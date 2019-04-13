Экономика
Силуанов: МВФ не договорился о пересмотре квотАргументы и Факты вчера в 20:12
Глава Министерства финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Международный валютный фонд предложил признать 15-й пересмотр квот несостоявшимся и перейти сразу к 16-му, передает ТАСС. По словам Силуанова, менеджмент фонда выдвинул предложение о переходе к 16-му пересмотру.
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В Минфине заявили, что МВФ вновь не договорился о пересмотре страновых квот
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