Сотрудники правоохранительных органов начали новый, уже второй штурм резиденции экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш Чуйской области. Там звучат выстрелы и применяются светошумовые гранаты. Об этом ТАСС сообщил представитель штаба бывшего главы государства.

В Киргизии начался второй штурм резиденции экс-президента Атамбаева

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