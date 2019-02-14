Силуанов допустил использование средств бюджета для поддержки НОВАТЭКаРБК вчера в 10:50

Министр финансов России, первый вице-премьер Антон Силуанов считает, что законопроект о новых санкциях со стороны США связан с попыткой сорвать второй этап проекта «Арктик СПГ-2». Об этом он заявил Business FM в ходе экономического форума в Сочи.

с чего всё началось

Если вдруг этот санкционный пакет заработает, если такие решения будут приняты и если иностранные инвесторы будут реагировать на эти санкции, я не исключаю, что наши государственные ресурсы, в том числе средства ФНБ, как это было в первый раз, вполне могут быть задействованы в этот проект.

В случае если санкции США будут введены против проекта НОВАТЭКа «Арктик СПГ-2», власти могут поддержать его бюджетными средствами. Об этом, как передает «РИА Новости», заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на сессии инвестиционного форума в Сочи.

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