Силовой захват вора в законе Коли Томского попал на видеоLenta.ru 04:03

с чего всё началось

Теперь же после этого первого дела последует и множество других... Это станет переломом не только для правоохранительных органов, но и для криминального мира.

В Томской области сотрудники МВД при поддержке бойцов Росгвардии задержали вора в законе, в отношении которого возбуждено уголовное дело по новой статье Уголовного кодекса против криминальных авторитетов. Региональное управление МВД опубликовало оперативное видео.

Силовой захват вора в законе Коли Томского попал на видео

Экономика США перестали быть самой конкурентоспособной экономикой мира Хотя США удерживают первое место в мире по эффективности инфраструктуры и макроэкономическим показателям, конкурентоспособность американской экономики пострадала из-за роста цен на топливо, ослабления высокотехнологичного экспорта и колебаний курса доллара.

Футбол Виллаш-Боаш возглавил «Марсель» Бывший главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш возглавил «Марсель», сообщается на официальном сайте французского клуба.

Происшествия Три жительницы Ростова-на-Дону до смерти забили своего знакомого Сотрудники управления Следственного комитета по Ростовской области задержали трех жительниц Ростова-на-Дону, которых подозревают в избиении знакомого до смерти, возбуждено уголовное дело по ч. 4. ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»).

Политика Самолет с президентом Мексики на борту сел только со второго раза Пилоты мексиканской авиакомпании Volaris не смогли с первого раза посадить лайнер с президентом страны на борту.

Теннис Украинская теннисистка пожизненно отстранена за договорные матчи Tennis Integrity Unit (TIU) — организация, борющаяся с договорными матчами и коррупцией в теннисе, пожизненно отстранила украинскую спортсменку Елену Плоскину за договорные матчи.

Общество В России госучреждениям запретили закупать импортные вина Отмечается, что ограничительные меры водятся только для госучреждений и не распространяется на импортные вина, реализуемые коммерческими торговыми организациями.

Политика Руководитель ВЦИОМа назвал причину падения рейтинга Путина Что касается пенсионной реформы, сказал руководитель ВЦИОМа, то она «носила символический характер».

Экономика Экономисты предсказали падение реальных доходов россиян в 2019 году Реальные располагаемые денежные доходы россиян вопреки ожиданиям властей продолжат падение и в 2019 году, считают экономисты ВШЭ и РАНХиГС.

Музыка Егор Крид рассказал о разрыве с лейблом Black Star Российский рэпер Егор Крид (Егор Булаткин) прервал семилетнее сотрудничество с лейблом Тимати Black Star.

Здоровье В России изменились правила обязательного медицинского страхования Новые правила обязательного медицинского страхования вступают в силу в России со вторника, 28 мая.

Политика Глава генштаба ВСУ оконфузился перед Зеленским в Донбассе Украинские СМИ раскритиковали профессиональные качества начальника генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслана Хомчака, который неправильно надел бронежилет во время визита президента страны Владимира Зеленского на передовую в Донбассе.

Политика Захарова рассказала, кому на Украине нужен закон о языке Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в социальной сети Facebook прокомментировала обращение представителей областной администрации Львова к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием говорить на украинском языке во время публичных выступлений.

Политика Курц надеется вновь стать канцлером Австрии после досрочных выборов Бывший канцлер Австрии Себастьян Курц, правительство которого накануне было отправлено в отставку, надеется вновь возглавить кабмин республики по итогам досрочных выборов в Национальный совет (нижняя палата парламента страны), которые пройдут в сентябре.

Футбол Без соплей. Гаттузо покинул «Милан» Назначение Гаттузо главным тренером «Милана» в ноябре 2017 года выглядело именно фарсом.

Армия и оружие Госдепартамент США обвинил Россию в эскалации конфликта в Сирии Госдепартамент США обеспокоен действиями сирийских властей и российских вооруженных сил на северо-западе Сирии, сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря внешнеполитического ведомства Морган Ортагус.

Армия и оружие На Украине рассказали об отмене операции в Крыму в марте 2014 года Бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владимир Замана, которого подозревают в государственной измене, рассказал, что 1 марта 2014 года планировалась операция по "разблокированию" военных в Крыму, однако ее прекратили в тот же день.

Футбол «Витесс» Слуцкого не пробился в Лигу Европы «Витесс», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, потерпел поражение от «Утрехта» в ответном матче финала плей-офф голландской Эредивизи за право выступления в Лиге Европы УЕФА.

Политика Скандалом завершилось обсуждение Саакашвили в студии «России 1» Обсуждение экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» завершилось скандалом.

Политика Минфин США обнародовал документы по поводу санкций против Дерипаски Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США обнародовало перечень документов, которые, по мнению американских властей, обосновывают введение санкций против российского бизнесмена Олега Дерипаски.

Экономика Новые правила доплаты к пенсиям начали действовать в России По старым правилам, после каждой новой индексации увеличивался размер пенсии и пропорционально уменьшался размер социальной доплаты до прожиточного минимума пенсионера.

Шоу-бизнес Лобода в ультракоротких шортах устроила странные танцы — видео Светлана Лобода показала, как она репетирует танцы в перерывах между перелетами и выступлениями.

Происшествия В школе Вольска подросток напал на ребенка с топором В Вольске Саратовской области 28 мая от удара топором пострадала 11-летняя девочка.

Космос Chandra находит изгнанные из галактик звездные дуэты Эффект отдачи может пнуть звезду с такой силой, что она будет изгнана из галактики, где она находится.

Общество Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду Хватает только на еду Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь — декабрь 2018 года.