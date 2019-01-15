Политика
Силуанов назвал реакцию общества на пенсионную реформу неожиданной
Силуанов назвал реакцию общества на пенсионную реформу неожиданнойРоссийская газетавчера в 23:42
Первый вице-премьер Антон Силуанов назвал неожиданной тяжелую реакцию российского общества на старт пенсионной реформы.
Российская газетавчера в 23:42
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Тем не менее предложение правительства было воспринято очень тяжело, и несмотря на все корректировки, которые были сделаны после широкого обсуждения в обществе, с парламентариями, напряжение осталось. Однако и сейчас прекрасно понимаю, что это все равно нужно было делать.
— Антон Силуанов, российский экономистГазета.Ru 01:40
с чего всё началось
Первый вице-премьер Антон Силуанов о первых результатах нового правительства — После первого года появления нового правительства мы впервые имеем дело с нестандартной ситуацией — разочарования кабинетом министров почти никто не высказывает, но и о поддержке его курса за пределами власти мало кто готов заявить.Коммерсантъвчера в 18:15
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Происшествия
Семь человек погибли в ДТП под Воронежем
Обновлено в 08:45
Политика
Задержанные украинские моряки отказались давать показания
Задержанные за нарушение границы России украинские моряки отказались давать показания в суде, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 05:50
Космос
Китайский зонд произвел биологический эксперимент на Луне
Китайский зонд «Чанъэ-4», совершивший посадку на обратной стороне Луны, обеспечил проведение биологического эксперимента на спутнике Земли.
Обновлено вчера в 22:56
Политика
Медведев высказался о проблемах российского бизнеса
Премьер-министр Дмитрий Медведев высказался о проблемах российского бизнеса. Об этом сообщает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 05:40
Политика
США назвали встречу с Россией по ДРСМД разочаровывающей
США назвали разочаровывающей встречу с РФ в Женеве по обсуждению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, Вашингтон продолжает считать, что Москва нарушает параметры ДРСМД, заявила заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон.
Обновлено в 08:58
Происшествия
Прокуратура нашла у Шестуна 565 земельных участков и 22 машины
По словам Куренного, надзорное ведомство обнаружило у Шестуна 676 объектов недвижимости в Серпуховском районе, в том числе 565 участков, оформленных на подконтрольных ему 40 юрлиц и на номинальных директоров этих юрлиц.
Обновлено в 04:52
Происшествия
Суд в Таиланде приговорил Лесли и Рыбку к условному сроку
Обновлено в 05:16
Общество
«Почта России» начала продавать пиво
«Почта России» начала торговать слабоалкогольными напитками в 3,2 тыс. своих отделений по всей России, сообщает RNS со ссылкой на пресс-службу компании.
Обновлено в 06:44
Происшествия
Судью краснодарского военного суда подозревают в наезде на девушку
Краснодарский гарнизонный военный суд проверяет информацию об автомобильной аварии с участием судьи Арсена Крикорова, в ДТП пострадала 18-летняя жительница Краснодара.
Обновлено в 09:03
Политика
Профильный комитет Госдумы рекомендовал не отправлять делегацию в ПАСЕ
Комитет Госдумы по международным делам рекомендовал не отправлять делегацию России для работы в ПАСЕ.
Обновлено в 08:24
Политика
Толстой назвал консультации с главой ПАСЕ содержательными
Консультации с председателем ПАСЕ по ситуации, сложившейся в отношениях между РФ и Советом Европы, были откровенные и содержательные, заявил РИА Новости вице-спикер ГД Петр Толстой.
Обновлено вчера в 11:15
Политика
Медведев вслед за Путиным пересел на российский лимузин Aurus
Премьер-министр Дмитрий Медведев вслед за президентом Владимиром Путиным начал использовать лимузин российского производства Aurus, рассказал ТАСС пресс-секретарь председателя правительства Олег Осипов.
Обновлено в 05:51
Экономика
Правительство согласовало новые меры по льготной ипотеке для семей
Правительство согласовало новые меры поддержки для семей с детьми, взявших ипотечные кредиты, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе панельной дискуссии «Социальная триада: демография — занятость — доходы» в рамках Гайдаровского форума, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 03:40
Экономика
В России хотят ввести налог на выезд из страны
Жителей страны и иностранцев хотят обязать платить налог в размере 500 рублей при выезде из России.
