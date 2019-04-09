Экономика

Силуанов: Эффект от повышения НДС проявится ко второй половине годаРоссийская газета вчера в 05:38

Экономический эффект от повышения НДС проявится во второй половине года, сказал первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на XX Апрельской международной научной конференции по проблемам развития экономики и общества НИУ "Высшая школа экономики".
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Расчетное ускорение

Российская газетавчера в 15:13

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Lenta.ruвчера в 10:06

В Минфине ожидают роста ВВП России выше 1,3% в 2019 году

RT на русскомвчера в 08:39

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Динамика ВВП РФ в начале текущего года оказалась лучше ожиданий - Силуанов

Финмаркетвчера в 04:52

Силуанов заявил о положительном эффекте повышения НДС

News.ruвчера в 04:45

Силуанов: положительный эффект от роста НДС проявится ближе ко второй половине года

ТАССвчера в 04:26
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Культура

В России начал работать новый телеканал «Победа»

Обновлено в 01:22
Шоу-бизнес

Экстренно прооперирована дочь Валерии

Дочь певицы Валерии Анна Шульгина была экстренно госпитализирована и прооперирована.
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Кино

Создатели сериала «Игра престолов» выбрали свой любимый эпизод

Обновлено в 03:33
Происшествия

Из филиала «Русского музея» в Петербурге попытались украсть скульптуру

Обновлено в 03:21
Политика

Медведчук заявил о невыполнении Украиной Минских соглашений

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук в интервью телеканалу NewsOne признал, что украинская сторона не придерживается Минских соглашений.
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Футбол

Леонид Слуцкий обвинил судью в неприязни к «толстым или лысым»

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Армия и оружие

Соловьев рассказал, что ждет корабли НАТО при заходе в Азовское море

Телеведущий Владимир Соловьев в эфире программы «Кто против» ответил на слова американского эксперта Грэга Вайнера, назвавшего число и месяц прохода кораблей НАТО и ВМСУ в Азовское море.
Обновлено в 00:05
Экономика

Жадность эквайера губила: ставки по безналу пересмотрят до конца года

Вопрос снижения платы за эквайринг должен быть урегулирован до конца 2019 года.
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Чайка: Браудер является фигурантом пяти уголовных дел в России

Глава фонда Hermitage Capital Уильям Браудер является фигурантом пяти уголовных дел в России, в том числе об убийствах и организации преступного сообщества.
Обновлено в 04:15
Экономика

Венесуэла продаёт очередные 8 тонн золота

Объём подготовленного к продаже золота составляет 8 тонн. Всего с начала 2019 года золотые резервы ЦБ Венесуэлы сократились на 30 тонн.
Обновлено в 03:18
Политика

В Раде отказались поддержать идею автономии Донбасса

Верховная рада никогда не поддержит идею создания автономии Донбасса в составе Украины, заявила в среду первый вице-спикер украинского парламента Ирина Геращенко.
Обновлено в 02:54
Политика

Команда Зеленского рассказала о первых десяти шагах кандидата

Члены команды кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Руслан Стефанчук и Даниил Гетманцев рассказали о первых шагах кандидата на посту президента страны.
Обновлено в 04:05
Энергетика

«Нафтогаз» сообщил о начале закачки газа в хранилища к зиме

Компания «Нафтогаз» начала закачку газа в подземные хранилища (ПХГ).
Обновлено вчера в 07:01
Общество

Россияне назвали необходимый для «достойной жизни» размер зарплаты

В среднем же для достойной жизни россиянам в месяц, пришли к выводу эксперты, нужен доход в пределах 66 тыс. руб.
Обновлено в 00:19
Политика

ЦИК: партия Нетаньяху лидирует на выборах в Израиле

Партия «Ликуд» израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху лидирует на парламентских выборах после обработки 2,7 млн бюллетеней.
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Путешествия

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По данным АТОР, самым дешевым направлением является Крым, стоимость туров на двоих начинается от 25,9 тыс. руб.
Обновлено в 02:52
Происшествия

В Воронеже задержали намеренно сбившего курсанта МЧС водителя

Девять дней потребовалось воронежским полицейским на то, чтобы задержать 45-летнего водителя Mercedes-Benz GLE, который в порыве гнева сбил стоявшего на обочине курсанта МЧС, сообщает СКР.
Обновлено в 04:35
Политика

Шойгу осудил бездушие при обращениях военных насчет соцвыплат

Обновлено вчера в 16:29
Происшествия

Криминального авторитета Таро снова арестовали

Криминального авторитета Тариэла Мулухова (Ониани), известного как Таро, арестовали сразу же после освобождения из тюрьмы в Оренбургской области.
Обновлено вчера в 07:46
Финансы

Минэкономразвития скорректировало прогноз курса рубля на 2019 год

Министерство экономического развития РФ повысило прогноз по курсу рубля с 66 рублей за доллар, о которых ранее говорил гдава ведомства Максим Орешкин, до 65,1 рубля за доллар.
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Транспорт

Трассу М-11 «Москва-Петербург» планируют открыть до конца сентября

Первые автомобили могут проехать по скоростной платной трассе М-11 до 29 сентября этого года.
Обновлено в 02:16
Общество

На выходных в Москву придет похолодание

В субботу и воскресенье днем ожидается похолодание до +6 градусов. По ночам температура будет опускаться ниже нуля.
Обновлено в 03:55
Политика

Помпео отметил различие ситуаций с Голанами и Крымом

Американский госсекретарь Майк Помпео призвал не сравнивать ситуацию с признанием суверенитета Израиля над Голанскими высотами и воссоединение Крыма с Россией.
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Хоккей

ЦСКА и «Авангард» разыграют Кубок Гагарина

В финале Континентальной хоккейной лиги встретятся московский ЦСКА и омский "Авангард", уверенно выигравшие плей-офф в своих конференциях.
Обновлено в 03:19
Общество

В отделениях «Почты России» появятся магазины Fix Price

В отделениях «Почты России» появятся точки продаж сети магазинов с фиксированными ценами Fix Price, сообщает РБК со ссылкой на источник на розничном рынке и представителя почтового оператора.
Обновлено в 02:59
Политика

Орешкин не смог ответить на вопрос Путина про импортозамещение

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин оказался не готов к вопросу президента Владимира Путина об инвестициях в импортозамещение.
Обновлено вчера в 09:13
Происшествия

Кокорина и Мамаева доставили в суд с вещами

Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, обвиняемых в умышленном причинении легкого вреда здоровью, привезли к зданию Пресненского районного суда Москвы с вещами.
Обновлено вчера в 06:05
Спорт

Олимпийский чемпион призвал Загитову уйти из спорта

Обновлено в 02:47
Наука

Двадцатиминутная прогулка на свежем воздухе снизила уровень стресса

Неспешная прогулка (20-30 минут) помогает снизить уровни двух известных биомаркеров стресса — кортизола и альфа-амилазы, сообщают ученые в статье, опубликованной в журнале Frontiers in Psychology.
Обновлено вчера в 08:24
Шоу-бизнес

Россиянин отказался от пересадки головы

Программист из России Валерий Спиридонов, ранее согласившийся на операцию по пересадке головы, отказался от нее из-за жены и сына.
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