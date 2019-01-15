Общество
Силуанов назвал реакцию россиян на пенсионную реформу неожиданной
Силуанов назвал реакцию россиян на пенсионную реформу неожиданнойРБК21:29
Тяжелая реакция российского общества на старт пенсионной реформы стала неожиданной, признал первый вице-премьер Антон Силуанов в интервью «Коммерсанту». Несмотря на это, правительство все же приняло решение пойти на подобные меры.
РБК21:29
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185 человек отреагировали
Да и параметры пенсионной системы, сложившиеся в середине прошлого столетия, требовали донастройки. Сегодня мы имеем совершенно другие условия труда и продолжительность жизни. Эти показатели и дальше будут меняться в лучшую сторону.
— Антон Силуанов, российский экономистNews.ru 20:46
с чего всё началось
Первый вице-премьер Антон Силуанов о первых результатах нового правительства — После первого года появления нового правительства мы впервые имеем дело с нестандартной ситуацией — разочарования кабинетом министров почти никто не высказывает, но и о поддержке его курса за пределами власти мало кто готов заявить.Коммерсантъ18:15
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