Экономика

Силуанов дал прогноз по росту ВВП РоссииГазета.Ru 02:34

Первый вице-премьер России и министр финансов Антон Силуанов заявил, что прогноз по росту российской экономики в 2019 году сохраняется на уровне 1,3%. Об этом сообщает РИА "Новости". По его словам, ВВП России вырос на 0,5% по итогам первого квартала текущего года.
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