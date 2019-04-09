Финансы

Силуанов: Эффект от повышения НДС проявится ко второй половине годаРоссийская газета 05:38

Экономический эффект от повышения НДС проявится во второй половине года, сказал первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на XX Апрельской международной научной конференции по проблемам развития экономики и общества НИУ "Высшая школа экономики".
Читать в источнике

Подробнее о событии

Экономике России пообещали рост и «быструю езду»

Lenta.ru10:06

В Минфине ожидают роста ВВП России выше 1,3% в 2019 году

RT на русском08:39

Силуанов: положительный эффект от роста НДС проявится ближе ко второй половине года

ТАСС04:26

Силуанов: Эффект от повышения НДС проявится ко второй половине года

Российская газета05:38

Динамика ВВП РФ в начале текущего года оказалась лучше ожиданий - Силуанов

Финмаркет04:52

Силуанов заявил о положительном эффекте повышения НДС

News.ru04:45

Силуанов: Рост ВВП России может ускориться, но «запрягаем долго»

Росбалт05:41
Показать все источники
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 12:08, Ашберн
Происшествия

Свидетель по делу Кокорина и Мамаева рассказал о причинах драк

Обновлено в 09:31
Экономика

В Китае предложили запретить майнинг биткоинов

Государственный комитет Китая по развитию и реформам предложил полностью запретить майнинг криптовалют.
Обновлено в 10:39
Кино

Георгия Данелию похоронили на Новодевичьем кладбище

Народный артист СССР, режиссёр Георгий Данелия похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве, передаёт ТАСС.
Обновлено в 09:43
Политика

Порошенко назвал себя русскоязычным

Украинский президент Петр Порошенко заявил, что считает себя русскоязычным.
Обновлено вчера в 18:14
Политика

Активист «Правого сектора» Пирожок задержан в столице

Как сообщили в пресс-службе УФСБ по Москве и Московской области, совместная операция, в ходе которой был задержан гражданин Украины Игорь Пирожок, проводилась 9 апреля сотрудниками МВД РФ и ФСБ РФ.
Обновлено в 10:45
Шоу-бизнес

Дочь Владимира Винокура подала на развод с мужем

Главная балерина «Большого» Анастасия Винокур вместе с мужем принесла в суд заявление о разводе.
Обновлено вчера в 11:27
Энергетика

Путин: Россия не хочет неконтролируемого роста цен на нефть

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ не является сторонником неконтролируемого роста цен на нефть.
Обновлено в 09:27
Происшествия

У Александра Шестуна забрали все

Красногорский городской суд обратил в доход государства имущество на сумму более 10,4 млрд рублей, принадлежавшее бывшему главе Серпуховского района Московской области Александру Шестуну, а также его родственникам и доверенным лицам.
Обновлено вчера в 10:28
Политика

Украина пригрозила Скабеевой предупреждением от ПАСЕ

Глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что российской телеведущей Ольге Скабеевой будет сделано "серьезное предупреждение" в связи с январским инцидентом в кулуарах ассамблеи.
Обновлено в 10:08
Шоу-бизнес

Опубликованы фото Эмилии Кларк после инсульта и трепанации черепа

Ныне 32-летняя британская актриса Эмилия Кларк, Мать Драконов из "Игры престолов", едва не умерла: в 2011-м, после съемок первого сезона, Кларк перенесла инсульт, что вылилось в две операции на мозге.
Обновлено в 09:34
Музыка

Мадонна выступит на Евровидении 2019

Как сообщил ToDay News Ufa, Мадонна приедет на знаменитый песенный конкурс в качестве приглашенной звезды.
Обновлено в 09:17
Политика

Штаб Порошенко объяснил появление Путина на его предвыборных плакатах

Создатели плаката объяснили появление на нем российского президента тем, что именно Россия и лично Путин остаются «самой большой угрозой Украине» и президент страны должен «смело смотреть ему в глаза».
Обновлено в 11:45
Авто

Подержанные автомобили в марте покупали реже

В марте 2019 года российский рынок автомобилей с пробегом показал небольшое падение.
Обновлено в 06:34
Наука

Компонент перца чили замедлил развитие рака легких

Обновлено вчера в 06:22
Происшествия

Насиловавших детей бывших депутатов отправили в колонию

Суд приговорил Виталия Курскова к 24 годам, а Игоря Поплевко — к 16 годам колонии строгого режима.
Обновлено в 10:06
Авто

Два дополнительных налога для автомобилистов введут в России

Экологический и утилизационный - два новых дополнительных налога введут для автовладельцев России.
Обновлено в 03:17
Политика

Мать Зеленского: сын идет во власть не ради денег

Обновлено в 08:45
Общество

В Росгвардии ответили на обращение ветеранов ОМОНа к Путину

Обновлено в 01:43
Футбол

Талалаев покинул пост главного тренера «Пюника»

Пресс-служба ереванского клуба «Пюник» на официальном сайте объявила об уходе российского специалиста Андрея Талалаева с поста главного тренера.
Обновлено в 11:14
Политика

Мнучин: США продолжат применять санкции против России

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что политика антироссийских санкций показала свою успешность, поэтому Вашингтон продолжит вводить новые ограничения в отношении Москвы.
Обновлено в 11:02
Культура

Объявлен шорт-лист литературной премии «Нацбест»

Победитель станет известен 25 мая Организаторы ежегодной литературной премии "Национальный бестселлер" объявили основных претендентов на ее получение в этом году, пишет РИА Новости.
Обновлено в 11:57
Политика

Украина выдала России обвиняемого в убийстве Пола Хлебникова

Обновлено в 01:18
Общество

Назначен новый руководитель Свердловской железной дороги

В Екатеринбурге назначен новый начальник Свердловской железной дороги.
Обновлено в 11:00
Армия и оружие

Более 13 тыс. человек примут участие в параде Победы

Обновлено в 06:29
Политика

Мэй и Меркель обсудили отсрочку брексита

Ранее сообщалось, что Мэй намерена убедить Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона поддержать её предложение об отсрочке брексита до 30 июня.
Обновлено в 10:09
Гаджеты

В Windows 10 допустимо «небезопасное» извлечение флешки

Операционная система Windows 10 1809 предусматривает извлечение USB-накопителей и других съемных устройств без предварительного отключения.
Обновлено вчера в 08:29
Финансы

Минэкономразвития дало прогноз по курсу рубля на 2019 год

1 апреля был опубликован подготовленный Минфином прогноз, согласно которому средний курс рубля к доллару в период с 2019 по 2024 год составит 65,1 рублей за доллар.
Обновлено в 11:01
Авто

Из Lego сделали копию 1400-сильного «Мустанга» Кена Блока

Любитель конструктора Lego Лаклан Камерон построил копию 1400-сильного Ford Mustang Hoonicorn Кена Блока.
Обновлено в 08:03
Политика

Путин и Эрдоган не договорились о цене на газ

Обновлено в 03:45
Происшествия

В Мытищах четверых детей обнаружили в захламленной квартире

Обновлено вчера в 15:14
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное