Силовики задержали главу РязаниПервое антикоррупционное 06:15

Во вторник, 12 марта, задержан и. о. главы администрации Рязани Сергей Карабасов. Об этом порталу YA62.ru сообщил депутат Рязанской городской думы от КПРФ Алексей Захаров. По его словам, помимо Карабасова задержан заместитель главы администрации Сергей Савин.

с чего всё началось

В Рязани правоохранители задержали и.о. главы администрации города Сергея Карабасова. Стал ли чиновник фигурантом уголовного дела пока неизвестно.

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