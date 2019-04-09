Финансы
Силуанов: Эффект от повышения НДС проявится ко второй половине годаРоссийская газета 05:38
Экономический эффект от повышения НДС проявится во второй половине года, сказал первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на XX Апрельской международной научной конференции по проблемам развития экономики и общества НИУ "Высшая школа экономики".
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Из-за обнаружения в подземном вестибюле станции бесхозного предмета, пассажиров попросили подняться наверх.
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Происшествия
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Суд города Соль-Илецк в Оренбуржье постановил заключить под стражу криминального авторитета Тариэла Мулухова (Таро).
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Политика
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«Поскольку законопроект предлагает принятие ряда подзаконных актов разного уровня, законопроект будет вступать в силу с 1 ноября 2019 года, а обязанности для операторов связи пользоваться национальной доменной зоной — с 1 января 2021 года»,— сказал господин Левин (цитата по «Интерфаксу»).
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Британского хакера осудили за шантаж посетителей порносайтов
В NCA считают дело британского хакера одним из самых серьезных случаев в сфере киберпреступлений, когда-либо расследуемых ведомством.
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Законопроектом запрещается перемещение табачной продукции по территории РФ в количестве более 600 сигарет, или 150 сигар (сигарилл), или 750 граммов табака, или указанных изделий в ассортименте общим весом более 750 граммов на одного человека.
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Доклад Чайки: в «Роскосмосе» и «Ростехе» похищено более 1,6 миллиарда
Из доклада следует, что на подведомственных предприятиях Роскосмоса и Ростеха были похищены более 1,6 миллиарда рублей, выделенных на модернизацию производственной базы и создание новейших перспективных разработок вооружения.
Обновлено вчера в 21:53
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Путин назвал поправившего его переводчика бандитом
Владимир Путин поправил переводчика на встрече с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном после форума "Арктика — территория диалога".
Обновлено в 11:50
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Правительство нацсогласия Ливии распорядилось арестовать Хафтара
Президентский совет Ливии под руководством главы правительства национального согласия Фаиза Сараджа поручил выдать ордера на арест фельдмаршала Халифы Хафтара и его союзников, передают ближневосточные СМИ.
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Кокорин: вот так работают над нашим делом. Ну ещё посидим
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин выступил в суде, на котором рассматриваются его дело и дело полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева по обвинению в избиении нескольких человек в центре Москвы.
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Авто
В Шанхае покажут преемника Mitsubishi Outlander
Японский бренд Mitsubishi Motors представит на Шанхайском автосалоне ряд новинок, среди которых будет выделяться кросс-концепт.
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