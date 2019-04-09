Экономика
Силуанов допустил рост экономики РФ в 2019 году выше официальных 1,3%ПРАЙМ 04:21
Темпы роста российской экономики в 2019 году могут быть выше, чем заложены в официальном прогнозе, заявил первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов.
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На конференции ВШЭ поспорили о судьбах России: «Оказались в чудовищной ловушке»
Московский Комсомолец09:11
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Происшествия
«Петроградская» закрыта из-за подозрительного предмета
Из-за обнаружения в подземном вестибюле станции бесхозного предмета, пассажиров попросили подняться наверх.
Обновлено в 12:40
Кино
Мэйси Уильямс поделилась впечатлениями от работы над «Игрой престолов»
Английская актриса Мэйси Уильямс, воплотившая на экране в «Игре престолов» персонажа по имени Арья Старк, поделилась с ведущим телешоу «Lorraine» своими впечатлениями от участия в создании сериала.
Обновлено в 12:16
Общество
Названы условия переселения в другой район по реновации
Участников программы реновации смогут переселять в другой район при наличии их добровольного согласия, данного в письменной форме.
Обновлено в 10:35
Футбол
Уткин назвал Фетисова «бюрократом и каменной задницей»
Уткин назвал интервью Фетисова лицемерным и демагогическим.
Обновлено в 09:54
Спорт
Рылов победил на 100-метровке в плавании на спине на чемпионате России
Евгений Рылов победил в плавании на спине на дистанции 100 метров на чемпионате России, который проходит в Москве.
Обновлено в 11:33
Транспорт
Минтранс назвал дату завершения строительства трассы М-11
На заседании Временной комиссии Совета Федерации, которая проводит так называемый парламентский контроль за реализацией масштабного проекта, он пояснил, что эту задачу поставили перед концессионером - представителем "Группы ВТБ".
Обновлено в 13:36
Политика
Закон о «суверенном рунете» вступит в силу 1 ноября 2019 года
«Поскольку законопроект предлагает принятие ряда подзаконных актов разного уровня, законопроект будет вступать в силу с 1 ноября 2019 года, а обязанности для операторов связи пользоваться национальной доменной зоной — с 1 января 2021 года»,— сказал господин Левин (цитата по «Интерфаксу»).
Обновлено в 12:17
Здоровье
Почему британским врачам запретили назначать гомеопатию
Несмотря на выпущенные в 2017 году рекомендации перестать лечить пациентов гомеопатией, за 2018 год врачи назначали ее почти 3300 раз, потратив на это более $65 тыс.
Обновлено в 00:29
Наука
Неинвазивная стимуляция мозга улучшила память пожилых людей
Подтвержден сильный омолаживающий эффект у человека от стимуляции мозга, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено в 06:48
Политика
Путин иронично ответил на вопрос о встрече с Трампом
Путин добавил, что для встречи президентов России и США «должна созреть» ситуация.
Обновлено в 12:07
Политика
Меркель забыла встретить Терезу Мэй в Берлине
Британского премьера Терезу Мэй, приехавшую в Берлин на переговоры по Brexit, не встретили у автомобиля.
Обновлено в 12:28
Технологии
Оплатить услуги ЖКХ теперь можно онлайн через «Почту России»
"Почта России" запустила свой сервис по онлайн-оплате мобильной связи, ЖХК и других услуг.
Обновлено в 08:20
Гаджеты
Xiaomi по распродаже за 12 часов продала 200 000 телевизоров
В Китае в честь ежегодного весеннего фестиваля, посвящённого 9-летию компании, Xiaomi снизила цены на свои телевизоры, а это позволило крупнейшему в КНР производителю за 12 часов на разных онлайн-магазинах реализовать в общей сложности 200 000 ед. телевизоров.
Обновлено в 13:04
Общество
Сбой устранили в работе системы оплаты парковки через СМС в Москве
В Москве в работе сервиса по оплате парковок случился сбой, парковку временно нельзя было оплатить через СМС, в настоящее время работа системы пришла в норму, сообщает ТАСС.
