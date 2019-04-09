Силуанов рассказал, когда проявится положительный эффект от роста НДСВестник Кавказа 05:32

Первый заместитель председателя правительства - министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что положительный экономический эффект от повышения ставки НДС до 20% проявится ближе ко второй половине нынешнего года.

Силуанов рассказал, когда проявится положительный эффект от роста НДС

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