Финансы
Первый зампред правительства России, глава Минфина Антон Силуанов уверен, что экономика страны преодолела «голландскую болезнь» - негативный эффект, который оказывается влиянием укрепления курса национальной валюты на экономическое развитие в результате бума в отдельном секторе экономики.
Аргументы и Факты00:15
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с чего всё началось
Первый вице-премьер Антон Силуанов о первых результатах нового правительства — После первого года появления нового правительства мы впервые имеем дело с нестандартной ситуацией — разочарования кабинетом министров почти никто не высказывает, но и о поддержке его курса за пределами власти мало кто готов заявить.Коммерсантъвчера в 18:15
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Финансы
Российский рынок акций падает из-за снижения нефтяных котировок
Российский рынок акций сегодня, 14 января, снижается на фоне ухудшения конъюнктуры мировых фондовых рынков.
Обновлено вчера в 13:25
Финансы
ЦБ Китая уверен в стабильности валютного курса в стране в 2019 г
Валютный курс в Китае в начавшемся году будет более стабильным, у правительства Китая есть уверенность в этом, заявил во вторник заместитель председателя Народного банка Китая (ЦБ) Чжу Пэнсинь.
Обновлено в 00:07
Финансы
Средняя максимальная ставка по вкладам банков достигла 7,43%
Средняя максимальная ставка по вкладам российских банков из топ-10 достигла 7,43% в третьей декаде декабря, сообщается в материалах Центробанка.
Обновлено вчера в 13:41
Финансы
Центробанк возобновляет покупки валюты для Минфина
Банк России возобновляет 15 января покупки валюты для Минфина, приостановленные с 23 августа прошлого года.
Обновлено вчера в 16:28
Финансы
На этот год UBS прогнозирует два повышения ставки Федрезервом
Аналитики UBS Global Wealth Management AG ожидают двух подъемов базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США в 2019 году.
Обновлено вчера в 04:26
Финансы
Индийские индексы начали неделю со снижения
Как уже говорилось выше, пользовались спросом бумаги ИТ-компании Infosys, добавившей в свой актив 2,6%. Тем временем, котировки другого представителя сектора Tata Consultancy Services скатились на 1,5%, продолжив проигрышную серию, начатую на прошлой неделе.
Обновлено вчера в 05:45
Финансы
Bloomberg: объем налогов в РФ в январе может превысить 1.5 трлн рублей
Объем основных налоговых выплат в январе 2019 года может составить 1.56 трлн рублей, сообщил Bloomberg, ссылаясь на результаты собственного ежемесячного опроса.
Обновлено вчера в 11:12
Финансы
Сбербанк профинансирует фонды «Бэринг Восток» на 4,9 млрд руб
Сбербанк заключил сделку по рекапитализации двух портфельных инвестиций фондов "Бэринг Восток" на сумму более 4,9 миллиарда рублей, говорится в сообщении крупнейшего российского банка.
Обновлено вчера в 05:00
Финансы
Эксперт ожидает сокращения числа автодилеров в России в 2019 году
Сегодня председатель комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса Йорг Шрайбер заявил, что в 2019 году рост автомобильного рынка России замедлится с 12,8% до 3,6%. В качестве причин он назвал повышение НДС до 20% и возможного введения новых санкций со стороны США.
Обновлено вчера в 10:53
Финансы
Сбербанк запустил акцию по брокерскому обслуживанию
Сбербанк запустил акцию по брокерскому обслуживанию «Инвестируй выгодно». Об этом в банке сообщили в понедельник.
Обновлено вчера в 03:25
Финансы
Белорусы продолжают проедать накопления прошлых лет
Как сообщало EADaily, белорусы в 2018 году продали около $ 7,6 млрд, а купили — 5,8 млрд.
Обновлено вчера в 18:03
Финансы
Банк России перевёл часть резервов в юани, йены и евро
Центробанк снизил долю доллара в международных резервах на 24,4%, нарастив при этом долю в евро до 32%, а в юанях до 14,7%.
Обновлено 13 января в 17:30
Финансы
За год муниципальный долг Новороссийска снизился на 120 млн рублей
В январе глава города дал поручение по погашению муниципального долга еще на 50 млн рублей, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.
Обновлено вчера в 04:38
Финансы
Украина подсчитала объем выплат по госдолгу в 2019 году
Объем внутреннего долга Минфин Украины оценивает в $8,4 млрд.
Обновлено 11 января в 23:39
Финансы
АКРА понизило кредитный рейтинг "Банка Дом.рф" до "ВВВ(RU)"
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) понизило кредитный рейтинг "Банка Дом.рф" до "ВВВ(RU)" с "BBB+(RU)", прогноз стабильный.
Обновлено вчера в 14:30