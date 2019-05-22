Силовики с боем ликвидировали готовившую теракт группу под ВладимиромРБК вчера в 22:18

В городе Кольчугино Владимирской области силовики в ходе перестрелки нейтрализовали двух бандитов, готовивших теракт. Об этом говорится в сообщении НАК (Национального антитеррористического комитета), поступившем в распоряжение РБК.

Силовики с боем ликвидировали готовившую теракт группу под Владимиром

Армия и оружие CNBC: США дали Турции две недели на отказ от С-400 Турция должна концу первой недели июня отказаться от закупки российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 и купить американскую систему противоракетной обороны Patriot, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на источники.

Шоу-бизнес Максим Виторган «наехал» на Ксению Собчак в Сети Выпад Виторгана против бывшей жены не вызвал отпора, разве что легкие упреки, мол, зачем выносить личное на люди.

Происшествия Два автомобиля загорелись в Кемерове после серьезного ДТП В Кемерове после серьезного ДТП загорелись и полыхали два автомобиля.

Хоккей Стали известны все четвертьфинальные пары чемпионата мира по хоккею Во вторник, 21 мая завершилась игра сборной России против сборной Швеции в групповом этапе чемпионата мира по хоккею.

Политика Сергей Меняйло удивлен, что в Хакасии не бунтуют мэры Полпред президента РФ В СФО Сергей Меняйло, подводя итоги вчерашнего совещанию, в очередной раз озадачил правительство Хакасии.

Шоу-бизнес Татьяна Навка блеснула бриллиантами на Каннском кинофестивале Татьяна Навка присоединилась к российским знаменитостям, прилетевшим на Каннский фестиваль.

Происшествия Японец арестован за попытку лазером ослепить пилота самолета ВВС США Житель Японии пытался с помощью лазерной указки ослепить пилота транспортного самолета военно-воздушных сил Соединенных Штатов на авиабазе Иокота.

Шоу-бизнес Сын обнародовал редкие фотографии Любови Полищук в день ее рождения Сын Любови Григорьевны, актер Алексей Макаров, почтил ее память в своем микроблоге в Instagram, опубликовав серию архивных фото матери.

Общество В Центре подготовки космонавтов построят тренажер высадки на Луну Центр подготовки космонавтов намерен построить тренажер, имитирующий поверхность Луны и заменяющим лунную гравитацию,сообщает РИА "Новости".

Общество Московские власти выступили против творчества поп-группы «Френдзона» Власти Москвы рекомендовали опекунам, попечителям и приемным родителям предупредить детей о вреде творчества группы «Френдзона».

Происшествия Тройное убийство: в Оренбурге убиты коммерсант, его жена и водитель В понедельник, 20 мая, в пригороде Оренбурга были найдены тела директора коммерческой организации, его супруги и водителя.

Наука Апноэ во сне увеличивает риск рака у женщин сильнее, чем у мужчин Ученые из университета Аристотеля в городе Салоники, в Греции, доказали, что во сне апноэ увеличивает риск рака у женщин сильнее, чем у мужчин.

Происшествия В Новом Уренгое самолет вернулся в аэропорт из-за неубранных шасси Самолет Як-42 авиакомпании «КрасАвиа», совершавший рейс из Нового Уренгоя в Уфу, вернулся в аэропорт вылета из-за неубранных шасси, сообщает пресс-служба МЧС РФ по ЯНАО.

Происшествия Угрожавший спрыгнуть с Эйфелевой башни мужчина оказался русским Мужчина, просидевший шесть часов на Эйфелевой башне и грозивший спрыгнуть вниз, оказался выходцем из России.

Шоу-бизнес Вдова Доренко опубликовала последние фото и видео с ним перед смертью Вдова Сергея Доренко Юлия показала сделанные в день смерти журналиста фотографии и видео. Они опубликованы в ее Instagram.

Музыка Организатор «Евровидения» обдумывает санкции против Исландии Участники от Исландии размахивали шарфами цветов палестинского флага с надписью «Палестина».

Космос Индия запустила на орбиту новейший разведывательный спутник Аппарат позволит Вооруженным силам Индии получать точную информацию и отслеживать их действия в любых погодных условиях.

Космос NASA выбрало лучшее жилье для Марса – капсулу MARSHA Сотрудники компании, проект которой НАСА выбрало для строительства домов на Марсе, рассказали, что их жилье можно адаптировать и для земных нужд.

Здоровье Названы вызывающие рак продукты Главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн рассказал, какие факторы повышают риск возникновения опухолей.

Экономика В России 24 млн граждан рискуют лишиться пенсии Речь идет о доходах около 24 миллионов работающих россиян, данные о которых не поступают в Пенсионный фонд, как сообщают «Известия».

Авто Топ-6 автомобилей с высоким дорожным просветом В первом случае дорожный просвет в передней части автомобиля составляет 207 миллиметров, задней — 284 миллиметра.

Общество Психолог посоветовала молодым не уступать пенсионерам место в метро Молодым москвичам не следует уступать пожилым людям место в метро, это позволит сократить дискриминацию пенсионеров.