Происшествия

Силовики с боем ликвидировали готовившую теракт группу под ВладимиромРБК вчера в 22:18

В городе Кольчугино Владимирской области силовики в ходе перестрелки нейтрализовали двух бандитов, готовивших теракт. Об этом говорится в сообщении НАК (Национального антитеррористического комитета), поступившем в распоряжение РБК.
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В Кольчугино силовики нейтрализовали двух предполагаемых террористов

Зебра ТВвчера в 23:24

Главные новости к утру 22 мая

Коммерсантъ00:00

НАК: в одном из частных домов в Кольчугино заблокированы террористы

Владимирские ведомостивчера в 19:38

Под Владимиром ликвидировали планировавших теракт боевиков

РИА Новостивчера в 22:18

В Кольчугине эвакуированные жители вернулись домой после окончания спецоперации

ТАСС00:17

Предполагаемые террористы заблокированы в частном доме во Владимирской области

Интерфаксвчера в 18:45

НАК опубликовало видео с места операции против боевиков в Кольчугино

РБК00:08
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Происшествия

Движение поездов Московского метрополитена полностью восстановлено

Обновлено вчера в 17:43
Армия и оружие

CNBC: США дали Турции две недели на отказ от С-400

Турция должна концу первой недели июня отказаться от закупки российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 и купить американскую систему противоракетной обороны Patriot, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 22:55
Шоу-бизнес

Максим Виторган «наехал» на Ксению Собчак в Сети

Выпад Виторгана против бывшей жены не вызвал отпора, разве что легкие упреки, мол, зачем выносить личное на люди.
Обновлено вчера в 15:30
Происшествия

Два автомобиля загорелись в Кемерове после серьезного ДТП

В Кемерове после серьезного ДТП загорелись и полыхали два автомобиля.
Обновлено вчера в 23:31
Политика

Путин обсудил с Макроном и Меркель «провальную политику Порошенко»

Обновлено вчера в 15:01
Хоккей

Стали известны все четвертьфинальные пары чемпионата мира по хоккею

Во вторник, 21 мая завершилась игра сборной России против сборной Швеции в групповом этапе чемпионата мира по хоккею.
Обновлено вчера в 17:26
Политика

Сергей Меняйло удивлен, что в Хакасии не бунтуют мэры

Полпред президента РФ В СФО Сергей Меняйло, подводя итоги вчерашнего совещанию, в очередной раз озадачил правительство Хакасии.
Обновлено вчера в 21:48
Шоу-бизнес

Татьяна Навка блеснула бриллиантами на Каннском кинофестивале

Татьяна Навка присоединилась к российским знаменитостям, прилетевшим на Каннский фестиваль.
Обновлено вчера в 18:55
Происшествия

Экс-финдиректор Нота-банка помогла раскрыть хищение 25 млрд рублей

Бывший финансовый директор Нота-банка помогла раскрыть схему хищения 25 млрд рублей.
Обновлено вчера в 16:15
Происшествия

Японец арестован за попытку лазером ослепить пилота самолета ВВС США

Житель Японии пытался с помощью лазерной указки ослепить пилота транспортного самолета военно-воздушных сил Соединенных Штатов на авиабазе Иокота.
Обновлено в 00:17
Шоу-бизнес

Сын обнародовал редкие фотографии Любови Полищук в день ее рождения

Сын Любови Григорьевны, актер Алексей Макаров, почтил ее память в своем микроблоге в Instagram, опубликовав серию архивных фото матери.
Обновлено вчера в 11:53
Общество

В Центре подготовки космонавтов построят тренажер высадки на Луну

Центр подготовки космонавтов намерен построить тренажер, имитирующий поверхность Луны и заменяющим лунную гравитацию,сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:57
Общество

Московские власти выступили против творчества поп-группы «Френдзона»

Власти Москвы рекомендовали опекунам, попечителям и приемным родителям предупредить детей о вреде творчества группы «Френдзона».
Обновлено вчера в 21:50
Происшествия

