Политика

Силуанов назвал реакцию россиян на пенсионную реформу неожиданной
РБК
вчера в 21:29

Тяжелая реакция российского общества на старт пенсионной реформы стала неожиданной, признал первый вице-премьер Антон Силуанов в интервью «Коммерсанту». Несмотря на это, правительство все же приняло решение пойти на подобные меры.
РБКвчера в 21:29
Антон Силуанов
Тем не менее предложение правительства было воспринято очень тяжело, и несмотря на все корректировки, которые были сделаны после широкого обсуждения в обществе, с парламентариями, напряжение осталось. Однако и сейчас прекрасно понимаю, что это все равно нужно было делать.
— Антон Силуанов, российский экономистГазета.Ru 01:40
с чего всё началось

«Так четко и системно наша работа строится, пожалуй, впервые»

Первый вице-премьер Антон Силуанов о первых результатах нового правительства — После первого года появления нового правительства мы впервые имеем дело с нестандартной ситуацией — разочарования кабинетом министров почти никто не высказывает, но и о поддержке его курса за пределами власти мало кто готов заявить.
Коммерсантъвчера в 18:15

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Силуанов считает реакцию россиян на пенсионную реформу «неожиданной»

Газета.Ru01:40

Силуанов: изменения в пенсионной системе были восприняты очень тяжело

RT на русском00:37

Несмотря на корректировку пенсионной реформы, напряжение в обществе по этому вопросу сохраняется, — Силуанов

Эхо Москвы00:16

Силуанов назвал реакцию россиян на пенсионную реформу неожиданной

Коммерсантъ00:57

Силуанов: пенсионные изменения нуждались в более аргументированных разъяснениях

ТАССвчера в 23:18

Силуанов: россияне тяжело восприняли изменения в пенсионной системе

РИА Новостивчера в 23:00

Силуанов назвал реакцию россиян на пенсионную реформу неожиданной

РБКвчера в 21:29
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Политика

Песков рассказал о пенсии Путина

Президент РФ Владимир Путин получает свою зарплату и военную пенсию на карточку банка «Россия», заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью газете «Аргументы и Факты», опубликованном во вторник, 15 января.
Обновлено в 02:51
Политика

В Японии заявили о неизменности позиции по мирному договору с Россией

Позиция Японии в отношении мирного договора с Россией и принадлежности южной части Курильских островов остается неизменной.
Обновлено в 00:44
Армия и оружие

«Исламское государство» захватило город в Нигерии

Боевики, связанные с террористической группировкой «Исламское государство», захватили город Ранн на северо-востоке Нигерии.
Обновлено вчера в 17:24
Политика

Володин назвал невозможным участие России в ПАСЕ

Россия не видит для себя возможности участия в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), поскольку требование Москвы об исключении санкционных статей из регламента пока не приняты, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Обновлено в 02:14
Политика

В Крыму исключили возможность появления кораблей НАТО в Азовском море

Проход кораблей Североатлантического альянса в Азовское море без согласия России исключён.
Обновлено в 01:01
Политика

Тимошенко заявила, что у Порошенко нет шансов победить на выборах

Обновлено вчера в 16:50
Политика

Британский парламент голосует по Brexit

Британский парламент сегодня проголосует по Brexit. На повестке — договор с Европейским союзом.
Обновлено вчера в 22:50
Политика

Захарова оценила письма посла США в ФРГ о «Северном потоке — 2»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала письма посла США в ФРГ Ричарда Гренелла о «Северном потоке — 2», которые он разослал компаниям — инвесторам проекта.
Обновлено вчера в 21:17
Политика

Песков назвал политические Telegram-каналы «политологической чернухой»

«Что касается политических каналов, я бы сказал, что их подавляющее большинство — это политологическая чернуха, причем чернуха — заказная, с большим количеством фейков и глупостей», — заявил Песков, отметив, что чаще всего эти каналы используются как «инструмент манипуляции бюрократами и журналистами», потому что Telegram-каналы «кроме них мало кто читает».
Обновлено в 02:13
Политика

Трамп на приеме в Белом доме угостил спортсменов «мусорной едой»

Президент США Дональд Трамп принял в Белом доме команду по американскому футболу Clemson Tigers.
Обновлено вчера в 21:01
Армия и оружие

Вице-адмирал США заявила о профессионализме российских военных

Российские военные демонстрируют профессионализм во время контактов с американскими коллегами в международных водах и воздушном пространстве.
Обновлено вчера в 20:35
Политика

NYT: Трамп может вернуться к идее выхода из НАТО

Американский президент Дональд Трамп может вернуться к идее выхода из НАТО, поскольку оборонные расходы стран-участниц Североатлантического альянса до сих пор отстают от тех, на которых он настаивает.
Обновлено в 02:47
Политика

Глава NASA согласился посетить Россию по приглашению Рогозина

Руководитель NASA Джим Брайденстайн принял предложение главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина посетить Россию.
Обновлено вчера в 19:05
Армия и оружие

Американские войска останутся на границе с Мексикой до конца сентября

Контингент американских войск на границе с Мексикой останется там до 30 сентября 2019 года, говорится в заявлении Пентагона.
Обновлено в 02:10
Армия и оружие

Трамп договорился с Эрдоганом о сотрудничестве в Сирии

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом обсудил сотрудничество в Сирии на фоне начала вывода американских войск.
Обновлено вчера в 14:26
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