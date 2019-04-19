Силуанов: Решение о спецрежиме для самозанятых не принятоРоссийская газета 05:33

Пока еще решения нет, будем ли мы распространять на всей территории право вводить у себя налог на профессиональный доход, или расширять просто список субъектов РФ. Но то, что этот вид деятельности нужно расширять, это однозначно.

Власти могут расширить список регионов, где будет действовать специальный налоговый режим для самозанятых, либо распространить его на всю страну. Пока обсуждаются оба варианта, заявил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов на совещании в Тюмени.

Силуанов: Решение о спецрежиме для самозанятых не принято

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