Происшествия
Силовой захват вора в законе Коли Томского попал на видеоLenta.ru 04:03
В Томской области сотрудники МВД при поддержке бойцов Росгвардии задержали вора в законе, в отношении которого возбуждено уголовное дело по новой статье Уголовного кодекса против криминальных авторитетов. Региональное управление МВД опубликовало оперативное видео.
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Теперь же после этого первого дела последует и множество других... Это станет переломом не только для правоохранительных органов, но и для криминального мира.
— Адальби Шхагошев, российский политикГазета.Ru 10:16
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Здоровье
Новый корпус поликлиники № 4 построят в Вологде до сентября 2020 года
Завершить строительство необходимо до сентября 2020 года, финансирование обеспечит бюджет области.
Обновлено в 12:30
Общество
В пензенской школе во время ЕГЭ сняли двери в туалетах
Как пояснили в департаменте образования города Заречного, в единственной школе, где выпускники могут сдать ЕГЭ, в разгар экзаменов решили заменить сломанные двери в туалетах.
Обновлено в 09:33
Общество
В России может появиться субсидия для многодетных отцов
В России может появиться новый вид выплат, так называемый «отцовский капитал».
Обновлено в 19:25
Авто
Электрокар Honda e получит камеры вместо боковых зеркал
Новая разработка японских инженеров получила название Side Camera Mirror System и состоит из самих камер и два 6-дюймовых дисплеев, расположившихся по краям приборной панели.
Обновлено в 05:03
Политика
Захарова рассказала, кому на Украине нужен закон о языке
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в социальной сети Facebook прокомментировала обращение представителей областной администрации Львова к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием говорить на украинском языке во время публичных выступлений.
Обновлено в 15:19
Общество
Колбаса убивает
Эксперты организации Cancer Research UK считают, что если бы Великобритания полностью отказалась от бекона, то раком бы заболевало на 8800 англичан меньше.
Обновлено в 01:00
Здоровье
Названы помогающие избавиться от головной боли продукты
В случае отсутствия необходимых препаратов быстро избавиться от головной боли поможет ряд продуктов.
Обновлено в 01:57
Транспорт
Более тысячи билетов в Москву по плоским тарифам остаются доступными для колымчан
Более тысячи мест по плоским тарифам остаются свободными.
Обновлено в 20:33
Происшествия
Фото подлодки США после столкновения с горой появились в Сети
Фото атомной подводной лодки ВМС Соединенных Штатов San Francisco, которая столкнулась с подводной горой в Тихом океане, появились в Сети.
Обновлено в 04:12
Общество
Редкий белый львенок родился в зоопарке Венгрии
В зоопарке Сегеда, который находится в Венгрии, впервые показали редкого белого львенка.
Обновлено в 18:49
Политика
Курц надеется вновь стать канцлером Австрии после досрочных выборов
Бывший канцлер Австрии Себастьян Курц, правительство которого накануне было отправлено в отставку, надеется вновь возглавить кабмин республики по итогам досрочных выборов в Национальный совет (нижняя палата парламента страны), которые пройдут в сентябре.
Обновлено в 16:51
Происшествия
В Финском заливе нашли останки погибшего серфингиста
Обновлено в 11:22
Происшествия
Врачи в США вытащили личинок из головы женщины
50-летняя пациентка обратилась в больницу с жалобами на то, что у нее под кожей головы что-то шевелится.
Обновлено в 11:06
Политика
Зеленский сделал Саакашвили гражданином Украины
Обновлено в 09:25
Энергетика
Источник: Приобское месторождение «Роснефти» получит инвестиционные стимулы
Ранее сообщалось, что "Роснефть" просила предоставить Приобскому месторождению инвестиционные стимулы в виде вычетов из налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), аналогичные инвестстимулам для Самотлорского месторождения.
Обновлено в 18:23
Политика
Глава генштаба ВСУ оконфузился перед Зеленским в Донбассе
Украинские СМИ раскритиковали профессиональные качества начальника генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслана Хомчака, который неправильно надел бронежилет во время визита президента страны Владимира Зеленского на передовую в Донбассе.
Обновлено в 15:38
Армия и оружие
Вдовы погибших в Сирии военных через суд добились выплат наградных
Читинский гарнизонный военный суд удовлетворил требования родственников трех погибших в Сирии военнослужащих о выплате поощрений за награждение их орденами.
Обновлено в 20:40
Армия и оружие
На Украине рассказали об отмене операции в Крыму в марте 2014 года
Бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владимир Замана, которого подозревают в государственной измене, рассказал, что 1 марта 2014 года планировалась операция по "разблокированию" военных в Крыму, однако ее прекратили в тот же день.
Обновлено в 18:00
Экология
Промышленники согласились вложить 27,8 млрд рублей в экологию Челябинска
Арбитражным судом Челябинской области удовлетворены иски управления по возмещению вреда почвам на общую сумму 991 млн рублей.
Обновлено в 09:35
Футбол
СМИ узнали о подписании «Спартаком» нового контракта с Мелкадзе
Московский «Спартак» продлил контракт с нападающим Георгием Мелкадзе, сообщает «Чемпионат».
Обновлено в 15:04
Экономика
Российские авиакомпании в январе-апреле увеличили перевозки на 11,8%
Российские авиакомпании в январе-апреле увеличили перевозки на 11,8%, до 34,1 млн пассажиров. Это следует из данных Росавиации.
Обновлено в 09:39
Происшествия
Опубликован отчет о крушении самолета с совладелицей S7
Обновлено в 02:28
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова показала себя в образе Зины из магазина
Что же касается ее самой, то ей досталась роль Зины из магазина. Какая из нее продавец знаменитость решила показать на фото в Инстаграм.
Обновлено в 14:09
Авто
Renault Arkana получил новый эксклюзивный цвет
Новая модель, которая продается только в России исключительно в лимитированной серии Edition One, теперь доступна не только в красном цвете Red Fusion, но также в коричневом Tenakuru, который Arkana получила в модельном ряду Renault.
Обновлено в 19:24
Происшествия
Банкир подал в суд на «Коммерсантъ» из-за статьи о хищениях
Банкир Владимир Кваснюк, который, как утверждает «Коммерсантъ», является одним из акционеров Промсбербанка, подал иск о защите деловой репутации.
Обновлено в 14:45
Шоу-бизнес
Кирилл Плетнев переживает кризис после развода с Нино Нинидзе
Отечественный актер Кирилл Плетнев признался, что столкнулся с кризисом после развода с супругой Нино Нинидзе.
Обновлено в 08:57
Авто
Алексей Чадов стал лицом рекламной кампании Haval F7
Обновлено в 12:12
Происшествия
МВД проверило работу компании попавшего в ДТП в Приморье автобуса
В работе компании-перевозчика, автобус которой стал участником ДТП в Приморском крае, не выявлены нарушения.
Обновлено в 07:53
Политика
Руководитель ВЦИОМа назвал причину падения рейтинга Путина
Что касается пенсионной реформы, сказал руководитель ВЦИОМа, то она «носила символический характер».
Обновлено в 15:41