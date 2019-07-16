Политика

Силуанов назвал причину распада СССРРБК 10:05

Советский Союз развалился из-за неправильной финансовой политики в годы перестройки, а не из-за внешних экономических ограничений, считает первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
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Антон Силуанов
Распад СССР произошел тогда, когда ограничения перестали существовать, основные экономические барьеры и санкции начали отменяться в перестройку. Советский Союз развалился по причине безответственной экономической и финансовой политики, проводившейся в последние годы его существования.
— Антон Силуанов, российский экономистНакануне.Ru 14:16
с чего всё началось

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