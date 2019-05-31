Экономика

«Силовые машины» поэкспериментируют в КаширеКоммерсантъ 14:53

«Силовые машины» Алексея Мордашова планируют построить ТЭС мощностью 1,4 ГВт на пилотных образцах газовых турбин большой мощности (ГТБМ) в Каширском районе Московской области, сообщила компания в пятницу.
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«Силовые машины» поэкспериментируют в Кашире

Коммерсантъ14:53

В Подмосковье собрались построить экспериментальную электростанцию

Взгляд.ру12:48

«Силовые машины» построят новую ТЭС в Подмосковье

Вести.Финанс14:05

«Силовые машины» планируют построить экспериментальные ТЭС

Невские Новости13:31

Компания «Силовые машины» планирует построить экспериментальную ТЭС в Подмосковье

ТАСС13:00

Больше энергии и инвестиции. «Силовые машины» создадут более 500 рабочих мест в городском округе Кашира

Телеканал 360°14:19

«Силовые машины» построят экспериментальную электростанцию в Московской области за 100 млрд рублей

АБН12:36
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Игорь Николаев поздравил бывшую жену Наташу Королеву с днем рождения Напомним, что Игорь Николаев и Наташа Королева поженились в 1992 году.
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Российская энергомашиностроительная компания. Полное наименование - Публичное акционерное общество «Силовые машины - ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт». Штаб-квартира - в Санкт-Петербурге.
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