Обновлено в 06:03
Политика
Лукашенко запретил перенимать опыт России в сфере подготовки магистров
Белоруссии не следует перенимать опыт России в области подготовки магистров в вузах, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.
Обновлено в 09:08
Политика
Путин посетил выставку проектов Агентства стратегических инициатив
Президент России Владимир Путин посетил выставку проектов Агентства стратегических инициатив (АСИ), приуроченную к заседанию наблюдательного совета организации.
Обновлено в 07:55
Происшествия
Топ-менеджер «Евросети» найден мертвым в Новой Москве
В Новой Москве найдено тело топ-менеджера «Евросети» Дмитрия Ефимова, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Обновлено в 09:12
Экономика
Банк России ополчился на переводы россиян за рубеж
«Целью может быть сокрытие осуществления физическими лицами предпринимательской деятельности на территории Российской Федерации и уклонение от постановки на учет в уполномоченных банках внешнеторговых (импортных) контрактов для целей осуществления валютного контроля», — говорится в документе Банка России.
Обновлено в 08:33
Политика
Суд продлил арест восьми украинским морякам
Лефортовский суд Москвы продлил до 24 апреля срок ареста восьмерых из 24 украинских моряков, обвиняемых в незаконном пересечении российской границы в Керченском проливе, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Обновлено в 07:41
Политика
Британский парламент голосует по Brexit
Британский парламент сегодня проголосует по Brexit. На повестке — договор с Европейским союзом.
Обновлено вчера в 22:50
Общество
В суд США подан иск к «Аэрофлоту» на $3,6 млн
Граждане США требуют придать иску статус коллективного, учесть все претензии американцев к «Аэрофлоту» с 2004 года и рассчитывают получить компенсацию в размере не менее $3,6 млн, сообщает РАПСИ со ссылкой на материалы суда.
Обновлено в 08:27
Политика
Лукашенко предупредил об угрозе Белоруссии с запада и востока
Во время совещания, где согласовывалось назначение руководителей местных исполнительных и распорядительных органов, Лукашенко подчеркнул, что в течение года побывает в разных областях страны и ознакомится с работой местных органов власти по развитию регионов.
Обновлено в 05:00
Общество
Мосгорсуд оставил в силе арест обвиняемого в госизмене Кудрявцева
Мосгорсуд во вторник подтвердил законность продления срока содержания под стражей сотруднику головного института "Роскосмоса" Виктору Кудрявцеву, обвиняемому в государственной измене, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено в 08:25
Политика
Идею штрафа за превышение скорости на 10 км/ч оценил вице-премьер Акимов
Идея штрафовать водителей превышающих скорость на 10 километров в час является перспективной и нуждается в обсуждении.
Обновлено в 08:13
Общество
Нижний Новгород назван лучшим городом России по качеству жизни
Нижний Новгород занял первое место среди российских городов и 109-е в мире по качеству жизни.
Обновлено в 01:28
Экономика
Сбербанк лишают монополии на рынке банковских переводов
Ведомства выявили «межрегиональную дискриминацию потребителей» со стороны банков. Сбербанк признали монополистом с долей 94% всех переводов.
Обновлено в 06:06
Происшествия
Подозреваемый в поджоге Киево-Печерской лавры задержан
В Национальной полиции Украины сообщили о задержании подозреваемого в поджоге Киево-Печерской лавры, которому грозит лишение свободы сроком до десяти лет.
Обновлено в 06:08
Происшествия
В центре Москвы на мужчину упал лед с крыши дома
Мужчина попал в больницу после того, как в центре Москвы на него упал кусок льда с крыши; управляющей компании, которая обслуживает данный дом, ранее неоднократно указывалось на нарушения, сообщили РИА Новости в пресс-службе префектуры Центрального административного округа (ЦАО).
Обновлено в 07:07
Общество
В пензенской больнице пациентов уложили на кровати из досок
Жители Пензенской области выложили в Сеть фотографии, на которых видно, что в больнице Кузнецка в палате вместо койки стоят два стула, а на них уложены несколько сколоченных между собой досок.
Обновлено в 07:12
Политика
Россия и Япония начинают переговоры о заключении мирного договора
Как сообщается в распространенном в пятницу комментарии департамента печати МИД России, в понедельник он проведет первый раунд переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым по проблеме заключения мирного договора в соответствии с договоренностями президента России Владимира Путина и премьера Японии Синдзо Абэ в Буэнос-Айресе в прошлом году.
Обновлено 13 января в 14:42