Экономика

Силуанов: МВФ не договорился о пересмотре квотАргументы и Факты вчера в 20:12

Глава Министерства финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Международный валютный фонд предложил признать 15-й пересмотр квот несостоявшимся и перейти сразу к 16-му, передает ТАСС. По словам Силуанова, менеджмент фонда выдвинул предложение о переходе к 16-му пересмотру.
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В Вооруженных силах Украины появится новая медаль "За ранение".
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Украинский боксер Василий Ломаченко победил британца Энтони Кроллу в поединке за титул чемпиона мира по версиям WBA Super и WBO в легком весе, передает «РИА Новости».
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Ким Чен Ын пообещал развивать атомную энергетику и военную мощь КНДР

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Суд оштрафовал «Горячую линию» Пономарева за отказ стать иноагентом

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Как сообщает NGS55.RU, когда-то в программе «Большая разница», которую показывали на Первом канале, появилась пародия на фильм «Семнадцать мгновений весны».
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Антон Германович Силуанов
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Первый заместитель председателя Правительства Российской Федерации с 18 мая 2018 года, министр финансов Российской Федерации с 16 декабря 2011 года. Член Совета безопасности Российской Федерации.
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