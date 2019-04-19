Экономика

Силуанов: Решение о спецрежиме для самозанятых не принятоРоссийская газета 05:33

Власти могут расширить список регионов, где будет действовать специальный налоговый режим для самозанятых, либо распространить его на всю страну. Пока обсуждаются оба варианта, заявил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов на совещании в Тюмени.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Силуанов рассказал о планах по расширению налогового режима для самозанятых

РИА Новости05:04

Силуанов: Решение о спецрежиме для самозанятых не принято

Российская газета05:33

Решения о введении налога для самозанятых по всей стране пока нет

News.ru05:08

Правительство пока не решило, распространять ли налог для самозанятых на всю страну

Коммерсантъ06:34

Силуанов: решение о введении налога для самозанятых на всей территории РФ пока не принято

ТАСС04:58

Налоговый режим для самозанятых будет расширен с 2020 года

Взгляд.ру04:52

Силуанов: Решения о налоге для самозанятых пока нет

Росбалт04:37
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 12:39, Ашберн
Политика

Лукашенко заявил о возможности изменения Конституции Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко оценил возможность внесения изменений в основной закон государства.
Обновлено в 06:18
Происшествия

Издатель «Новой газеты» опроверг инфаркт головного мозга у Быкова

О диагнозе, который врачи поставили Дмитрию Быкову, сообщил ТАСС со ссылкой на источники в медицинских кругах Башкирии, где был госпитализирован писатель.
Обновлено в 07:56
Гаджеты

ФСБ хочет внедрить российский шифр в iPhone

«С 1 декабря 2019 года в силу вступают приказы Минкомсвязи №275 и №319, по которым процедуры аутентификации и идентификации абонентов сетей сотовой связи 2G, 3G и 4G должны осуществляться с использованием криптографии, соответствующей требованиям ФСБ», — приводит РБК ответ Центра защиты информации и специальной связи ФСБ на запрос о внедрении в России технологии eSim.
Обновлено в 10:09
Политика

США призвали все страны не пропускать российские самолёты в Венесуэлу

Официальный представитель Госдепартамента США Морган Ортагус заявила, что американские власти призывают все страны мира не пропускать российские самолёты в Венесуэлу.
Обновлено в 10:46
Происшествия

Опубликовано полное видео драки Кокорина и Мамаева в «Кофемании»

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видеозапись из кафе «Кофемания», где компания молодых людей, в том числе футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, избила других посетителей — директора департамента Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина.
Обновлено в 07:37
Политика

В Киеве начались дебаты Зеленского и Порошенко

Обновлено в 12:02
Общество

Миллиардеры из Вологды рассказали о причинах отъезда из России

Попавшие в список долларовых миллиардеров Bloomberg основатели игровой компании Playrix Игорь и Дмитрий Бухмановы из Вологды рассказали, почему переехали в Ирландию.
Обновлено в 12:30
Шоу-бизнес

Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде

На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено в 12:30
Экономика

Business Insider назвал 13 «шокирующих» фактов об экономике России

Американский финансовый портал Business Insider собрал подборку из наиболее "шокирующих" фактов о российской экономике.
Обновлено вчера в 21:12
Происшествия

За что депутата Рады Найема облили фекалиями в Одессе

Обновлено в 12:22
Экономика

Патрушев сообщил о хищениях на 2 млрд рублей в ходе ФЦП «Юг России»

Хищения на сумму более 2 млрд рублей выявлены в ходе реализации Федеральной целевой программы «Юг России» и других инфраструктурных проектов на Северном Кавказе.
Обновлено в 07:10
Общество

В Астраханскую колонию строгого режима №6 ввели спецназ

Сегодня утром около двадцати машин родственников осужденных прибыли к воротам колонии и стали требовать вывода спецназа.
Обновлено в 08:30
Происшествия

В Забайкалье сгорели 70 домов, есть пострадавшие

Как сообщили ИА REGNUM в краевом главке МЧС, всего на территории восьми населённых пунктов сгорело порядка 70 домов (из них 42 нежилых) и 20 надворных построек.
Обновлено в 12:15
Космос

