Финансы

Силуанов: экономика России избавилась от «голландской болезни»
Аргументы и Факты
00:15

Первый зампред правительства России, глава Минфина Антон Силуанов уверен, что экономика страны преодолела «голландскую болезнь» - негативный эффект, который оказывается влиянием укрепления курса национальной валюты на экономическое развитие в результате бума в отдельном секторе экономики.
Аргументы и Факты00:15
с чего всё началось

«Так четко и системно наша работа строится, пожалуй, впервые»

Первый вице-премьер Антон Силуанов о первых результатах нового правительства — После первого года появления нового правительства мы впервые имеем дело с нестандартной ситуацией — разочарования кабинетом министров почти никто не высказывает, но и о поддержке его курса за пределами власти мало кто готов заявить.
Коммерсантъвчера в 18:15

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Силуанов: экономика России избавилась от «голландской болезни»

Аргументы и Факты00:15

Силуанов заявил, что экономика России избавилась от «голландской болезни»

ФАНвчера в 22:07

Силуанов заявил о преодолении «голландской болезни» в экономике РФ

Экономика сегоднявчера в 21:47

Силуанов заявил, что Россия избавилась от «голландской болезни»

Народные новостивчера в 21:02

Силуанов: Экономика РФ вылечилась от «голландской болезни»

Политика Сегоднявчера в 20:52

Силуанов: российская экономика избавилась от «голландской болезни»

РИА Новостивчера в 20:36
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Автоматически обработаны 7182 источника, обновлено в 00:26, Ашберн
Финансы

Российский рынок акций падает из-за снижения нефтяных котировок

Российский рынок акций сегодня, 14 января, снижается на фоне ухудшения конъюнктуры мировых фондовых рынков.
Обновлено вчера в 13:25
Финансы

ЦБ Китая уверен в стабильности валютного курса в стране в 2019 г

Валютный курс в Китае в начавшемся году будет более стабильным, у правительства Китая есть уверенность в этом, заявил во вторник заместитель председателя Народного банка Китая (ЦБ) Чжу Пэнсинь.
Обновлено в 00:07
Финансы

Средняя максимальная ставка по вкладам банков достигла 7,43%

Средняя максимальная ставка по вкладам российских банков из топ-10 достигла 7,43% в третьей декаде декабря, сообщается в материалах Центробанка.
Обновлено вчера в 13:41
Финансы

Центробанк возобновляет покупки валюты для Минфина

Банк России возобновляет 15 января покупки валюты для Минфина, приостановленные с 23 августа прошлого года.
Обновлено вчера в 16:28
Финансы

На этот год UBS прогнозирует два повышения ставки Федрезервом

Аналитики UBS Global Wealth Management AG ожидают двух подъемов базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США в 2019 году.
Обновлено вчера в 04:26
Финансы

Индийские индексы начали неделю со снижения

Как уже говорилось выше, пользовались спросом бумаги ИТ-компании Infosys, добавившей в свой актив 2,6%. Тем временем, котировки другого представителя сектора Tata Consultancy Services скатились на 1,5%, продолжив проигрышную серию, начатую на прошлой неделе.
Обновлено вчера в 05:45
Финансы

Bloomberg: объем налогов в РФ в январе может превысить 1.5 трлн рублей

Объем основных налоговых выплат в январе 2019 года может составить 1.56 трлн рублей, сообщил Bloomberg, ссылаясь на результаты собственного ежемесячного опроса.
Обновлено вчера в 11:12
Финансы

Сбербанк профинансирует фонды «Бэринг Восток» на 4,9 млрд руб

Сбербанк заключил сделку по рекапитализации двух портфельных инвестиций фондов "Бэринг Восток" на сумму более 4,9 миллиарда рублей, говорится в сообщении крупнейшего российского банка.
Обновлено вчера в 05:00
Финансы

Эксперт ожидает сокращения числа автодилеров в России в 2019 году

Сегодня председатель комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса Йорг Шрайбер заявил, что в 2019 году рост автомобильного рынка России замедлится с 12,8% до 3,6%. В качестве причин он назвал повышение НДС до 20% и возможного введения новых санкций со стороны США.
Обновлено вчера в 10:53
Финансы

Сбербанк запустил акцию по брокерскому обслуживанию

Сбербанк запустил акцию по брокерскому обслуживанию «Инвестируй выгодно». Об этом в банке сообщили в понедельник.
Обновлено вчера в 03:25
Финансы

Белорусы продолжают проедать накопления прошлых лет

Как сообщало EADaily, белорусы в 2018 году продали около $ 7,6 млрд, а купили — 5,8 млрд.
Обновлено вчера в 18:03
Финансы

Банк России перевёл часть резервов в юани, йены и евро

Центробанк снизил долю доллара в международных резервах на 24,4%, нарастив при этом долю в евро до 32%, а в юанях до 14,7%.
Обновлено 13 января в 17:30
Финансы

За год муниципальный долг Новороссийска снизился на 120 млн рублей

В январе глава города дал поручение по погашению муниципального долга еще на 50 млн рублей, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.
Обновлено вчера в 04:38
Финансы

Украина подсчитала объем выплат по госдолгу в 2019 году

Объем внутреннего долга Минфин Украины оценивает в $8,4 млрд.
Обновлено 11 января в 23:39
Финансы

АКРА понизило кредитный рейтинг "Банка Дом.рф" до "ВВВ(RU)"

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) понизило кредитный рейтинг "Банка Дом.рф" до "ВВВ(RU)" с "BBB+(RU)", прогноз стабильный.
Обновлено вчера в 14:30
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Антон Германович Силуанов
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Первый заместитель председателя Правительства Российской Федерации с 18 мая 2018 года, министр финансов Российской Федерации с 16 декабря 2011 года. Член Совета безопасности Российской Федерации.
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