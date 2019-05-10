Силовой приём Свечникова против Хары не помог «Каролине» выигратьЧемпионат 00:55

Хара был припечатан со знанием дела, а на счету Свечникова в этом матче 2 силовых приёма.

Силовой приём Свечникова против Хары не помог «Каролине» выиграть

Политика Польша изменила пути доставки российской нефти Польша решила прекратить транзит российской нефти по белорусскому нефтепроводу "Дружба".

Общество Дочь российского дальнобойщика посадили в тюрьму в США Суд в Нью-Йорке приговорил уроженку России и гражданку Германии Анну Сорокину как минимум к четырем годам тюрьмы за хищение более 200 тысяч долларов.

Общество Постановление ЕСПЧ о незаконности запрета в России гей-парадов вступило в силу 27 ноября ЕСПЧ признал запреты гей-парадов и других публичных акций ЛГБТ-сообщества в городах России противоречащими Европейской конвенции, отказав в передаче дела на пересмотр в Большую палату.

Происшествия Главред Mash сообщил об обысках в редакции Главный редактор телеграм-канала Mash Максим Иксанов рассказал, что в редакции проходят обыски, передает РИА "Новости".

Путешествия Конюхов впервые в истории пересек южную часть Тихого океана на веслах Путешественник Федор Конюхов стал первым человеком в мире, переплывшим южную часть Тихого океана от Новой Зеландии до Чили на весельной лодке, сообщили РИА Новости в штабе экспедиции.

Происшествия Вандалы осквернили могилы советских солдат в Германии На востоке Германии, в городе Шпремберг (федеральная земля Бранденбург), неизвестные осквернили могилы на советском воинском захоронении.

Гаджеты Опубликован тизер материнской платы MSI для CPU Ryzen 3000 Компания MSI решила подогреть интерес публики к грядущему выходу нового поколения процессоров AMD Ryzen, опубликовав тизер соответствующей материнской платы.

Политика Личный адвокат Трампа отправится в Киев на переговоры с Зеленским По информации издания, Джулиани намерен отправиться в Киев на встречу с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским и убедить его дать ход расследованиям, которые могут принести новую информацию о двух делах, представляющих особую важность для Трампа.

Происшествия Сергей Доренко умер от разрыва аорты Причиной смерти журналиста Сергея Доренко стал разрыв аорты, сообщает сайт радиостанции "Говорит Москва".

Происшествия Виновников пожаров в Иркутской области ищут через сотовых операторов МЧС направило запросы операторам сотовой связи для установления местонахождения виновников лесных пожаров в Иркутской области, сообщается на сайте МЧС по региону.

Политика Путин ознакомился с планами развития образовательного центра «Сириус» Президент РФ Владимир Путин ознакомился с планами комплексного развития образовательного центра "Сириус" в Сочи.

Футбол Клопп раскритиковал решение УЕФА провести финал ЛЕ в Баку Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп выразил недоумение тем фактом, что финал Лиги Европы-2019 состоится в азербайджанском Баку.

Происшествия Число жертв ДТП с троллейбусом в Дзержинске выросло до пяти Число погибших при столкновении легкового автомобиля с троллейбусом в Дзержинске выросло до пяти человек.

Происшествия Автобус с альпинистами упал с горной дороги в Японии В Японии автобус с альпинистами съехал с горной дороги и упал с 20-метровой высоты.

Общество Петербуржцев предупредили о грозе в субботу В субботу, 11 мая, в Петербурге ожидаются ливни и грозы, предупреждает ГУ МЧС по городу.

Политика Эксперт оценил призыв Порошенко усилить санкции против России Замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал RT призыв президента Украины Петра Порошенко к канцлеру ФРГ Ангеле Меркель поддержать усиление санкций против России в связи с решением о выдаче российских паспортов жителям Донбасса.

Происшествия На Алтае обнаружено тело пятого туриста, погибшего после схода лавины Поиски еще двух погибших продолжаются Спасатели обнаружили тело пятого туриста, который погиб в горах Алтая в результате схода лавины, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Политика Инаугурацию Зеленского потребовали перенести из-за «гнилого воскресенья» Депутат Верховной рады Олег Куприенко выступил против проведения инаугурации новоизбранного украинского лидера Владимира Зеленского 19 мая из-за "гнилого воскресенья".