«Hubble» сфотографировал туманность на свой День рождения

Обновлено вчера в 12:22
Авто

Новый кабриолет Aurus впервые показали без камуфляжа

Кабриолет Aurus, который придет на смену уже устаревшему парадному ЗИЛ, впервые засветился без камуфляжа.
Обновлено в 07:10
Армия и оружие

В ЛНР сообщили об активизации ВСУ перед выборами президента

"Перед предстоящим проведением 21 апреля второго тура выборов президента Украины, командование Операции объединенных сил (ООС), с целью обострения обстановки и совершения провокационных действий, активизирует работу снайперских и диверсионных групп по всей линии боевого соприкосновения", - сказал Осадчий.
Обновлено в 07:40
Армия и оружие

Франция отправит в Эстонию около 300 военных и 25 единиц техники

Обновлено в 01:30
Наука

ДНК-анализ показал, что крестоносцы заводили семьи на Ближнем Востоке

Согласно результатам анализов, в сражениях принимали участие как европейцы, так и местные жители, а также их дети от смешанных браков.
Обновлено в 08:02
Политика

Кремль отказался от сделок с новым президентом Украины

В Кремле не видят необходимости ни в каких сделках между новым президентом Украины и главой российского государства Владимиром Путиным, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:00
Футбол

Владимир Быстров: «„Локомотив“ победит ЦСКА»

Матч «Локомотив» — ЦСКА состоится 20 апреля, начало в 19:00 (мск).
Обновлено в 12:08
Хоккей

Авангард — ЦСКА 0:0 (1-й период)

Александр Кожевников поделился мнением о финальной серии КХЛ между "Авангардом" и ЦСКА. Московский клуб выиграл все три матча и ведёт 3:0.
Обновлено вчера в 08:59
Гаджеты

Смартфон Huawei P30 Pro прошел тест на прочность

Популярный видеоблогер JerryRigEverything испытал на прочность флагманский смартфон Huawei P30 Pro, который является лидером рейтинга камерофонов по версии DxOMark.
Обновлено в 11:47
Здоровье

Про опасность развесных продуктов предупреждает Роспотребнадзор

Купленные на развес продукты, по данным Роспотребнадзора, зачастую содержат инфекции. По этому поводу в ведомстве уже давно бьют тревогу.
Обновлено в 03:51
Экономика

К реализации ФЦП Крыма привлекут частных инвесторов

Частные инвесторы могут помочь в развитии объектов инфраструктуры Крыма и Севастополя, которые входят в Федеральную целевую программу (ФЦП) социально-экономического развития республики.
Обновлено вчера в 04:41
Шоу-бизнес

Скончалась актриса Ирина Цывина

Заслуженная артистка России Ирина Цывина скончалась на 56-ом году жизни, - сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 05:33
Шоу-бизнес

Дочь миллиардера впервые высказалась об уходе мужа к Лопыревой

Говорят, ради Виктории Лопыревой бизнесмен Игорь Булатов бросил Тату Карапетян. Женщина дала интервью, в котором прокомментировала ситуацию.
Обновлено в 05:19
Происшествия

Гражданина РФ Юрия Мартышева приговорили в США к 6,5 года тюрьмы

Как уточняет РИА Новости, Мартышев также должен будет возместить ущерб в размере свыше 8 млн долларов.
Обновлено в 12:25
Транспорт

ФАС проверит рост цен на проезд в автобусах

Руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев поручил региональным управлениям службы проверить возможные факты роста стоимости проезда в автобусах на городских и межмуниципальных маршрутах, сообщает ведомство.
Обновлено в 10:18
Футбол

Молодёжка «Динамо» легко обыграла «Крылья Советов»

В последнем пятничном матче 24-го тура Молодёжного первенства играли "Динамо" и "Крылья Советов".
Обновлено в 09:58
Происшествия

Курьер «Яндекс.Еды» проработал десять часов без перерыва и умер

В Санкт-Петербурге курьер сервиса «Яндекс.Еда» упал замертво с велосипеда после того, как отработал более десяти часов без перерыва.
Обновлено в 10:04
Как работают Яндекс.Новости?
Главное