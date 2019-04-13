Энергетика
Силуанов допустил падение цен на нефть ниже 40$ за баррельГазета.Ru 12:31
Министр пояснил, что в случае отказа от сокращения добычи "цена нефти может снизиться", и напомнил, что "было и $40, и менее $40 за баррель". Ранее Силуанов заявил, что россияне почувствуют на себе эффект от снижения цен на нефть, если ОПЕК+ не продлит соглашение о сокращении добычи.
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Конечно, это скажется на курсе, на инфляции - в меньшей степени, чем если бы не было бюджетного правила, но безусловно, мы это почувствуем на себе.
— Антон Силуанов, российский экономистРИА Новости 09:35
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