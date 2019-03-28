Технологии
Силовики взялись за VPN-сервисы в РоссииLenta.ru 10:57
В России действует закон о запрете обходить блокировки, что позволяют делать VPN-сервисы и анонимайзеры. В феврале 2018 года в Роскомнадзоре заявили, что за год работы закона российские спецслужбы ни разу не обращались с требованием ограничить их работу.
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«Требования о подключении к ФГИС в адрес VPN-сервисов и «анонимайзеров» направляются на основании обращения в Роскомнадзор федерального органа исполнительной власти, осуществляющего оперативно-разыскную деятельность или обеспечение безопасности Российской Федерации», — говорится в сообщении Роскомнадзора.РБК10:03
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