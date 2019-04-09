Экономика
Силуанов: Эффект от повышения НДС проявится ко второй половине годаРоссийская газета вчера в 05:38
Экономический эффект от повышения НДС проявится во второй половине года, сказал первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на XX Апрельской международной научной конференции по проблемам развития экономики и общества НИУ "Высшая школа экономики".
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Мы запрягаем долго, но, уверен, что потом быстро поедем.
— Антон Силуанов, российский экономистLenta.ru вчера в 10:06
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Личный секретарь Далай-ламы Тензин Талха сообщил, что состояние духовного лидера "стабильно", он проведет в больнице "два-три дня".
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