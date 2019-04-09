Силуанов: Эффект от повышения НДС проявится ко второй половине годаРоссийская газета вчера в 05:38

Экономический эффект от повышения НДС проявится во второй половине года, сказал первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на XX Апрельской международной научной конференции по проблемам развития экономики и общества НИУ "Высшая школа экономики".

Силуанов: Эффект от повышения НДС проявится ко второй половине года

Шоу-бизнес Экстренно прооперирована дочь Валерии Дочь певицы Валерии Анна Шульгина была экстренно госпитализирована и прооперирована.

Политика Медведчук заявил о невыполнении Украиной Минских соглашений Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук в интервью телеканалу NewsOne признал, что украинская сторона не придерживается Минских соглашений.

Армия и оружие Соловьев рассказал, что ждет корабли НАТО при заходе в Азовское море Телеведущий Владимир Соловьев в эфире программы «Кто против» ответил на слова американского эксперта Грэга Вайнера, назвавшего число и месяц прохода кораблей НАТО и ВМСУ в Азовское море.

Экономика Жадность эквайера губила: ставки по безналу пересмотрят до конца года Вопрос снижения платы за эквайринг должен быть урегулирован до конца 2019 года.

Политика Чайка: Браудер является фигурантом пяти уголовных дел в России Глава фонда Hermitage Capital Уильям Браудер является фигурантом пяти уголовных дел в России, в том числе об убийствах и организации преступного сообщества.

Экономика Венесуэла продаёт очередные 8 тонн золота Объём подготовленного к продаже золота составляет 8 тонн. Всего с начала 2019 года золотые резервы ЦБ Венесуэлы сократились на 30 тонн.

Политика В Раде отказались поддержать идею автономии Донбасса Верховная рада никогда не поддержит идею создания автономии Донбасса в составе Украины, заявила в среду первый вице-спикер украинского парламента Ирина Геращенко.

Политика Команда Зеленского рассказала о первых десяти шагах кандидата Члены команды кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Руслан Стефанчук и Даниил Гетманцев рассказали о первых шагах кандидата на посту президента страны.

Общество Россияне назвали необходимый для «достойной жизни» размер зарплаты В среднем же для достойной жизни россиянам в месяц, пришли к выводу эксперты, нужен доход в пределах 66 тыс. руб.

Политика ЦИК: партия Нетаньяху лидирует на выборах в Израиле Партия «Ликуд» израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху лидирует на парламентских выборах после обработки 2,7 млн бюллетеней.

Путешествия Туроператоры назвали самые дешевые направления на майские праздники По данным АТОР, самым дешевым направлением является Крым, стоимость туров на двоих начинается от 25,9 тыс. руб.

Происшествия В Воронеже задержали намеренно сбившего курсанта МЧС водителя Девять дней потребовалось воронежским полицейским на то, чтобы задержать 45-летнего водителя Mercedes-Benz GLE, который в порыве гнева сбил стоявшего на обочине курсанта МЧС, сообщает СКР.

Происшествия Криминального авторитета Таро снова арестовали Криминального авторитета Тариэла Мулухова (Ониани), известного как Таро, арестовали сразу же после освобождения из тюрьмы в Оренбургской области.

Финансы Минэкономразвития скорректировало прогноз курса рубля на 2019 год Министерство экономического развития РФ повысило прогноз по курсу рубля с 66 рублей за доллар, о которых ранее говорил гдава ведомства Максим Орешкин, до 65,1 рубля за доллар.

Транспорт Трассу М-11 «Москва-Петербург» планируют открыть до конца сентября Первые автомобили могут проехать по скоростной платной трассе М-11 до 29 сентября этого года.

Общество На выходных в Москву придет похолодание В субботу и воскресенье днем ожидается похолодание до +6 градусов. По ночам температура будет опускаться ниже нуля.

Политика Помпео отметил различие ситуаций с Голанами и Крымом Американский госсекретарь Майк Помпео призвал не сравнивать ситуацию с признанием суверенитета Израиля над Голанскими высотами и воссоединение Крыма с Россией.

Хоккей ЦСКА и «Авангард» разыграют Кубок Гагарина В финале Континентальной хоккейной лиги встретятся московский ЦСКА и омский "Авангард", уверенно выигравшие плей-офф в своих конференциях.

Общество В отделениях «Почты России» появятся магазины Fix Price В отделениях «Почты России» появятся точки продаж сети магазинов с фиксированными ценами Fix Price, сообщает РБК со ссылкой на источник на розничном рынке и представителя почтового оператора.

Политика Орешкин не смог ответить на вопрос Путина про импортозамещение Министр экономического развития РФ Максим Орешкин оказался не готов к вопросу президента Владимира Путина об инвестициях в импортозамещение.

Происшествия Кокорина и Мамаева доставили в суд с вещами Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, обвиняемых в умышленном причинении легкого вреда здоровью, привезли к зданию Пресненского районного суда Москвы с вещами.

Наука Двадцатиминутная прогулка на свежем воздухе снизила уровень стресса Неспешная прогулка (20-30 минут) помогает снизить уровни двух известных биомаркеров стресса — кортизола и альфа-амилазы, сообщают ученые в статье, опубликованной в журнале Frontiers in Psychology.