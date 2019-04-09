Экономика

Силуанов: Эффект от повышения НДС проявится ко второй половине годаРоссийская газета вчера в 05:38

Экономический эффект от повышения НДС проявится во второй половине года, сказал первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на XX Апрельской международной научной конференции по проблемам развития экономики и общества НИУ "Высшая школа экономики".
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Антон Силуанов
Мы запрягаем долго, но, уверен, что потом быстро поедем.
— Антон Силуанов, российский экономистLenta.ru вчера в 10:06

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Расчетное ускорение

Российская газетавчера в 15:13

В Минфине ожидают роста ВВП России выше 1,3% в 2019 году

RT на русскомвчера в 08:39

Первый зампред ЦБ увидела «сигналы» и согласилась с Силуановым

Росбалтвчера в 08:06

Динамика ВВП РФ в начале текущего года оказалась лучше ожиданий - Силуанов

Финмаркетвчера в 04:52

Силуанов заявил о положительном эффекте повышения НДС

News.ruвчера в 04:45

Силуанов: положительный эффект от роста НДС проявится ближе ко второй половине года

ТАССвчера в 04:26

Темпы роста российской экономики могут превысить ожидаемые

РЕН ТВвчера в 04:24
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Происшествия

В жилом доме в Екатеринбурге прогремел взрыв

Обновлено в 02:13
Происшествия

В Воронеже задержали злоумышленника, намеренно сбившего курсанта МЧС

Правоохранители задержали 45-летнего жителя Воронежа по подозрению в покушении на убийство 21-летнего курсанта института МЧС, которого он сбил на машине, скрывшись с места происшествия, сообщили журналистам в среду в пресс-службе областного следственного управления СК России.
Обновлено в 02:38
Общество

Россияне назвали необходимый для достойной жизни размер зарплаты

Для достойной жизни россиянам в среднем нужен доход в размере 66 тыс. рублей, свидетельствуют результаты опроса граждан, проведенного Финансовым университетом при правительстве России.
Обновлено вчера в 22:47
Происшествия

Правительство одобрило ужесточение наказания за «пьяные» ДТП

Верховный суд и правительство поддержали идею ужесточения наказания за аварии со смертельным исходом, которые произошли по вине пьяных водителей.
Обновлено в 02:10
Происшествия

СК возбудил дело против литовских судей после приговора россиянам

Следственный комитет возбудил уголовное дело против литовских судей за заведомо неправосудный приговор россиянам, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Обновлено в 02:13
Общество

Новый сотрудник. Ямальские вахтовики нарядили оленя в жилет и каску

Обновлено вчера в 12:42
Политика

Помпео указал на различие ситуации с Голанами и Крымом

На вопрос, значит ли такая дипломатическая позиция, что в некоторых случаях власти США допускают оккупацию территорий других стран во время военных действий, госсекретарь США ответил, что «это лишь вопрос практичной политики».
Обновлено в 00:29
Политика

Путин выступит на Арктическом форуме

Президент России Владимир Путин прибудет в Санкт-Петербург и выступит на пленарной сессии Арктического форума.
Обновлено 08 апреля в 17:46
Происшествия

Пожар на площади 150 кв. м. произошел на рынке в Астрахани

Пожар произошел в двух ларьках на рынке "Маяк" в Астрахани.
Обновлено в 02:38
Экономика

FT: миноритарии «Ленты» попросят приостановить сделку с Мордашовым

Группа миноритариев «Ленты» направит совместное письмо совету директоров с требованием приостановить продажу 41,9% ритейлера «Севергрупп» Алексея Мордашова, сообщает Financial Times со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.
Обновлено вчера в 15:06
Происшествия

В Петербурге в детском саду 21 ребёнок заразился кишечной инфекцией

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга 21 воспитанник детского сада заразился острой кишечной инфекцией, девять детей были доставлены в больницу.
Обновлено в 02:02
Футбол

Смоллинг: «Хочу сказать Месси, что жду его»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Крис Смоллинг поделился ожиданиями от первого матча с «Барселоной» в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов и от противостояния с лидером каталонцев Лионелем Месси.
Обновлено вчера в 21:51
Политика

