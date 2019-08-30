Финансы
ПРАЙМСилуанов назвал основания для снижения ключевой ставки ЦБ
Инфляция в РФ замедляется, и у Банка России будут все основания снижать ключевую ставку, заявил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов.
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Снижается инфляция. Мы ожидаем более низких темпов инфляции в текущем и следующем годах, чем мы планировали. Соответственно, у ЦБ будут все основания снижать ключевую ставку, и соответственно, за этим последует и снижение процентных ставок в экономике.
— Антон Силуанов, российский экономистПРАЙМ 09:46
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