Обновлено в 13:26
Армия и оружие
Соловьев рассказал, что ждет корабли НАТО в случае захода в Азовское море
Телеведущий и журналист Владимир Соловьев в эфире программы «Кто против» ответил американскому эксперту Грэгу Вайнеру, который назвал дату прохода кораблей НАТО и ВМСУ в Азовское море и объяснил ему, чем Россия ответит на эти действия Запада.
Обновлено в 10:52
Политика
Орешкин не смог ответить на вопрос Путина про импортозамещение
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин оказался не готов к вопросу президента Владимира Путина об инвестициях в импортозамещение.
Обновлено в 09:13
Политика
Путин назвал поправившего его переводчика бандитом
Владимир Путин поправил переводчика на встрече с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном после форума "Арктика — территория диалога".
Обновлено в 11:50
Происшествия
Кокорин: вот так работают над нашим делом. Ну ещё посидим
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин выступил в суде, на котором рассматриваются его дело и дело полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева по обвинению в избиении нескольких человек в центре Москвы.
Обновлено в 13:12
Шоу-бизнес
Рената Литвинова опубликовала «обнаженные» фотографии
Известная российская актриса театра и кино Рената Литвинова опубликовала необычные "обнаженные" фотографии.
Обновлено в 09:00
Происшествия
Криминального авторитета Таро арестовали после выхода из колонии
Суд города Соль-Илецк в Оренбуржье постановил заключить под стражу криминального авторитета Тариэла Мулухова (Таро).
Обновлено в 08:11
Происшествия
В ФРГ подтвердили гибель совладелицы S7 Филёвой при крушении самолёта
В прокуратуре Дармштадта сообщили, что анализ ДНК тел жертв авиакатастрофы в Германии завершён, гибель совладелицы авиакомпании S7 Наталии Филёвой подтверждена.
Обновлено в 12:08
Происшествия
В Югре завели дело из-за хранения детского питания в здании морга
Следователи завели дело о халатности после обнаружения просроченного детского питания на складах Югорской городской больницы, находящихся в здании морга, сообщается на сайте СК РФ.
Обновлено в 09:41
Экономика
Российские авиакомпании в марте увеличили перевозки пассажиров на 13%
Российские авиакомпании обслужили в марте 2019 года 8,86 млн пассажиров, что на 13% больше, чем в аналогичном месяце прошлого года.
Обновлено в 13:04
Происшествия
Насиловавших детей бывших депутатов отправили в колонию
Суд приговорил Виталия Курскова к 24 годам, а Игоря Поплевко — к 16 годам колонии строгого режима.
Обновлено в 10:06
Политика
Активист «Правого сектора» Пирожок задержан в столице
Как сообщили в пресс-службе УФСБ по Москве и Московской области, совместная операция, в ходе которой был задержан гражданин Украины Игорь Пирожок, проводилась 9 апреля сотрудниками МВД РФ и ФСБ РФ.
Обновлено в 10:45
Политика
Путин пошутил в Петербурге про поведение финских туристов
Президент РФ Владимир Путин и глава Финляндии Саули Ниинистё обсудили поведение финских туристов в России, передает пресс-служба Кремля.
Обновлено в 07:02
Политика
Британские депутаты поддержали отсрочку брексита до 30 июня
Палата общин парламента Великобритании одобрила план премьер-министра страны Терезы Мэй перенести срок брексита на 30 июня 2019 года.
Обновлено в 12:43
Армия и оружие
Японский истребитель F-35 пропал с радаров над Тихим океаном
Новейший японский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II, поднявшийся во вторник с авиабазы Мисава на северо-востоке острова Хонсю, исчез с экранов радаров во время выполнения полета над Тихим океаном, сообщили Военно-воздушные силы самообороны Японии.
Обновлено в 08:41
Общество
Малышева показала упражнения «для потрясающего секса»
Телеведущая Елена Малышева опубликовала в Instagram пост с 10 упражнениями «для потрясающего секса».
Обновлено в 07:03