Энергетика
Силуанов: цены на нефть могут рухнуть до 30 долларов за баррельВосток-Медиа вчера в 11:07
Министр финансов Антон Силуанов заявил, что мировые цены на нефть могут опуститься ниже 40-30 долларов за баррель, если страны ОПЕК+ не договорятся ограничить добычу «черного золота» нынешним летом.
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Такой сценарий не исключен. Многое зависит от ситуации на рынке во втором полугодии, от баланса спроса и предложения, от того, как будут развиваться события - с неопределенностями, торговым войнами, санкционное давление.
— Александр Новак, российский политикТАСС вчера в 07:16
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Гаджеты
Huawei хочет заменить Android российской ОС
Источники проинформировали о том, что китайская телекоммуникационная компания Huawei из-за санкций США может начать использовать российскую "Аврору" вместо операционной системы (ОС) Android.
Обновлено вчера в 21:39
Происшествия
На изъятых у Голунова пакетиках с наркотиками нашли ДНК других людей
Начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов сообщил, что на пакетиках с наркотиками, которые полицейские нашли у журналиста "Медузы" Ивана Голунова, присутствует ДНК нескольких человек, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 15:22
Общество
Репетиции театральных спектаклей впервые покажут в столичных парках
Уточняется, что в данном проекте будут участвовать 10 парков Москвы: «Зарядье» и Парк Горького, «Музеон» и сад «Эрмитаж», сад имени Баумана и детский парк имени Прямикова, Перовский и Измайловский парки, парк 50-летия Октября и «Сокольники».
Обновлено в 01:18
Происшествия
В Королеве загорелась пилорама на площади 4,7 тысячи «квадратов»
"Площадь пожара составляет 4,7 тысячи квадратных метров", - сказал собеседник агентства, добавив, что горящее здание размером 80 на 40 метров и высотой 5 метров.
Обновлено в 01:06
Политика
Зеленского обозвали губернатором Малороссии
В центре Киева под стенами администрации президента на улице Банковая проходит акция "Останови капитуляцию!" из-за последних заявлений о Донбассе, сделанных представителями команды Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 14:59
Футбол
Полузащитник «Динамо» Соу тренируется с «Лансом»
Полузащитник московского «Динамо» Самба Соу может продолжить карьеру во Францию.
Обновлено вчера в 23:36
Игры
Square Enix показала 8 минут геймплея ремейка Final Fantasy VII
В рамках E3 2019 компания Square Enix провела презентацию, на которой показала новую расширенную версию трейлера ремейка Final Fantasy VII, а также довольно подробно рассказала про геймплей.
Обновлено вчера в 22:57
Космос
Кировчане увидят противостояние Юпитера
В момент противостояния Юпитер является третьим по яркости объектом на ночном небе после Луны и Венеры, сообщает паблик «Любительская астрономия в Кирове».
Обновлено вчера в 08:52
Происшествия
На танкере в порту Махачкалы произошёл взрыв
На танкере в порту Махачкалы произошёл взрыв, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росморречфлота.
Обновлено в 01:28
Происшествия
В психбольнице Одессы произошел пожар, есть жертвы
В Одессе произошел пожар в здании психбольницы, в результате которого погибли шесть человек.
Обновлено вчера в 20:02
Общество
Самыми жаркими днями на этой неделе в Москве станут вторник и среда
В Москве на этой неделе сохранится жаркая погода, во вторник и в среду температура воздуха в столице поднимется до 30 градусов, сообщается в понедельник на сайте столичного мэра.
Обновлено вчера в 10:14
Транспорт
Беспилотные автомобили подготовят к запуску на дорогах 10 регионов страны
Зону тестирования беспилотного транспорта на дорогах общего пользования могут расширить до десяти регионов.
Обновлено в 01:00
Экономика
Россия начнет экспортировать пенсии за рубеж
Если мигрант, например, из Казахстана по достижении пенсионного возраста получил право на страховую пенсию по старости в России, то даже при возвращении в Казахстан пенсию ему продолжит выплачивать Россия.
