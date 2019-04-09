Финансы

Силуанов рассказал, когда проявится положительный эффект от роста НДСВестник Кавказа 05:32

Первый заместитель председателя правительства - министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что положительный экономический эффект от повышения ставки НДС до 20% проявится ближе ко второй половине нынешнего года.
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РЕН ТВ04:24

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Глава Украины Петр Порошенко объявил о создании новой крылатой ракеты, радиус поражения которой составляет более тысячи километров, передает РИА "Новости".
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Генпрокуратура обнародовала объем хищений в «Роскосмосе» и «Ростехе»

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Ученые рассмотрели пылевой тор вокруг черной дыры

Астрономы изучили прямую фотографию пылевого тора вокруг сверхмассивной активной черной дыры.
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По данным Росстата, количество свадеб по итогам прошлого года снизилось на 12,7% по сравнению с 2017 годом и составило 917 тысяч.
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Парламент Алжира, проводящий во вторник расширенное специальное заседание с участием представителей Народного собрания (нижней палаты) и Совета наций (верхней палаты), подтвердил, что на основании 102 статьи пост президента страны объявлен вакантным.
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В Казахстане объявлены досрочные президентские выборы

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Проезд по платным участкам трассы «Дон» подорожает с 15 апреля

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Экономика

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Общество

ЕСПЧ признал политическим домашний арест Навального по делу «Ив Роше»

Суд удовлетворил жалобу политика на избрание ему меры пресечения в виде домашнего ареста в 2014 году во время расследования уголовного дела против него о мошенничестве в отношении компаний Multidisciplinary Processing Ltd и Yves Rocher.
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Силуанов заявил об исчерпании стимулирующих экономику мер

Стимулирующие экономику меры денежно-кредитной и бюджетной политики исчерпаны, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на Апрельских чтениях в Высшей школе экономики.
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