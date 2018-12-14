Россия не давала Белоруссии какие-либо обещания по выплате компенсаций за изменения налогового законодательства в России. Считаем такие изменения, в том числе налоговый маневр в нефтегазовой отрасли, внутренним делом России.

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил, что РФ не давала каких-либо обещаний Белоруссии по выплате компенсаций из-за изменения налогового законодательства в России. Он добавил, что подобные вещи, в частности, налоговый нефтегазовый маневр — «внутренние дела» РФ.

Силуанов: Россия не обещала Белоруссии компенсаций за налоговый маневр

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