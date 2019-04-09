Экономика

Силуанов заявил об исчерпании стимулирующих экономику мерВзгляд.ру 05:29

Стимулирующие экономику меры денежно-кредитной и бюджетной политики исчерпаны, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на Апрельских чтениях в Высшей школе экономики.
Читать в источнике
Антон Силуанов
В этом году правда ФРС заявила, что повышения такого не будет. Тем не менее стимулирующие меры денежно-кредитной политики исчерпаны. То же самое как и бюджетные. Мы видим большие долги, накопленные государственные долги по бюджетной системе - будь то в Европе, в Америке, да и в Китае тоже.
— Антон Силуанов, российский экономистРИА Новости 05:08

Подробнее о событии

Силуанов заявил об исчерпанности мер стимулирования мировой экономики

РБК06:49

«Меры бюджетной политики исчерпаны» — Силуанов о поддержке экономики России

Царьград05:19

Силуанов: Меры денежно-кредитной политики уже не работают

Росбалт05:14

Силуанов рассказал об исчерпанных мерах стимулирования мировой экономики

РИА Новости05:08

Силуанов рассказал об исчерпанных мерах стимулирования экономики

News.ru04:59

Минфин заявил об исчерпании стимулирующих экономику мер бюджетной политики

Известия04:51

Силуанов: стимулирующие экономику меры денежно-кредитной и бюджетной политики исчерпаны

ТАСС04:28
Показать все источники
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 09:08, Ашберн
Происшествия

Кокорин и Мамаев прибыли в суд с вещами

Обновлено в 06:00
Политика

Премьер Швеции в Петербурге процитировал «Медного всадника» Пушкина

Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен в начале своего выступления на пленарном заседании V Международного арктического форума «Арктика — территория диалога» процитировал «Медного всадника» Александра Пушкина.
Обновлено в 08:43
Происшествия

Предъявлено обвинение женщине, сбившей двух девушек в Белоярском

Управляя автомобилем Nissan, находясь в состоянии алкогольного опьянения, женщина сбила двух девушек 17 лет.
Обновлено в 08:52
Футбол

Судья матча «Локомотив» — «Зенит» получил «неуд» за работу

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров заявил, что арбитр Сергей Иванов, работавший на матче 22-го тура чемпионата России между московским «Локомотивом» и петербургским «Зенитом», получил неудовлетворительную оценку за свою работу.
Обновлено в 08:51
Политика

Мать Зеленского обвинила Порошенко в уничтожении ее сына

Обратил внимание Римма Зеленская и на то, что на ее сына – порядочного человека, который заработал деньги своим трудом, – «выливают грязь», обвиняют то в отсутствии политической программы, то в сговоре с Кремлем лишь потому, что это «уничтожение» выгодно его ключевому оппоненту на выборах – действующему президенту Петру Порошенко.
Обновлено в 04:29
Транспорт

Стоимость проезда по М-4 «Дон» вырастет с 15 апреля

Стоимость проезда по платным участкам вырастет также и на трассах М-3 «Украина» и М-11 «Москва-Санкт-Петербург».
Обновлено в 01:45
Армия и оружие

Японский истребитель F-35A пропал с радаров над Тихим океаном

Обновлено в 08:19
Энергетика

«Газпром» проложил 40% газопровода «Северный поток-2»

«К настоящему времени по дну Балтийского моря уложено 978 км труб — 40% от общей протяженности газопровода», — говорится в сообщении.
Обновлено в 07:55
Политика

В Алжире назначен временный президент страны

Парламент Алжира назначил председателя верхней палаты Абдель Кадера Бенсалаха временным президентом страны.
Обновлено в 06:29
Культура

Жванецкий прервал свои выступления из-за травмы руки

Писатель-сатирик Михаил Жванецкий как минимум на месяц прерывает свои концерты, рассказал его директор Олег Сташкевич.
Обновлено в 08:36
Политика

Захарова раскритиковала слова главы МИД Финляндии об обязательствах России в ПАСЕ

В понедельник Сойни на весенней сессии ПАСЕ заявил, что представители России, по его мнению, должны выполнять свои обязательства перед избирателями и участвовать в работе сессии ПАСЕ.
Обновлено в 07:46
Общество

Генпрокуратура выявила нарушения контроля качества хлеба

Россельхознадзор и Роспотребнадзор не обеспечивают действенный контроль за качеством и безопасностью зерна и продуктов его переработки, это может причинить вред здоровью и жизни граждан, следует из доклада генпрокурора Юрия Чайки о состоянии законности и правопорядка в РФ в 2018 году.
Обновлено в 07:31
Шоу-бизнес

