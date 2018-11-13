Количество льготных кредитов, выданных на развитие малого и среднего бизнеса, может увеличиться в 8–10 раз. Об этом заявил первый вице-премьер России Антон Силуанов на совещании в Калининграде.

Силуанов: количество льготных кредитов для МСП увеличится в 8‑10 раз

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