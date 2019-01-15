Первый вице-премьер Антон Силуанов о первых результатах нового правительства — После первого года появления нового правительства мы впервые имеем дело с нестандартной ситуацией — разочарования кабинетом министров почти никто не высказывает, но и о поддержке его курса за пределами власти мало кто готов заявить.

с чего всё началось

Первый зампред правительства России, глава Минфина Антон Силуанов уверен, что экономика страны преодолела «голландскую болезнь» - негативный эффект, который оказывается влиянием укрепления курса национальной валюты на экономическое развитие в результате бума в отдельном секторе экономики.

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