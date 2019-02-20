Силуанов: В качестве самозанятых зарегистрировались 30 тысяч человекРоссийская газета 02:55

Около 30 тыс. человек зарегистрировались в качестве самозанятых с начала 2019 года. Об этом сообщил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании коллегии ФНС.

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В мобильном приложении для самозанятых зарегистрировалось 30 тысяч человек. Об этом на коллегии Федеральной налоговой службы (ФНС) сообщил первый вице-премьер Антон Силуанов.

Силуанов: В качестве самозанятых зарегистрировались 30 тысяч человек

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