Происшествия
Силовики с боем ликвидировали готовившую теракт группу под ВладимиромРБК вчера в 22:18
В городе Кольчугино Владимирской области силовики в ходе перестрелки нейтрализовали двух бандитов, готовивших теракт. Об этом говорится в сообщении НАК (Национального антитеррористического комитета), поступившем в распоряжение РБК.
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НАК: в одном из частных домов в Кольчугино заблокированы террористы
Владимирские ведомостивчера в 19:38
Предполагаемые террористы заблокированы в частном доме во Владимирской области
Интерфаксвчера в 18:45
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В понедельник, 20 мая, в пригороде Оренбурга были найдены тела директора коммерческой организации, его супруги и водителя.
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Ученые из университета Аристотеля в городе Салоники, в Греции, доказали, что во сне апноэ увеличивает риск рака у женщин сильнее, чем у мужчин.
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В Новом Уренгое самолет вернулся в аэропорт из-за неубранных шасси
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Дочь Лужкова продала две квартиры в США за 20 долларов
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Участники от Исландии размахивали шарфами цветов палестинского флага с надписью «Палестина».
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«Сент-Луис» впервые за 49 лет вышел в финал Кубка Стэнли
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