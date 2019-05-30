Экономика

Силуанов дал прогноз по росту ВВП РоссииГазета.Ru 02:34

Первый вице-премьер России и министр финансов Антон Силуанов заявил, что прогноз по росту российской экономики в 2019 году сохраняется на уровне 1,3%. Об этом сообщает РИА "Новости". По его словам, ВВП России вырос на 0,5% по итогам первого квартала текущего года.
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Антон Германович Силуанов
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Первый заместитель председателя Правительства Российской Федерации с 18 мая 2018 года, министр финансов Российской Федерации с 16 декабря 2011 года. Член Совета безопасности Российской Федерации.
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