Силуанов: Эффект от повышения НДС проявится ко второй половине годаРоссийская газета вчера в 05:38

Мы запрягаем долго, но, уверен, что потом быстро поедем.

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Силуанов: Эффект от повышения НДС проявится ко второй половине года

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