Появились фото Эмилии Кларк из больницы после инсульта

В Сети опубликованы фото Дейенерис из дома Таргариенов, именуемой первой, Неопалимой, королевой Миэрина, королевой андалов, ройнар и первых людей, кхалиси Дотракийского моря, разбивающей оковы, и матерью драконов, известной также как Эмилия Кларк, сделанные в 2011 году после перенесённого ею тяжёлого инсульта.
Обновлено вчера в 13:11
Политика

Скабеева высказалась о скандале депутатов Украины и Германии в ПАСЕ

Российская телеведущая Ольга Скабеева высказалась по поводу жалоб украинского делегата в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Борислава Березы на оскорбления от немецких коллег.
Обновлено в 06:36
Армия и оружие

На Украину летят десантники США

Посол Украины в США Валерий Чалый в своем Facebook сообщил о том, что на Украину летят американские десантники.
Обновлено в 05:03
Спорт

Из Японии с золотом: Алина Загитова только сегодня вернулась в Россию

Олимпийская чемпионка 2018 года в Корее, чемпионка мира Сайтамы Алина Загитова вернулась в Россию из Страны восходящего солнца.
Обновлено в 02:30
Шоу-бизнес

Елена Кондулайнен отметила 61-летие смелой фотосессией

Актриса отдыхает в Доминикане 9 апреля звезда российского кино Елена Кондулайнен отмечает свой 61-й день рождения на пляжах Доминиканской республики, в районе Пунта-Каны.
Обновлено в 07:44
Политика

На Украине появились билборды с изображением Порошенко и Путина

Украинский лидер Петр Порошенко противопоставляет себя во втором туре выборов президенту России Владимиру Путину, об этом свидетельствует визуальная реклама, фото которой разместил на своей странице в Facebook аналитик общественного движения "Честно" Игорь Фещенко.
Обновлено в 07:39
Футбол

Возобновляется футбольная Лига чемпионов

В 1999 году легендарный Алекс Фергюсон выиграл с «МЮ» чемпионат и Кубок Англии, а также Лигу Чемпионов.
Обновлено вчера в 21:30
Политика

Лукашенко ответил на «гвалт» по поводу его слов об украинских выборах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал «гвалтом» бурную реакцию на его заявления о возможных итогах президентских выборов на Украине.
Обновлено в 08:24
Общество

Малышева показала упражнения «для потрясающего секса»

Телеведущая Елена Малышева опубликовала в Instagram пост с 10 упражнениями «для потрясающего секса».
Обновлено в 07:03
Здоровье

Росздравнадзор просит Генпрокуратуру проверить свердловских чиновников

В регионе завершилась внеплановая проверка ведомства Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) подвела итоги внеплановых проверок в Свердловской области.
Обновлено вчера в 12:47
Политика

Эрдоган поднимет вопрос о статусе Голан

США не обращают внимания на решения ООН, они признали суверенитет Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено вчера в 04:12
Происшествия

Криминального авторитета Таро освободили из колонии

Криминальный авторитет Тариэл Мулухов (Ониани) по прозвищу Таро освободился из колонии, сообщили РБК в пресс-службе УФСИН России по Оренбургской области.
Обновлено в 03:55
Происшествия

В Мытищах мать найденных в квартире детей вернулась домой пьяной

Найденные в захламленной квартире в Мытищах четверо детей были с бабушкой, пьяная мать пришла во время работы правоохранителей, сообщила журналистам начальник пресс-службы ГУМВД России по Московской области Татьяна Петрова.
Обновлено в 06:26
Здоровье

Ученые назвали чаще всего диагностируемые виды рака у россиян

В МНИОИ подсчитали, что чаще всего у россиян диагностировали рак кожи (14,4%), молочных желез (11,5%), трахеи, бронхов и легких (10,1%).
Обновлено в 08:29
Политика

Кремль не связывает с Рогозиным нарушения в «Роскосмосе»

Напомним, прокурорская проверка выявила масштабные хищения в "Роскосмосе" и некоторых компаниях, принадлежащих "Ростеху".
Обновлено в 07:11
Общество

Мединский положительно воспринял освобождение Серебренникова

Обновлено вчера в 20:27
Футбол

«Думали, я раздвину ноги»: украинский футболист отказал клубу из Москвы

Озвучили сумму и думали, что я раздвину ножки и рвану.
Обновлено в 04:57
Происшествия

Конор Макгрегор устроил драку в ирландском баре

Обновлено вчера в 14:11
Как работают Яндекс.Новости?
Главное