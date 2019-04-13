Энергетика
Силуанов допустил снижение цены на нефть до $40 за баррельБИЗНЕС Online вчера в 16:48
Цена на нефть может опуститься до $ 40 за баррель, если произойдет отказ от сделки по сокращению добычи в рамках ОПЕК+. Об этом заявил первый вице-премьер — министр финансов РФ Антон Силуанов, передает ТАСС.
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Конечно, это скажется на курсе, на инфляции — в меньшей степени, чем если бы не было бюджетного правила, но безусловно, мы это почувствуем на себе… Хорошо, что мы сейчас готовы, что у нас резервы есть.
— Антон Силуанов, российский экономистАпрал 03:38
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