Финансы
Силуанов рассказал, когда проявится положительный эффект от роста НДСВестник Кавказа 05:32
Первый заместитель председателя правительства - министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что положительный экономический эффект от повышения ставки НДС до 20% проявится ближе ко второй половине нынешнего года.
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Льготный проезд в маршрутных такси для пенсионеров отменили в Новокузнецке из-за оскорблений в адрес водителей и кондукторов.
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В Казахстане объявлены досрочные президентские выборы
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Обновлено вчера в 10:27
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Силуанов заявил об исчерпании стимулирующих экономику мер
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Глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин назвал главной целью Донбасса «возвращение на Родину полноправным членом».
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