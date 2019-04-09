Экономика
Силуанов: Эффект от повышения НДС проявится ко второй половине годаРоссийская газета вчера в 05:38
Экономический эффект от повышения НДС проявится во второй половине года, сказал первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на XX Апрельской международной научной конференции по проблемам развития экономики и общества НИУ "Высшая школа экономики".
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Мы запрягаем долго, но, уверен, что потом быстро поедем.
— Антон Силуанов, российский экономистLenta.ru вчера в 10:06
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Происшествия
В жилом доме в Екатеринбурге прогремел взрыв
Обновлено в 02:13
Происшествия
В Воронеже задержали злоумышленника, намеренно сбившего курсанта МЧС
Правоохранители задержали 45-летнего жителя Воронежа по подозрению в покушении на убийство 21-летнего курсанта института МЧС, которого он сбил на машине, скрывшись с места происшествия, сообщили журналистам в среду в пресс-службе областного следственного управления СК России.
Обновлено в 02:38
Общество
Россияне назвали необходимый для достойной жизни размер зарплаты
Для достойной жизни россиянам в среднем нужен доход в размере 66 тыс. рублей, свидетельствуют результаты опроса граждан, проведенного Финансовым университетом при правительстве России.
Обновлено вчера в 22:47
Происшествия
Правительство одобрило ужесточение наказания за «пьяные» ДТП
Верховный суд и правительство поддержали идею ужесточения наказания за аварии со смертельным исходом, которые произошли по вине пьяных водителей.
Обновлено в 02:10
Происшествия
СК возбудил дело против литовских судей после приговора россиянам
Следственный комитет возбудил уголовное дело против литовских судей за заведомо неправосудный приговор россиянам, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Обновлено в 02:13
Общество
Новый сотрудник. Ямальские вахтовики нарядили оленя в жилет и каску
Обновлено вчера в 12:42
Политика
Помпео указал на различие ситуации с Голанами и Крымом
На вопрос, значит ли такая дипломатическая позиция, что в некоторых случаях власти США допускают оккупацию территорий других стран во время военных действий, госсекретарь США ответил, что «это лишь вопрос практичной политики».
Обновлено в 00:29
Политика
Путин выступит на Арктическом форуме
Президент России Владимир Путин прибудет в Санкт-Петербург и выступит на пленарной сессии Арктического форума.
Обновлено 08 апреля в 17:46
Происшествия
Пожар на площади 150 кв. м. произошел на рынке в Астрахани
Пожар произошел в двух ларьках на рынке "Маяк" в Астрахани.
Обновлено в 02:38
Экономика
FT: миноритарии «Ленты» попросят приостановить сделку с Мордашовым
Группа миноритариев «Ленты» направит совместное письмо совету директоров с требованием приостановить продажу 41,9% ритейлера «Севергрупп» Алексея Мордашова, сообщает Financial Times со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.
Обновлено вчера в 15:06
Происшествия
В Петербурге в детском саду 21 ребёнок заразился кишечной инфекцией
В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга 21 воспитанник детского сада заразился острой кишечной инфекцией, девять детей были доставлены в больницу.
Обновлено в 02:02
Футбол
Смоллинг: «Хочу сказать Месси, что жду его»
Защитник «Манчестер Юнайтед» Крис Смоллинг поделился ожиданиями от первого матча с «Барселоной» в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов и от противостояния с лидером каталонцев Лионелем Месси.
Обновлено вчера в 21:51
Политика
Штаб Порошенко объяснил плакаты с Путиным
Предвыборный штаб президента Украины Петра Порошенко объяснил появление билбордов, где глава страны изображен вместе с президентом России Владимиром Путиным необходимостью «сильного президента».
Обновлено вчера в 15:13
Авто
Подержанные автомобили в марте покупали реже
Обновлено вчера в 09:06
Футбол
Ван Дейк: «Все нападающие, против которых я сейчас играю, сильны»
Защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк прокомментировал победу над "Порту" (2:0) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 17:44
Гаджеты
Для российских военных сделали телефон без камеры в честь благоверного князя
Российский производитель люксовых телефонов, смартфонов и аксессуаров Caviar выпустил кнопочный Tsar-телефон в честь благоверного князя Александра Невского.
Обновлено в 02:58
Экономика
Число фирм-однодневок в России обновило исторический минимум
Число неблагонадежных компаний снизилось до 4,7 процента от общего количества зарегистрированных в Российской Федерации юридических лиц.
Обновлено вчера в 05:20
Авто
Бюджетный электрокар Renault City K-ZE стартует в Китае
Французский автопроизводитель Renault в ближайшее время официально представит городской кроссовер с нулевым выбросом City K-ZE.
Обновлено вчера в 10:35
Шоу-бизнес
Свадебные фотографы могут определить, сколько продлится брак
На новостном сайте Reddit свадебные фотографы обсудили приметы недолгого брака молодоженов, которые они подметили снимая праздничные церемонии.
Обновлено в 02:45
Авто
Aurus продолжит снижать стоимость автомобиля
Российский производитель премиальных автомобилей Aurus планирует и дальше снижать их стоимость, заменяя иностранные комплектующие отечественными аналогами.
Обновлено в 02:08
Политика
Пушков: Украину ждет «историческая помойка» после выхода РФ из СЕ
Российский сенатор Алексей Пушков в Twitter заявил, что, если Россия выйдет из Совета Европы, все украинские резолюции отправятся на "историческую помойку".
Обновлено в 00:36
Политика
Эрдоган допустил перенос сроков поставки С-400 в Турцию
Обновлено в 00:33
Экономика
Прибыль предприятий Иркутской области в 2018 году выросла на 54%
Предприятия Иркутской области по итогам 2018 года увеличили прибыль на 54% - до 324 млрд рублей по сравнению с 2017 годом, сообщил в среду на сессии Заксобрания в послании о положении дел в Иркутской области и основных направлениях региональной государственной политики губернатор Сергей Левченко.
Обновлено в 02:44
Армия и оружие
Госдеп США одобрил продажу Японии противоракет SM-3 Block IB
Госдепартамент США принял решение одобрить поставку Японии противоракет SM-3 Block IB на сумму 1,15 млрд. долларов.
Обновлено в 01:24
Общество
Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил десятикилометровый столб пепла
Камчатский вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту до десяти тысяч метров над уровнем моря, сообщили РИА Новости в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.
Обновлено в 00:09
Политика
«Лаборатория Касперского» накрыла кибершпионов на Ближнем Востоке
Эксперты антивирусной компании "Лаборатория Касперского" раскрыли тайную преступную кампанию в сфере кибершпионажа.
Обновлено в 01:13
Шоу-бизнес
Меган Маркл собирается рожать дома
Герцогиня Сассекская Меган Маркл собирается пойти по стопам королевы и родить ребенка дома, в своем коттедже Фрогмор в Винздоре.
Обновлено в 01:50
Наука
Ученые назвали самый первый признак разрушения печени
Американские ученые из Университета Мичигана обнаружили перспективный способ предотвращать заболевания печени на ранних стадиях.
Обновлено в 01:00
Политика
США могут ввести санкции против Египта из-за покупки российских Су-35
В марте 2019 года «Коммерсант» рассказал, что Египет собирается приобрести более 20 истребителей Су-35 российского производства.
Обновлено вчера в 05:41
Шоу-бизнес
Предательницу Волочкову обозвали «фрикообразным чудовищем»
Анастасия Волочкова вспоминает как в пятилетнем возрасте впервые посмотрела в Мариинском театре балет "Щелкунчик", после чего и решила стать знаменитой балериной.
Обновлено вчера в 15:01