Силуанов: МВФ не договорился о пересмотре квотАргументы и Факты 20:12

Глава Министерства финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Международный валютный фонд предложил признать 15-й пересмотр квот несостоявшимся и перейти сразу к 16-му, передает ТАСС. По словам Силуанова, менеджмент фонда выдвинул предложение о переходе к 16-му пересмотру.

Силуанов: МВФ не договорился о пересмотре квот

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