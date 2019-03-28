Силовики взялись за VPN-сервисы в РоссииLenta.ru 10:57

с чего всё началось

В России действует закон о запрете обходить блокировки, что позволяют делать VPN-сервисы и анонимайзеры. В феврале 2018 года в Роскомнадзоре заявили, что за год работы закона российские спецслужбы ни разу не обращались с требованием ограничить их работу.

Силовики взялись за VPN-сервисы в России

Происшествия Кадыров обратился к виновнику смертельного ДТП в Москве Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал виновника смертельной автоаварии в Москве, в которой погибли женщина и ее несовершеннолетняя дочка, явиться в полицию.

Политика Власти Венесуэлы запретили Гуайдо занимать госпосты в течение 15 лет Власти Венесуэлы запретили оппозиционному лидеру Хуану Гуайдо занимать государственные посты в течение 15 лет.

Армия и оружие Иван Приходько: ДНР полностью контролирует территорию Горловки Глава администрации Горловки Иван Приходько опроверг информацию о занятии подразделениями ВСУ части Горловки.

Политика МИД прокомментировал нахождение российских специалистов в Венесуэле Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российские военные специалисты будут находиться в Венесуэле столько, сколько это необходимо им и правительству Венесуэлы.

Армия и оружие Испытательный полет беспилотника «Охотник» может пройти в 2019 году В текущем году планируется провести испытательный полет ударного беспилотника "Охотник", сообщил РИА Новости представитель оборонно-промышленного комплекса.

Политика Опубликованы последние рейтинги кандидатов в президенты Украины Украинские социологические компании опубликовали последние рейтинги поддержки населением кандидатов на пост главы государства.

Политика Задержан бывший министр по развитию Дальнего Востока Виктор Ишаев В Москве задержали бывшего полпреда в Дальневосточном федеральном округе Виктора Ишаева.

Технологии Роскомнадзор предложил операторам тестировать Рунет на «суверенность» Выбор для тестирования продукта RDP.RU, как рассказывает один из операторов, в Роскомнадзоре компаниям объяснили тем, что он оказался лучшим по итогам испытаний по фильтрации трафика.

Происшествия Сотрудники ФСБ работают в офисе сайентологов в Петербурге Сотрудники Федеральной службы безопасности днем 28 марта проводят оперативно-следственные действия в Санкт-Петербурге в помещениях, которые занимает так называемая «Сайентологическая церковь».

Кино «Домашний арест» стал триумфатором премии АПКиТ Комедийный сериал "Домашний арест" получил восемь премий Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ).

Происшествия В Сети появилось видео унесенного ветром турка В Турции мужчину унесло штормовым ветром, когда он ухватился за основание пляжного зонта. Инцидент произошел в городе Османие на юге страны.

Футбол Игуаин объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины Нападающий сборной Аргентины Гонсало Игуаин объявил о завершении выступлений за национальную команду. Об этом 28 марта сообщает Fox Sports.

Армия и оружие В Петербурге спустили на воду подлодку «Петропавловск-Камчатский» В Петербурге в четверг, 28 марта, спустили на воду дизель-электрическую подводную лодку «Петропавловск-Камчатский», передает корреспондент ИА REGNUM.

Общество ОНФ запустил проект по модернизации служб занятости населения Как уточнили в пресс-службе ОНФ, результатом работы проекта станет "Народный стандарт службы занятости населения", который будет внедряться в работу служб занятости в пилотных субъектах.

Политика Генпрокуратура Украины открыла дела на ближайшее окружение Порошенко Заместитель главы департамента международно-правового сотрудничества в ГПУ, глава отдела процессуального руководства по уголовным производствам Кулик подтвердил информацию о предъявлении подозрений ближайшему окружению действующего президента Украины Порошенко.

Общество Журналисты нашли у родственников главы «Ростеха» недвижимость в Испании В С’Агаро есть недвижимость и у Анны Курепиной, пенсионерки из Москвы, которая, как отмечает OCCRP, может быть связана с Владимиром Артяковым, экс-губернатором Самарской области (2007–2012 годы) и первым заместителем гендиректора «Ростеха» и бывшим главой совета директоров АвтоВАЗа.

Общество Связанный с Ролдугиным фонд безвозмездно получит пляж в Сочи Заксобрание Краснодарского края одобрило передачу пляжной территории в Имеретинской низменности в Сочи образовательному фонду «Талант и успех», одним из учредителей которого является виолончелист Сергей Ролдугин.

Происшествия Абызова поместят в СИЗО «Лефортово» Экс-министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов, которого обвиняют в создании преступного сообщества с использованием служебного положения, а также в мошенничестве в особо крупном размере, будет содержаться под арестом в следственном изоляторе «Лефортово» в Москве, сообщил его адвокат.

Политика Медведев приостановил объединение Александринки и Театра имени Волкова Премьер-министр Дмитрий Медведев приостановил действие приказа Минкультуры об объединении Александринского театра и Театра драмы имени Волкова, заявил пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов.

Происшествия Судья из Ставрополя лишился своего статуса после видео с голой девушкой Квалификационная коллегия судей Ставропольского края прекратила отставку председателя Октябрьского районного суда Ставрополя Юрия Макарова, тем самым лишив его как судейского статуса, так и профессиональных привилегий, которые остаются даже за судьями в отставке.

Политика Коломойский попал в базу «Миротворца» Украинский бизнесмен, владелец группы «Приват» Игорь Коломойский попал в базу данных сайта «Миротворец».

Политика Почему парламент Британии отверг все альтернативные планы по брекситу Британские парламентарии отвергли все восемь вариантов брексита, которые были предложены в качестве альтернативы плану Терезы Мэй.