Финансы

Силуанов: Эффект от повышения НДС проявится ко второй половине годаРоссийская газета 05:38

Экономический эффект от повышения НДС проявится во второй половине года, сказал первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на XX Апрельской международной научной конференции по проблемам развития экономики и общества НИУ "Высшая школа экономики".
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Экономике России пообещали рост и «быструю езду»

Lenta.ru10:06

Силуанов: положительный эффект от роста НДС проявится ближе ко второй половине года

ТАСС04:26

Силуанов: Рост ВВП России может ускориться, но «запрягаем долго»

Росбалт05:41

Силуанов: Эффект от повышения НДС проявится ко второй половине года

Российская газета05:38

Динамика ВВП РФ в начале текущего года оказалась лучше ожиданий - Силуанов

Финмаркет04:52

Силуанов заявил о положительном эффекте повышения НДС

News.ru04:45

В Минфине ожидают роста ВВП России выше 1,3% в 2019 году

RT на русском08:39
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Политика

Путин прокомментировал доклад Мюллера словами «гора родила мышь»

В России заранее знали, что спецпрокурору Роберту Мюллеру не удастся найти никаких доказательств наличия сговора нынешнего президента США Дональда Трампа с Москвой перед выборами 2016 года, заявил на проходящем в Санкт-Петербурге Арктическом форуме президент России Владимир Путин.
Обновлено в 10:10
Футбол

Свидетель рассказал о начале конфликта Кокорина и Мамаева с Паком

Карен Григорян, свидетель по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, рассказал на суде о начале конфликта обвиняемых с чиновником Денисом Паком.
Обновлено в 08:50
Гаджеты

Xiaomi по распродаже за 12 часов продала 200 000 телевизоров

В Китае в честь ежегодного весеннего фестиваля, посвящённого 9-летию компании, Xiaomi снизила цены на свои телевизоры, а это позволило крупнейшему в КНР производителю за 12 часов на разных онлайн-магазинах реализовать в общей сложности 200 000 ед. телевизоров.
Обновлено в 13:04
Политика

Путин прибыл в Петербург для участия в Арктическом форуме

Президент России Владимир Путин прибыл во вторник в Санкт-Петербург, где он примет участие в международном форуме "Арктика - территория диалога" и проведет ряд двусторонних встреч с зарубежными коллегами.
Обновлено в 05:53
Авто

Toyota опубликовала тизер нового внедорожника Highlander

Японский автоконцерн Toyota вскоре выпустит новую генерацию внедорожника Highlander.
Обновлено в 12:21
Кино

Прощание с Георгием Данелией состоится в Доме кино

Прощание с режиссером Георгием Данелией пройдет во вторник в Центральном доме кино (ЦДК).
Обновлено вчера в 17:34
Армия и оружие

Сергей Шойгу сообщил о строительстве новых военных кораблей

Обновлено в 11:52
Политика

Порошенко назвал себя русскоязычным

Украинский президент Петр Порошенко заявил, что считает себя русскоязычным.
Обновлено вчера в 18:14
Футбол

Уткин назвал Фетисова «бюрократом и каменной задницей»

Уткин назвал интервью Фетисова лицемерным и демагогическим.
Обновлено в 09:54
Происшествия

В Мытищах четверых детей обнаружили в захламленной квартире

Четверых детей, обнаруженных в квартире в антисанитарных условиях в подмосковных Мытищах, забрали органы опеки, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.
Обновлено вчера в 15:14
Общество

В Москве умерла невестка Сергея Есенина

Музей Сергея Есенина сообщил в Facebook, что накануне, 8 апреля, умерла вдова сына поэта Сергея Есенина Алина.
Обновлено в 13:11
Происшествия

Школьницы подожгли дом соседки ради эффектного видео в соцсетях

Во вторник, 9 апреля, стало известно, что три подружки-школьницы забрались в недостроенный дом и решили его сжечь.
Обновлено в 04:07
Спорт

