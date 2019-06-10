Финансы
Силуанов назвал мешающие росту реальных доходов россиян факторыРБК 06:51
Росту реальных доходов россиян мешает увеличение расходов на погашение и обслуживание кредитов.
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с чего всё началось
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Отрицательное влияние на показатель реальных доходов населения оказывают два фактора — рост потребительского кредитования и сокращение теневого сектора в экономике, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.РИА Новости06:01
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