Финансы
Силуанов: Эффект от повышения НДС проявится ко второй половине годаРоссийская газета 05:38
Экономический эффект от повышения НДС проявится во второй половине года, сказал первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на XX Апрельской международной научной конференции по проблемам развития экономики и общества НИУ "Высшая школа экономики".
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