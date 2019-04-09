Экономика
Силуанов: Эффект от повышения НДС проявится ко второй половине годаРоссийская газета вчера в 05:38
Экономический эффект от повышения НДС проявится во второй половине года, сказал первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на XX Апрельской международной научной конференции по проблемам развития экономики и общества НИУ "Высшая школа экономики".
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