Миллионер решил провести «королевскую битву» в реальности

Обновлено в 10:32
Происшествия

«Петроградская» закрыта из-за подозрительного предмета

Из-за обнаружения в подземном вестибюле станции бесхозного предмета, пассажиров попросили подняться наверх.
Обновлено в 12:40
Происшествия

Криминального авторитета Таро арестовали после выхода из колонии

Суд города Соль-Илецк в Оренбуржье постановил заключить под стражу криминального авторитета Тариэла Мулухова (Таро).
Обновлено в 08:11
Общество

Иностранцы полюбили Киркорова за поход в «Макдоналдс»

Обновлено в 12:14
Политика

Закон о «суверенном рунете» вступит в силу 1 ноября 2019 года

«Поскольку законопроект предлагает принятие ряда подзаконных актов разного уровня, законопроект будет вступать в силу с 1 ноября 2019 года, а обязанности для операторов связи пользоваться национальной доменной зоной — с 1 января 2021 года»,— сказал господин Левин (цитата по «Интерфаксу»).
Обновлено в 12:17
Футбол

Тарханов может возглавить «Химки»

64-летний Тарханов ранее уже трижды возглавлял «Химки».
Обновлено в 10:07
Общество

Британского хакера осудили за шантаж посетителей порносайтов

В NCA считают дело британского хакера одним из самых серьезных случаев в сфере киберпреступлений, когда-либо расследуемых ведомством.
Обновлено в 10:07
Общество

В Госдуме предложили запретить россиянам перевозить более 600 сигарет

Законопроектом запрещается перемещение табачной продукции по территории РФ в количестве более 600 сигарет, или 150 сигар (сигарилл), или 750 граммов табака, или указанных изделий в ассортименте общим весом более 750 граммов на одного человека.
Обновлено в 12:21
Политика

Доклад Чайки: в «Роскосмосе» и «Ростехе» похищено более 1,6 миллиарда

Из доклада следует, что на подведомственных предприятиях Роскосмоса и Ростеха были похищены более 1,6 миллиарда рублей, выделенных на модернизацию производственной базы и создание новейших перспективных разработок вооружения.
Обновлено вчера в 21:53
Происшествия

Сбитый машиной тренер сборной Аргентины показал свои раны

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Аргентины Лионель Скалони в Twitter опубликовал фотографию после того, как его сбила машина.
Обновлено в 12:17
Политика

Около офиса Зеленского в Киеве проходит протестный митинг

Обновлено в 12:07
Наука

Компьютерный анализ подтвердил единичность автора «Беовульфа»

«Беовульф» был создан ориентировочно в первой половине VIII века. Текст поэмы написан на древнеанглийском языке аллитерационным стихом.
Обновлено вчера в 13:38
Политика

Штаб Порошенко объяснил билборды с Путиным

Предвыборный штаб действующего президента Украины Петра Порошенко объяснил идею билбордов, на которых глава государства изображён вместе с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено в 11:14
Политика

Меркель забыла встретить Терезу Мэй в Берлине

Британского премьера Терезу Мэй, приехавшую в Берлин на переговоры по Brexit, не встретили у автомобиля.
Обновлено в 12:28
Политика

Путин назвал поправившего его переводчика бандитом

Владимир Путин поправил переводчика на встрече с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном после форума "Арктика — территория диалога".
Обновлено в 11:50
Армия и оружие

Правительство нацсогласия Ливии распорядилось арестовать Хафтара

Президентский совет Ливии под руководством главы правительства национального согласия Фаиза Сараджа поручил выдать ордера на арест фельдмаршала Халифы Хафтара и его союзников, передают ближневосточные СМИ.
Обновлено в 09:05
Происшествия

Кокорин: вот так работают над нашим делом. Ну ещё посидим

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин выступил в суде, на котором рассматриваются его дело и дело полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева по обвинению в избиении нескольких человек в центре Москвы.
Обновлено в 13:12
Авто

В Шанхае покажут преемника Mitsubishi Outlander

Японский бренд Mitsubishi Motors представит на Шанхайском автосалоне ряд новинок, среди которых будет выделяться кросс-концепт.
Обновлено в 02:34
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