Прыжок России в рынок в декабре 1991 года был тесно связан с именем Егора Гайдара. Чуть позже в нашей стране в экономическом смысле наступила эпоха Чубайса. Первые годы президентства Путина были эрой Кудрина и Грефа.

с чего всё началось

Распад СССР произошел тогда, когда ограничения перестали существовать, основные экономические барьеры и санкции начали отменяться в перестройку. Советский Союз развалился по причине безответственной экономической и финансовой политики, проводившейся в последние годы его существования.

Советский Союз развалился из-за неправильной финансовой политики в годы перестройки, а не из-за внешних экономических ограничений, считает первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

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