Штаб Порошенко объяснил плакаты с Путиным

Предвыборный штаб президента Украины Петра Порошенко объяснил появление билбордов, где глава страны изображен вместе с президентом России Владимиром Путиным необходимостью «сильного президента».
Обновлено вчера в 15:13
Авто

Подержанные автомобили в марте покупали реже

Обновлено вчера в 09:06
Футбол

Ван Дейк: «Все нападающие, против которых я сейчас играю, сильны»

Защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк прокомментировал победу над "Порту" (2:0) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 17:44
Гаджеты

Для российских военных сделали телефон без камеры в честь благоверного князя

Российский производитель люксовых телефонов, смартфонов и аксессуаров Caviar выпустил кнопочный Tsar-телефон в честь благоверного князя Александра Невского.
Обновлено в 02:58
Экономика

Число фирм-однодневок в России обновило исторический минимум

Число неблагонадежных компаний снизилось до 4,7 процента от общего количества зарегистрированных в Российской Федерации юридических лиц.
Обновлено вчера в 05:20
Авто

Бюджетный электрокар Renault City K-ZE стартует в Китае

Французский автопроизводитель Renault в ближайшее время официально представит городской кроссовер с нулевым выбросом City K-ZE.
Обновлено вчера в 10:35
Шоу-бизнес

Свадебные фотографы могут определить, сколько продлится брак

На новостном сайте Reddit свадебные фотографы обсудили приметы недолгого брака молодоженов, которые они подметили снимая праздничные церемонии.
Обновлено в 02:45
Авто

Aurus продолжит снижать стоимость автомобиля

Российский производитель премиальных автомобилей Aurus планирует и дальше снижать их стоимость, заменяя иностранные комплектующие отечественными аналогами.
Обновлено в 02:08
Политика

Пушков: Украину ждет «историческая помойка» после выхода РФ из СЕ

Российский сенатор Алексей Пушков в Twitter заявил, что, если Россия выйдет из Совета Европы, все украинские резолюции отправятся на "историческую помойку".
Обновлено в 00:36
Политика

Эрдоган допустил перенос сроков поставки С-400 в Турцию

Обновлено в 00:33
Экономика

Прибыль предприятий Иркутской области в 2018 году выросла на 54%

Предприятия Иркутской области по итогам 2018 года увеличили прибыль на 54% - до 324 млрд рублей по сравнению с 2017 годом, сообщил в среду на сессии Заксобрания в послании о положении дел в Иркутской области и основных направлениях региональной государственной политики губернатор Сергей Левченко.
Обновлено в 02:44
Армия и оружие

Госдеп США одобрил продажу Японии противоракет SM-3 Block IB

Госдепартамент США принял решение одобрить поставку Японии противоракет SM-3 Block IB на сумму 1,15 млрд. долларов.
Обновлено в 01:24
Общество

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил десятикилометровый столб пепла

Камчатский вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту до десяти тысяч метров над уровнем моря, сообщили РИА Новости в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.
Обновлено в 00:09
Политика

«Лаборатория Касперского» накрыла кибершпионов на Ближнем Востоке

Эксперты антивирусной компании "Лаборатория Касперского" раскрыли тайную преступную кампанию в сфере кибершпионажа.
Обновлено в 01:13
Шоу-бизнес

Меган Маркл собирается рожать дома

Герцогиня Сассекская Меган Маркл собирается пойти по стопам королевы и родить ребенка дома, в своем коттедже Фрогмор в Винздоре.
Обновлено в 01:50
Наука

Ученые назвали самый первый признак разрушения печени

Американские ученые из Университета Мичигана обнаружили перспективный способ предотвращать заболевания печени на ранних стадиях.
Обновлено в 01:00
Политика

США могут ввести санкции против Египта из-за покупки российских Су-35

В марте 2019 года «Коммерсант» рассказал, что Египет собирается приобрести более 20 истребителей Су-35 российского производства.
Обновлено вчера в 05:41
Шоу-бизнес

Предательницу Волочкову обозвали «фрикообразным чудовищем»

Анастасия Волочкова вспоминает как в пятилетнем возрасте впервые посмотрела в Мариинском театре балет "Щелкунчик", после чего и решила стать знаменитой балериной.
Обновлено вчера в 15:01
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