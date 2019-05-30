Энергетика

Силуанов: государство не собирается платить за «косяки» «Транснефти»Страна Советов on-line 12:30

Вице-премьер Дмитрий Козак, в свою очередь заявил, что компенсацией ущерба из-за загрязнения нефти в трубопроводе «Дружба» будет заниматься «Транснефть». Эти затраты будут учтены при утверждении ее дивидендов, сообщил «Стране Советов» эксперт онлайн.
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Что произошло за день: среда, 29 мая

Интерфакс13:35

Кто заплатит за грязную нефть в «Дружбе»

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