Экономика

КаскадКаскадСилуанов: количество льготных кредитов для МСП увеличится в 8‑10 раз

Количество льготных кредитов, выданных на развитие малого и среднего бизнеса, может увеличиться в 8–10 раз. Об этом заявил первый вице-премьер России Антон Силуанов на совещании в Калининграде.
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Антон Германович Силуанов
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Первый заместитель председателя Правительства Российской Федерации с 18 мая 2018 года, министр финансов Российской Федерации с 16 декабря 2011 года. Член Совета безопасности Российской Федерации. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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