Тройное убийство: в Оренбурге убиты коммерсант, его жена и водитель

В понедельник, 20 мая, в пригороде Оренбурга были найдены тела директора коммерческой организации, его супруги и водителя.
Обновлено 20 мая в 07:42
Наука

Апноэ во сне увеличивает риск рака у женщин сильнее, чем у мужчин

Ученые из университета Аристотеля в городе Салоники, в Греции, доказали, что во сне апноэ увеличивает риск рака у женщин сильнее, чем у мужчин.
Обновлено вчера в 14:07
Происшествия

В Новом Уренгое самолет вернулся в аэропорт из-за неубранных шасси

Самолет Як-42 авиакомпании «КрасАвиа», совершавший рейс из Нового Уренгоя в Уфу, вернулся в аэропорт вылета из-за неубранных шасси, сообщает пресс-служба МЧС РФ по ЯНАО.
Обновлено вчера в 22:26
Происшествия

Угрожавший спрыгнуть с Эйфелевой башни мужчина оказался русским

Мужчина, просидевший шесть часов на Эйфелевой башне и грозивший спрыгнуть вниз, оказался выходцем из России.
Обновлено вчера в 07:55
Общество

Дочь Лужкова продала две квартиры в США за 20 долларов

Обновлено вчера в 09:40
Шоу-бизнес

Вдова Доренко опубликовала последние фото и видео с ним перед смертью

Вдова Сергея Доренко Юлия показала сделанные в день смерти журналиста фотографии и видео. Они опубликованы в ее Instagram.
Обновлено вчера в 13:44
Музыка

Организатор «Евровидения» обдумывает санкции против Исландии

Участники от Исландии размахивали шарфами цветов палестинского флага с надписью «Палестина».
Обновлено вчера в 21:04
Хоккей

«Сент-Луис» впервые за 49 лет вышел в финал Кубка Стэнли

«Сент-Луис» выходит в финал плей-офф НХЛ в четвертый раз.
Обновлено вчера в 23:24
Космос

Индия запустила на орбиту новейший разведывательный спутник

Аппарат позволит Вооруженным силам Индии получать точную информацию и отслеживать их действия в любых погодных условиях.
Обновлено вчера в 23:49
Космос

NASA выбрало лучшее жилье для Марса – капсулу MARSHA

Сотрудники компании, проект которой НАСА выбрало для строительства домов на Марсе, рассказали, что их жилье можно адаптировать и для земных нужд.
Обновлено вчера в 12:04
Здоровье

Названы вызывающие рак продукты

Главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн рассказал, какие факторы повышают риск возникновения опухолей.
Обновлено вчера в 12:03
Общество

Выложен гороскоп для знаков, в жизни которых в июне может начаться белая полоса

В жизни людей, рожденных под знаками Близнецов, Тельцов, Раков и Овнов, в июне может начаться белая полоса.
Обновлено 20 мая в 07:48
Экономика

В России 24 млн граждан рискуют лишиться пенсии

Речь идет о доходах около 24 миллионов работающих россиян, данные о которых не поступают в Пенсионный фонд, как сообщают «Известия».
Обновлено в 00:14
Авто

Топ-6 автомобилей с высоким дорожным просветом

В первом случае дорожный просвет в передней части автомобиля составляет 207 миллиметров, задней — 284 миллиметра.
Обновлено вчера в 09:55
Общество

Психолог посоветовала молодым не уступать пенсионерам место в метро

Молодым москвичам не следует уступать пожилым людям место в метро, это позволит сократить дискриминацию пенсионеров.
Обновлено вчера в 08:56
Здоровье

Дочь пожертвовала поступлением в университет ради спасения матери

В китайской провинции Хэбэй девушка пропустила вступительный экзамен в университет, чтобы спасти жизнь тяжело больной матери.
Обновлено вчера в 10:42
Общество

На Алтае подтопило село Чарышское

Обновлено вчера в 23:50
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