияне заплатили геймерам в 2018 году
По их данным, 18 млн россиян в возрасте от 14 до 54 лет потратили таким образом за год около 11,6 млрд руб. Зарабатывают на получении донатов и продаже контента 3 млн россиян, или 4,5% интернет-аудитории.
Обновлено вчера в 23:00
Политика
Переговоры Путина и Эрдогана начались в Кремле
Обновлено 08 апреля в 07:22
Путешествия
Стали известны самые дешевые пляжные туры на майские праздники
Самым бюджетным оказалась поездка в Крым. Как информирует РИА Новости, 26 тысяч рублей на двоих придется заплатить на десятидневный тур.
Обновлено вчера в 23:46
Происшествия
Самый авторитетный вор в законе освобожден из колонии
Обновлено вчера в 05:56
Кино
В Центральном доме кино прощаются с Георгием Данелией
Церемония прощания проходит в московском Доме кино, похороны пройдут на Новодевичьем кладбище.
Обновлено вчера в 05:05
Политика
ЦИК: партия Нетаньяху лидирует на выборах в Израиле
Партия «Ликуд» израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху лидирует на парламентских выборах после обработки 2,7 млн бюллетеней.
Обновлено вчера в 20:47
Общество
Прощальные метели прогнозируют синоптики на этой неделе
На этой неделе сильные осадки в виде мокрого снега и даже метели прогнозируются по всему северу страны, сообщил "Российской газете" руководитель отдела краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений Гидрометцентра Александр Голубев.
Обновлено вчера в 22:00
Наука
Неинвазивная стимуляция мозга улучшила память пожилых людей
Подтвержден сильный омолаживающий эффект у человека от стимуляции мозга, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено вчера в 06:48
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров объяснил отсутствие Пугачевой на концерте в ее честь
Одним из артистов, выступивших на мероприятии, стал бывший муж Пугачевой Филипп Киркоров.
Обновлено вчера в 07:56
Общество
В России за год выросла численность дальневосточных леопардов
Обновлено вчера в 22:01
Армия и оружие
Обнаружены обломки пропавшего в Японии истребителя F-35A
Силы самообороны Японии обнаружили обломки истребителя F-35A, который пропал с экранов радаров во вторник.
Обновлено вчера в 19:55
Здоровье
Девушка отказалась от поступления в университет ради спасения брата
Девушка из китайского города Ляньюньган, провинция Цзянсу, пожертвовала поступлением в университет, чтобы помочь младшему брату, страдающему от апластической анемии.
Обновлено вчера в 23:32
Баскетбол
ЦСКА на выезде обыграл «Нижний Новгород» благодаря 17 очкам де Коло
Самым результативным игроком матча стал защитник армейцев Нандо де Коло, который набрал 17 очков.
Обновлено вчера в 14:20
Происшествия
В Краснодаре прошли обыски у активистки «Открытой России»
В Краснодаре проходят обыски у активистки движения "Открытая Россия" Яны Антоновой, утверждают в пресс-службе организации.
Обновлено вчера в 06:17
Футбол
«Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Сити» в четвертьфинале Лиги чемпионов
Лондонский футбольный клуб «Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Сити» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 17:05
Армия и оружие
Соловьев рассказал, что ждет корабли НАТО при заходе в Азовское море
Телеведущий Владимир Соловьев в эфире программы «Кто против» ответил на слова американского эксперта Грэга Вайнера, назвавшего число и месяц прохода кораблей НАТО и ВМСУ в Азовское море.
Обновлено в 00:05
Экономика
Мигранты уезжают из России. За последние 27 лет такого не было
Институт социального анализа отмечает, что за последние несколько лет поток мигрантов в России резко снизился.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия
СМИ сообщили о госпитализации Далай-ламы
Духовный лидер буддистов Далай-лама XIV был госпитализирован в Индии. Об этом во вторник сообщил телеканал NDTV.
Обновлено вчера в 20:20
Политика
Шойгу осудил подчиненных за бездушие и формализм
Министр обороны Сергей Шойгу осудил «вопиющие случаи» проявления бездушия должностных лиц при работе с людьми.
Обновлено вчера в 19:26