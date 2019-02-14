Экономика
Силуанов допустил использование средств бюджета для поддержки НОВАТЭКаРБК 10:50
В случае если санкции США будут введены против проекта НОВАТЭКа «Арктик СПГ-2», власти могут поддержать его бюджетными средствами. Об этом, как передает «РИА Новости», заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на сессии инвестиционного форума в Сочи.
Читать в источнике
Оценить
Если вдруг этот санкционный пакет заработает, если такие решения будут приняты и если иностранные инвесторы будут реагировать на эти санкции, я не исключаю, что наши государственные ресурсы, в том числе средства ФНБ, как это было в первый раз, вполне могут быть задействованы в этот проект.
— Антон Силуанов, российский экономистПРАЙМ 09:02
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7233 источника, обновлено в 15:51, Ашберн
Спорт
Куклина может пропустить спринт на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити
Российская биатлонистка Лариса Куклина, скорее всего, не сможет выступить в спринтерской гонке на восьмом этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити (США), которая пройдет 14 февраля, сообщил журналист в программе "Все на Матч".
Обновлено в 05:40
Футбол
БАТЭ сенсационно победил «Арсенал» в Лиге Европы
Обновлено в 15:06
Здоровье
Росздравнадзор отзывает из обращения лекарство от кашля «Эреспал»
Препарат от кашля "Эреспал" может исчезнуть с прилавков аптек из-за возможного вреда, наносящегося сердцу.
Обновлено в 13:36
Происшествия
В Красноярске из-за взрыва газа обрушился жилой дом
В результате взрыва бытового газа в Красноярске обрушились перекрытия в жилом доме.
Обновлено в 10:14
Политика
Bellingcat заявил о раскрытии личности третьего «отравителя Скрипалей»
Россия отрицает причастность к отравлению Сергея и Юлии Скрипалей, а также данные Bellingcat о реальных именах Боширова и Петрова.
Обновлено в 12:51
Общество
Бастрыкин поручил СК выяснить обстоятельства недопуска Ланового на рейс
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил выяснить обстоятельства ситуации с недопуском народного артиста СССР Василия Ланового на рейс авиакомпании «Победа».
Обновлено в 15:08
Футбол
«Краснодар» сыграл вничью с «Байером» в матче Лиги Европы
Обновлено в 14:50
Футбол
Киевское «Динамо» сыграло вничью с «Олимпиакосом» в матче ЛЕ
Футболисты киевского "Динамо" в гостях сыграли вничью с греческим "Олимпиакосом" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.
Обновлено в 15:00
Футбол
Мамаев сыграл в футбол на поле СИЗО «Бутырка»
Находящийся в «Бутырке» игрок ФК «Краснодар» Павел Мамаев сыграл в футбол в следственном изоляторе, спортсмен принял участие в матче двух сборных арестантов московского СИЗО.
Обновлено в 07:54
Политика
Британский парламент отклонил новое предложение по Brexit
В январе британский парламент отверг предложенное премьером Терезой Мэй соглашение с ЕС по Brexit, а 29 января одобрил поправки к техническому документу по Brexit, санкционирующие продолжение переговоров с Евросоюзом по ключевому вопросу — проблеме ирландской границы.
Обновлено в 13:05
Технологии
Пользователи «ВКонтакте» пожаловались на массовые сбои
Пользователи "ВКонтакте" пожаловались на массовые сбои.
Обновлено в 12:53
Политика
Климкин сравнил шансы россиян и марсиан стать наблюдателями на Украине
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что у марсиан больше шансов присутствовать на президентских выборах в стране, чем у российских наблюдателей.
Обновлено в 09:31
Спорт
Щербакова получила сильный ушиб на тренировке в Сараево
Обновлено в 04:30
Политика
Трамп объявит режим ЧП в США, заявил лидер республиканцев в сенате
Лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнелл заявил, что президент США Дональд Трамп намерен объявить режим чрезвычайного положения в стране.
Обновлено в 15:20
Происшествия
В Москве произошла массовая драка со стрельбой
На Нижегородской улице в Москве произошла массовая драка со стрельбой, сообщает телеграм-канал 112.
Обновлено в 15:27
Политика
Путин предложил ужесточить наказание за создание ОПГ
Владимир Путин внес в Госдуму проект закона по ужесточению уголовной ответственности за создание ОПГ и участие в ней, следует из электронной базы нижней палаты парламента.
Обновлено в 08:14
Происшествия
Почти 40 человек погибли при атаке террориста в Индии
Обновлено в 11:19
Футбол
Вадим Васильев покинет пост вице-президента «Монако»
В руководстве "Монако" в ближайшее время произойдут изменения. Свой пост покинет вице-президент клуба Вадим Васильев.
Обновлено в 11:11
Культура
Умер народный артист России Сергей Захаров
Умер эстрадный певец, актер и народный артист России Сергей Захаров, ему было 68 лет.
Обновлено в 03:55
Происшествия
В ТЦ на юго-востоке Москвы загорелся автомобиль на подземной парковке
Более 500 человек эвакуированы из торгового центра на юго-востоке Москвы из-за возгорания автомобиля на парковке, сообщили "Интерфаксу" в четверг в пресс-службе столичного главка МЧС.
Обновлено в 13:56
Политика
В Раде рассказали о последствиях победы Порошенко на выборах
Победа действующего президента Украины Петра Порошенко на выборах в марте может привести к тому, что "страну растащат как лоскутное одеяло", считает кандидат на пост главы государства, внефракционный депутат Верховной рады Евгений Мураев.
Обновлено в 15:00
Экономика
Аналитики ЦБ усомнились в росте экономики по Росстату
Росстат в начале февраля неожиданно сообщил о росте ВВП в 2018 году на 2,3% (по сравнению с 1,6% в предыдущем году), что стало максимальным темпом роста экономики с 2012 года.
Обновлено в 12:35
Политика
Совет депутатов Видного снял с должности председателя Грудинина
Совет депутатов подмосковного Видного на заседании в четверг, 14 февраля, снял с должности своего председателя Павла Грудинина.
Обновлено в 12:09
Политика
Reuters: Власти США готовят новые жесткие санкции против России
Власти США готовят новые санкции против Российской Федерации. Об этом сегодня, 13 февраля, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 14:36
Происшествия
Суд снял арест с имущества экс-министра Алексея Улюкаева
Обновлено в 04:32
Политика
МИД Венесуэлы сообщил о создании группы стран ООН против вмешательств
Ранее лидер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо, объявивший себя временным президентом, заявил, что не исключает возможности военного вмешательства США в ситуацию в латиноамериканской стране.
Обновлено в 11:53
Политика
В Финляндии суд отклонил иск Бориса Ротенберга к трем банкам
Хельсинкский уездный суд отклонил иск российского бизнесмена Бориса Ротенберга против трех банков, отказавшихся оформлять платежи миллиардера.
Обновлено в 13:09
Шоу-бизнес
«Я гей»: доведенный изменами Собчак Виторган сделал заявление
Максим Виторган сделал сенсационное заявление.
Обновлено в 11:29