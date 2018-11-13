Экономика
КаскадСилуанов: количество льготных кредитов для МСП увеличится в 8‑10 раз
Количество льготных кредитов, выданных на развитие малого и среднего бизнеса, может увеличиться в 8–10 раз. Об этом заявил первый вице-премьер России Антон Силуанов на совещании в Калининграде.
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Силуанов пообещал дополнительные льготы по кредитам для микроторговых компаний
Будущее России. Национальные проекты07:45
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Грузия ответила Южной Осетии на требование убрать блокпост на границе
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Во Владимирской области заявления на увольнение написали сразу 12 медсестер неврологического отделения Александровской райбольницы.
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Инженеры Крыловского государственного научного центра разработали макет нового многоцелевого авианосца, которые представили на МВМС-2019.
Телеканал 360° 10:47
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Ожидается, что 10 сентября компания покажет миру три новых устройства из линейки iPhone.
Экономика сегодня вчера в 13:40
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Рамблер 08:08
Происшествия
Собака напала на восьмимесячного ребенка в квартире в Москве
В Москве собака покусала восьмимесячного ребенка. По данным следствия, дог находился в квартире родственников хозяев животного.
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Чемпион России собирается приобрести защитника "Порту" Йордана Осорио. Полузащитник Эмилиано Ригони отправится в итальянскую "Сампдорию".
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Общество
На Востряковском кладбище открыт памятник Иосифу Кобзону
Церемония открытия памятника народному артисту СССР, певцу, депутату Госдумы России второго-седьмого созывов Иосифу Кобзону состоялась в пятницу, 30 августа, на Востряковском центральном кладбище.
Известия 07:41
Кино
Эд Ширан может написать главную тему к новому фильму о Джеймсе Бонде
РИА Новости вчера в 16:03
Футбол
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Трамп заявил о непричастности США к взрыву ракеты на космодроме Ирана
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США не имеют отношения к аварии, которая произошла на иранском космодроме в провинции Семнан.
RT на русском 15:07
Политика
Бортко снялся с выборов губернатора Петербурга
После снятия с выборов Бортко, который был выдвинут КПРФ, в предвыборной гонке остались три кандидата: депутаты Заксобрания Петербурга Надежда Тихонова («Справедливая Россия») и Михаил Амосов («Гражданская платформа»), а также самовыдвиженец Александр Беглов.
Lenta.ru 14:17
Футбол
ЦСКА и «Краснодар» узнали соперников в Лиге Европы
Московский ЦСКА и «Краснодар» узнали соперников по групповому этапу Лиги Европы сезона-2019/2020.
Lenta.ru 07:48
Футбол
Кьеллини получил разрыв крестообразной связки на тренировке
Медицинское обследование показало у игрока разрыв крестообразной связки колена. О сроках восстановления Кьеллини не сообщается.
Матч ТВ 15:09
Происшествия
Следователи проведут экспертизу видео из YouTube-канала Егора Жукова
Следствие проведет экспертизу девяти видео, опубликованных на YouTube-канале студента Высшей школы экономики и фигуранта дела о «массовых беспорядках» Егора Жукова.
Дождь 12:52
Армия и оружие
Военный спутник Минобороны успешно отделился от ракеты «Рокот»
Разгонный блок «Бриз-КМ» со спутником военного назначения отделился от ракеты-носителя «Рокот», стартовавшей днем 30 августа с космодрома Плесецк.
Известия 10:37
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На Кипре по подозрению в отравлении галлюциногеном задержали россиянку
Правоохранительные органы Кипра задержали россиянку по подозрению в непредумышленном убийстве 34-летней гражданки Латвии, передает газета Philenews.
РБК 14:22
Наука
В МФТИ создали устройство, имитирующее биологическую память
В МФТИ разработали очередное устройство, полностью имитирующее биологическую память, сообщает новостное издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 28 августа в 13:56
Происшествия
В поисках пропавшего ребенка в Башкирии задействовали 150 человек
В поисках пропавшего из колыбели годовалого ребенка в Башкирии задействовали 150 человек.
Известия 09:14
Общество
Собянин поддержал предложение театральных деятелей о поддержке театров
Московские театры получат дополнительную финансовую поддержку.
Российская газета 11:04
Космос
Космонавтам на МКС с трудом удалось включить робота «Федора»
Российский космонавт Алексей Овчинин с трудом включил электропитание робота "Федора" на борту Международной космической станции (МКС).
РИА Новости 13:04
Политика
Путин назвал семьи с тремя детьми нормальными и правильными
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В Москве грабители вынесли из пункта обмена валюты сумку с крупной суммой денег.
Известия 12:17
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Казаки и добровольцы Донбасса, возможно, будут участвовать в разгоне московских протестов
Казаками с нагайками и кулаками, пресекающими наравне с полицией и ОМОНом акции оппозиции в Москве, никого не удивишь.
Эхо Москвы 10:04
Происшествия
Тело главы компании Global Safe Group обнаружено в Москве-реке
Тело президента Global Safe Group Дениса Щепетьева обнаружено в Москве-реке, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
Коммерсантъ 07:08