Обновлено вчера в 23:00
Футбол
На свободу в День полиции: Мамаев может выйти из колонии 10 ноября
Мамаев получил год и пять месяцев лишения свободы, Кокорин — год и шесть месяцев.
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия
В Калужской области подросток изнасиловал шестилетнего мальчика
Подросток изнасиловал шестилетнего ребенка во время летнего отдыха в Калужской области.
Обновлено вчера в 13:44
Музыка
Что стоит за омерзительной грызней Лободы и Лазарева на премии Муз-ТВ
Сообщается, что Сергей Лазарев и Светлана Лобода поссорились за кулисами премии Муз-ТВ.
Обновлено вчера в 15:53
Экономика
«Мы ожидаем появления консорциумов крупных игроков»
Аналогично в четырех «дорожных картах» сквозным образом в качестве субтехнологии были выделены нейротехнологии, которые и так достаточно успешно разрабатываются в рамках рынка «Нейронет» Национальной технологической инициативы (НТИ).
Обновлено вчера в 18:13
Здоровье
Определено главное условие рекордного долголетия
В ходе исследования специалисты определили срок жизни 16 931 человек, достигших столетнего возраста и родившихся между 1870 и 1904 годами.
Обновлено в 00:38
Общество
Бари Алибасов очнулся, спросил про кота и потерял сознание
Обновлено вчера в 12:47
Кино
«Кинотавр» открылся фильмом Тодоровского «Одесса»
Российский фестиваль «Кинотавр» открылся картиной режиссера Валерия Тодоровского «Одесса». Об этом пишет 10 июня «Российская газета»
Обновлено вчера в 09:39
Экономика
Больше половины россиян испытывают трудности с погашением кредитов
Сообщается, что почти 10 процентов семей имеют просроченную задолженность, ещё 10 были вынуждены реструктурировать кредит.
Обновлено в 01:32
Общество
Немецкий журнал составил рейтинг самых красивых русских имен
Немецкий журнал Wunderweib 10 июня опубликовал собственный топ-5 самых красивых русских женских и мужских имен.
Обновлено вчера в 23:07
Транспорт
Московские таксисты массово отказываются от заказов в центре города
Как сообщается на сайте "Коммерсантъ", водители мотивируют это большим количеством запрещающих знаков.
Обновлено вчера в 14:06
ЖКХ
Накажут ли севастопольцев за просроченную подачу показаний счётчиков?
Одним из важных требований к потребителям является именно своевременная передача показаний счётчика, так как из-за отсутствия сведений оператор не может рассчитать стоимость услуг за прошедший период.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Полковник полиции, который руководил задержанием Ивана Голунова, может быть крупным владельцем недвижимости
Начальник подразделения по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Андрей Щиров, по данным проекта Baza и «Трансперенси Интернешнл — Россия», на протяжении почти десяти лет покупал участки земли в Подмосковье.
Обновлено 09 июня в 20:04
Экономика
Силуанов объяснил падение доходов россиян
Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов.
Обновлено вчера в 09:16
Баскетбол
«Голден Стэйт» обыграл «Торонто» и сократил разрыв в серии финала НБА
«Голден Стэйт Уорриорз» одержал победу над «Торонто Рэпторс» в пятом матче серии финала Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Обновлено в 01:15
Гаджеты
В смартфонах Android нашли предустановленный вирус
Хакеры устанавливали вирусы в смартфоны с операционной системой Android еще до продажи гаджетов.
Обновлено вчера в 03:50
Политика
Демпартия Молдавии передала России письмо с предложением
Вице-премьер Дмитрий Козак в интервью "Коммерсанту" рассказал, что лидер молдавской Демократической партии Владимир Плахотнюк передал ему во время встречи конверт с предложением изменить внешнеполитический курс Кишинева.
Обновлено вчера в 23:00