Экономика
Силуанов: Решение о спецрежиме для самозанятых не принятоРоссийская газета 05:33
Власти могут расширить список регионов, где будет действовать специальный налоговый режим для самозанятых, либо распространить его на всю страну. Пока обсуждаются оба варианта, заявил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов на совещании в Тюмени.
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