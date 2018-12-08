Экономика
Силуанов: Внешние факторы стали меньше влиять на экономику РФ
Силуанов: Внешние факторы стали меньше влиять на экономику РФПолитика Сегоднявчера в 03:31
Глава министерства финансов России Антон Силуанов заявил, что российская экономика стала меньше подвергаться влиянию внешних факторов, в частности изменениям цены на нефть. Об этом он сообщил на сессии «Экономика роста», которая проходит на съезде партии «Единая Россия».
Политика Сегоднявчера в 03:31
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с чего всё началось
Экономику России стало заметно меньше "колбасить" от влияния внешних факторов, в том числе от изменения ситуации с ценами на нефть. Об этом заявил первый вице-премьер, глава Минфина РФ Антон Силуанов на сессии "Экономика роста" съезда партии "Единая Россия".ТАССвчера в 03:23
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