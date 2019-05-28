Происшествия

Силовой захват вора в законе Коли Томского попал на видеоLenta.ru 04:03

В Томской области сотрудники МВД при поддержке бойцов Росгвардии задержали вора в законе, в отношении которого возбуждено уголовное дело по новой статье Уголовного кодекса против криминальных авторитетов. Региональное управление МВД опубликовало оперативное видео.
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Адальби Шхагошев
Теперь же после этого первого дела последует и множество других... Это станет переломом не только для правоохранительных органов, но и для криминального мира.
— Адальби Шхагошев, российский политикГазета.Ru 10:16
с чего всё началось
В Томской области задержали подозреваемого в рамках уголовного дела, возбужденного по новой статье 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии), сообщает
 УМВД по региону.
РБК06:58

Подробнее о событии

В Томске задержали возможного криминального авторитета

Вести-Томск10:56

Полиция устроила облаву на томского «вора в законе»

vtomske.ru03:40

В России впервые арестовали по статье о лидерстве в ОПГ

РИА Новости06:53

В Томске против «вора в законе» возбуждено дело по новой статье УК о «занятии высшего положения в преступной иерархии»

Росбалт04:15

Видео: томская полиция задержала «вора в законе»

Tomsk.Ru03:29

В России впервые арестовали криминального авторитета по новой статье

РБК06:58

Полицейские задержали томича, заподозрив в нем вора в законе

РИА Томск02:44
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Здоровье

Новый корпус поликлиники № 4 построят в Вологде до сентября 2020 года

Завершить строительство необходимо до сентября 2020 года, финансирование обеспечит бюджет области.
Обновлено в 12:30
Общество

В пензенской школе во время ЕГЭ сняли двери в туалетах

Как пояснили в департаменте образования города Заречного, в единственной школе, где выпускники могут сдать ЕГЭ, в разгар экзаменов решили заменить сломанные двери в туалетах.
Обновлено в 09:33
Общество

В России может появиться субсидия для многодетных отцов

В России может появиться новый вид выплат, так называемый «отцовский капитал».
Обновлено в 19:25
Авто

Электрокар Honda e получит камеры вместо боковых зеркал

Новая разработка японских инженеров получила название Side Camera Mirror System и состоит из самих камер и два 6-дюймовых дисплеев, расположившихся по краям приборной панели.
Обновлено в 05:03
Политика

Захарова рассказала, кому на Украине нужен закон о языке

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в социальной сети Facebook прокомментировала обращение представителей областной администрации Львова к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием говорить на украинском языке во время публичных выступлений.
Обновлено в 15:19
Общество

Колбаса убивает

Эксперты организации Cancer Research UK считают, что если бы Великобритания полностью отказалась от бекона, то раком бы заболевало на 8800 англичан меньше.
Обновлено в 01:00
Здоровье

Названы помогающие избавиться от головной боли продукты

В случае отсутствия необходимых препаратов быстро избавиться от головной боли поможет ряд продуктов.
Обновлено в 01:57
Транспорт

Более тысячи билетов в Москву по плоским тарифам остаются доступными для колымчан

Более тысячи мест по плоским тарифам остаются свободными.
Обновлено в 20:33
Происшествия

Фото подлодки США после столкновения с горой появились в Сети

Фото атомной подводной лодки ВМС Соединенных Штатов San Francisco, которая столкнулась с подводной горой в Тихом океане, появились в Сети.
Обновлено в 04:12
Общество

Редкий белый львенок родился в зоопарке Венгрии

В зоопарке Сегеда, который находится в Венгрии, впервые показали редкого белого львенка.
Обновлено в 18:49
Политика

Курц надеется вновь стать канцлером Австрии после досрочных выборов

Бывший канцлер Австрии Себастьян Курц, правительство которого накануне было отправлено в отставку, надеется вновь возглавить кабмин республики по итогам досрочных выборов в Национальный совет (нижняя палата парламента страны), которые пройдут в сентябре.
Обновлено в 16:51
Происшествия

