Силуанов: цены на нефть могут рухнуть до 30 долларов за баррельВосток-Медиа вчера в 11:07

Такой сценарий не исключен. Многое зависит от ситуации на рынке во втором полугодии, от баланса спроса и предложения, от того, как будут развиваться события - с неопределенностями, торговым войнами, санкционное давление.

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Силуанов: цены на нефть могут рухнуть до 30 долларов за баррель

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