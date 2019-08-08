Происшествия
В Киргизии начался второй штурм резиденции экс-президента АтамбаеваВести ФМ 07:15
Сотрудники правоохранительных органов начали новый, уже второй штурм резиденции экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш Чуйской области. Там звучат выстрелы и применяются светошумовые гранаты. Об этом ТАСС сообщил представитель штаба бывшего главы государства.
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«Трусливо топчутся»: экс-спецназовец объяснил ошибки киргизских силовиков при штурме
Московский Комсомолец08:25
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