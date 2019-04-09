Финансы
Силуанов: Эффект от НДС проявится ко второй половине 2019 годаЭкономика сегодня 11:41
Экономический эффект от повышения НДС проявится ко второй половине текущего года. Об этом сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов. По словам Силуанова, в Минфине ожидали снижения темпов роста российской экономики в связи с введением дополнительной ставки НДС.
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Здоровье
Пост главврача в больнице Середавина занял Армен Бенян
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