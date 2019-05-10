Хоккей

Силовой приём Свечникова против Хары не помог «Каролине» выигратьЧемпионат 00:55

Бостон
Каролина
5 – 2
Матч завершён
Хоккей, НХЛ
Полуфинал, вчера
Бостон
Каролина
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Хара был припечатан со знанием дела, а на счету Свечникова в этом матче 2 силовых приёма.
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