В Финском заливе нашли останки погибшего серфингиста

Обновлено в 11:22
Происшествия

Врачи в США вытащили личинок из головы женщины

50-летняя пациентка обратилась в больницу с жалобами на то, что у нее под кожей головы что-то шевелится.
Обновлено в 11:06
Политика

Зеленский сделал Саакашвили гражданином Украины

Обновлено в 09:25
Энергетика

Источник: Приобское месторождение «Роснефти» получит инвестиционные стимулы

Ранее сообщалось, что "Роснефть" просила предоставить Приобскому месторождению инвестиционные стимулы в виде вычетов из налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), аналогичные инвестстимулам для Самотлорского месторождения.
Обновлено в 18:23
Политика

Глава генштаба ВСУ оконфузился перед Зеленским в Донбассе

Украинские СМИ раскритиковали профессиональные качества начальника генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслана Хомчака, который неправильно надел бронежилет во время визита президента страны Владимира Зеленского на передовую в Донбассе.
Обновлено в 15:38
Армия и оружие

Вдовы погибших в Сирии военных через суд добились выплат наградных

Читинский гарнизонный военный суд удовлетворил требования родственников трех погибших в Сирии военнослужащих о выплате поощрений за награждение их орденами.
Обновлено в 20:40
Армия и оружие

На Украине рассказали об отмене операции в Крыму в марте 2014 года

Бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владимир Замана, которого подозревают в государственной измене, рассказал, что 1 марта 2014 года планировалась операция по "разблокированию" военных в Крыму, однако ее прекратили в тот же день.
Обновлено в 18:00
Экология

Промышленники согласились вложить 27,8 млрд рублей в экологию Челябинска

Арбитражным судом Челябинской области удовлетворены иски управления по возмещению вреда почвам на общую сумму 991 млн рублей.
Обновлено в 09:35
Армия и оружие

В России назвали «главную угрозу» Крымскому мосту от Украины

Обновлено в 17:08
Футбол

СМИ узнали о подписании «Спартаком» нового контракта с Мелкадзе

Московский «Спартак» продлил контракт с нападающим Георгием Мелкадзе, сообщает «Чемпионат».
Обновлено в 15:04
Экономика

Российские авиакомпании в январе-апреле увеличили перевозки на 11,8%

Российские авиакомпании в январе-апреле увеличили перевозки на 11,8%, до 34,1 млн пассажиров. Это следует из данных Росавиации.
Обновлено в 09:39
Происшествия

Опубликован отчет о крушении самолета с совладелицей S7

Обновлено в 02:28
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова показала себя в образе Зины из магазина

Что же касается ее самой, то ей досталась роль Зины из магазина. Какая из нее продавец знаменитость решила показать на фото в Инстаграм.
Обновлено в 14:09
Авто

Renault Arkana получил новый эксклюзивный цвет

Новая модель, которая продается только в России исключительно в лимитированной серии Edition One, теперь доступна не только в красном цвете Red Fusion, но также в коричневом Tenakuru, который Arkana получила в модельном ряду Renault.
Обновлено в 19:24
Происшествия

Банкир подал в суд на «Коммерсантъ» из-за статьи о хищениях

Банкир Владимир Кваснюк, который, как утверждает «Коммерсантъ», является одним из акционеров Промсбербанка, подал иск о защите деловой репутации.
Обновлено в 14:45
Шоу-бизнес

Кирилл Плетнев переживает кризис после развода с Нино Нинидзе

Отечественный актер Кирилл Плетнев признался, что столкнулся с кризисом после развода с супругой Нино Нинидзе.
Обновлено в 08:57
Авто

Алексей Чадов стал лицом рекламной кампании Haval F7

Обновлено в 12:12
Происшествия

МВД проверило работу компании попавшего в ДТП в Приморье автобуса

В работе компании-перевозчика, автобус которой стал участником ДТП в Приморском крае, не выявлены нарушения.
Обновлено в 07:53
Политика

Руководитель ВЦИОМа назвал причину падения рейтинга Путина

Что касается пенсионной реформы, сказал руководитель ВЦИОМа, то она «носила символический характер».
Обновлено в 15:41
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