Финансы

Силуанов: Эффект от НДС проявится ко второй половине 2019 годаЭкономика сегодня 11:41

Экономический эффект от повышения НДС проявится ко второй половине текущего года. Об этом сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов. По словам Силуанова, в Минфине ожидали снижения темпов роста российской экономики в связи с введением дополнительной ставки НДС.
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Экономике России пообещали рост и «быструю езду»

Lenta.ru10:06

Силуанов: положительный эффект от роста НДС проявится ближе ко второй половине года

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Силуанов: Рост ВВП России может ускориться, но «запрягаем долго»

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Динамика ВВП РФ в начале текущего года оказалась лучше ожиданий - Силуанов

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Силуанов заявил о положительном эффекте повышения НДС

News.ru04:45

В Минфине ожидают роста ВВП России выше 1,3% в 2019 году

RT на русском08:39
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Армия и оружие

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Путин выступит на пленарной сессии Арктического форума

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Президент Путин одобрил выдачу генетических паспортов россиянам

Граждане РФ начнут получать паспорта, содержащие информацию об их геноме. Глава государства Владимир Путин подписал соответствующий указ.
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Свидетель рассказал, почему Кокорин ударил стулом Пака

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Страшное видео ссоры Антона Гусева с пьяной Романец попало в Интернет

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Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз роста мировой экономики на 2019 год до 3,3%, следует из обновленного доклада МВФ.
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Происшествия

В Сети появилась база данных пациентов подмосковной скорой помощи

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Происшествия

Экс-мэра Владивостока Пушкарева приговорили к 15 годам колонии

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Снова брюнетка: Андрей Аршавин вышел в свет с новой возлюбленной

Как известно, Андрей Аршавин после расставания с гражданской женой Юлией Барановской стал строить отношения с эффектной брюнеткой Алисой Казьминой.
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На станции Солнцевской линии московского метро «Деловой центр» пассажир упал на пути, когда говорил по телефону.
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Меркель забыла встретить Мэй в Берлине

Канцлер Германии Ангела Меркель не встретила премьер-министра Великобритании Терезу Мэй, прибывшую в Берлин на переговоры по Brexit.
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На заседании Временной комиссии Совета Федерации, которая проводит так называемый парламентский контроль за реализацией масштабного проекта, он пояснил, что эту задачу поставили перед концессионером - представителем "Группы ВТБ".
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Политика

Путин пригласил бизнесменов из Швеции на ПМЭФ

Президент России Владимир Путин пригласил бизнесменов из Швеции на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), который пройдет в этом году 6-8 июня.
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Солист Rammstein отказался рассказать об отношениях с Лободой

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Пост главврача в больнице Середавина занял Армен Бенян

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НХЛ продлила дисквалификацию Войнова

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Политика

Закон о «суверенном рунете» вступит в силу 1 ноября 2019 года

«Поскольку законопроект предлагает принятие ряда подзаконных актов разного уровня, законопроект будет вступать в силу с 1 ноября 2019 года, а обязанности для операторов связи пользоваться национальной доменной зоной — с 1 января 2021 года»,— сказал господин Левин (цитата по «Интерфаксу»).
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Политика

Медведчук заявил о согласии ДНР и ЛНР вернуться в состав Украины на правах широкой автономии

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Медведчук заявил о согласии ДНР и ЛНР вернуться в состав Украины на правах широкой автономии, передает ИА «Новороссия».
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Обновлено в 14:01
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