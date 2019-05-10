Хоккей
Силовой приём Свечникова против Хары не помог «Каролине» выигратьЧемпионат 00:55
Хара был припечатан со знанием дела, а на счету Свечникова в этом матче 2 силовых приёма.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 10:18, Ашберн
Политика
Польша изменила пути доставки российской нефти
Польша решила прекратить транзит российской нефти по белорусскому нефтепроводу "Дружба".
Обновлено в 08:55
Общество
Дочь российского дальнобойщика посадили в тюрьму в США
Суд в Нью-Йорке приговорил уроженку России и гражданку Германии Анну Сорокину как минимум к четырем годам тюрьмы за хищение более 200 тысяч долларов.
Обновлено в 06:37
Общество
Невзоров ответил на смерть Доренко словами «можно только позавидовать»
Обновлено вчера в 17:18
Общество
Постановление ЕСПЧ о незаконности запрета в России гей-парадов вступило в силу
27 ноября ЕСПЧ признал запреты гей-парадов и других публичных акций ЛГБТ-сообщества в городах России противоречащими Европейской конвенции, отказав в передаче дела на пересмотр в Большую палату.
Обновлено в 06:03
Происшествия
Главред Mash сообщил об обысках в редакции
Главный редактор телеграм-канала Mash Максим Иксанов рассказал, что в редакции проходят обыски, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:57
Путешествия
Конюхов впервые в истории пересек южную часть Тихого океана на веслах
Путешественник Федор Конюхов стал первым человеком в мире, переплывшим южную часть Тихого океана от Новой Зеландии до Чили на весельной лодке, сообщили РИА Новости в штабе экспедиции.
Обновлено в 04:18
Происшествия
Вандалы осквернили могилы советских солдат в Германии
На востоке Германии, в городе Шпремберг (федеральная земля Бранденбург), неизвестные осквернили могилы на советском воинском захоронении.
Обновлено в 10:08
Футбол
«Динамо» и «Ростов» не выявили победителя в 28-м туре РПЛ
10 мая "Динамо" на стадионе "Арена Химки" принимало "Ростов" в рамках встречи 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 09:23
Здоровье
Какие сны предсказывают скорую смерть
Обновлено вчера в 16:17
Гаджеты
Опубликован тизер материнской платы MSI для CPU Ryzen 3000
Компания MSI решила подогреть интерес публики к грядущему выходу нового поколения процессоров AMD Ryzen, опубликовав тизер соответствующей материнской платы.
Обновлено в 05:32
Политика
Личный адвокат Трампа отправится в Киев на переговоры с Зеленским
По информации издания, Джулиани намерен отправиться в Киев на встречу с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским и убедить его дать ход расследованиям, которые могут принести новую информацию о двух делах, представляющих особую важность для Трампа.
Обновлено в 07:13
Происшествия
Сергей Доренко умер от разрыва аорты
Причиной смерти журналиста Сергея Доренко стал разрыв аорты, сообщает сайт радиостанции "Говорит Москва".
Обновлено в 04:18
Происшествия
В Москве скончался Сергей Доренко
Обновлено вчера в 13:21
Шоу-бизнес
Конфликт Самбурской и режиссёра Яковлева набирает обороты
Обновлено в 08:53
Гаджеты
Флагман ASUS ZenFone 6 оказался клоном Xiaomi Mi Mix 3
Обновлено в 07:41
Происшествия
Виновников пожаров в Иркутской области ищут через сотовых операторов
МЧС направило запросы операторам сотовой связи для установления местонахождения виновников лесных пожаров в Иркутской области, сообщается на сайте МЧС по региону.
Обновлено в 00:54
Политика
Путин ознакомился с планами развития образовательного центра «Сириус»
Президент РФ Владимир Путин ознакомился с планами комплексного развития образовательного центра "Сириус" в Сочи.
Обновлено в 09:20
Футбол
Легенда «Зенита» Данни вернулся в Петербург
Обновлено в 01:49
Футбол
Клопп раскритиковал решение УЕФА провести финал ЛЕ в Баку
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп выразил недоумение тем фактом, что финал Лиги Европы-2019 состоится в азербайджанском Баку.
Обновлено в 09:31
Армия и оружие
ВСУ за сутки девять раз нарушили режим тишины в ДНР
Обновлено в 03:17
Происшествия
Число жертв ДТП с троллейбусом в Дзержинске выросло до пяти
Число погибших при столкновении легкового автомобиля с троллейбусом в Дзержинске выросло до пяти человек.
Обновлено в 03:45
Происшествия
Автобус с альпинистами упал с горной дороги в Японии
В Японии автобус с альпинистами съехал с горной дороги и упал с 20-метровой высоты.
Обновлено в 09:12
Экономика
В порту Усть-Луга возобновилась отгрузка «чистой» нефти
Отгрузка "чистой" нефти возобновилась в порту Усть-Луга - Минэнерго РФ.
Обновлено в 10:13
Общество
Петербуржцев предупредили о грозе в субботу
В субботу, 11 мая, в Петербурге ожидаются ливни и грозы, предупреждает ГУ МЧС по городу.
Обновлено в 06:55
Политика
Эксперт оценил призыв Порошенко усилить санкции против России
Замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал RT призыв президента Украины Петра Порошенко к канцлеру ФРГ Ангеле Меркель поддержать усиление санкций против России в связи с решением о выдаче российских паспортов жителям Донбасса.
Обновлено в 07:49
Происшествия
На Алтае обнаружено тело пятого туриста, погибшего после схода лавины
Поиски еще двух погибших продолжаются Спасатели обнаружили тело пятого туриста, который погиб в горах Алтая в результате схода лавины, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.
Обновлено в 09:55
Политика
Инаугурацию Зеленского потребовали перенести из-за «гнилого воскресенья»
Депутат Верховной рады Олег Куприенко выступил против проведения инаугурации новоизбранного украинского лидера Владимира Зеленского 19 мая из-за "гнилого воскресенья".
Обновлено в 10:00
Армия и оружие
В Сети появилось видео перехвата беспилотника США истребителем ВКС РФ
На просторах Сети оказалось обнародовано видео, где демонстрируется момент перехвата беспилотника США истребителем ВКС РФ.
Обновлено вчера в 07:42