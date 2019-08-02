с чего всё началось

Сотрудники правоохранительных органов начали доследственную проверку деятельности Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Они подозревают организацию в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.

Силовики проверяют фонд Навального по статьям об отмывании денег

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Армия и оружие Российский беспилотник «Охотник» совершил первый полет Новейший российский военный беспилотный летательный аппарат "Охотник" совершил первый полет длительностью более 20 минут, сообщили в Минобороны.

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Общество Пользователи Сети высмеяли мать жениха за образ невесты Невеста на снимке одета в белое кружевное платье, наряд на матери ее жениха немного другого оттенка, но в целом выглядит как подвенечный наряд.

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Происшествия На проспекте Героев сгорело кафе с шавермой Вечером 3 августа на проспекте Героев, 18 в жилом комплекса "Ленинский парк" сгорело кафе с шавермой, сообщили в пресс-службе МЧС по Петербургу.

Футбол Цорн: Тиль посетил раздевалку «Спартака» и познакомился с Кононовым Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн поделился мнением о предстоящем переходе в команду полузащитника «АЗ Алкмар» Гуса Тиля.

Здоровье Названы признаки накопления опасных токсинов в организме Пока количество накапливаемых токсинов в организме невелико, человек не замечает никаких тревожных изменений.

Здоровье Составлен рейтинг регионов по числу пациентов с расстройствами психики Минздрав назвал регионы, в которых в 2018 году было зафиксировано наибольшее число пациентов с психическими расстройствами.

Политика Зеленский назвал дату встречи лидеров стран нормандского формата Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что встреча четырех представителей на уровне министерств иностранных дел в нормандском формате предположительно состоится в конце августа, а лидеров стран - осенью.

Происшествия СКР возбудил дело об отмывании миллиарда рублей фондом Навального Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело об отмывании денежных средств Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.

Космос Система ретрансляции космической информации показывает свою скорость Система работает с помощью лазеров для ускорения сбора данных со спутников наблюдения Земли, находящихся на низкой околоземной орбите.

Экономика «Газпром» помог Московской бирже установить рекорд Сумма сделки составила 139,1 млрд руб. "Оборот торгов, конечно, поддержал большой объем размещений на первичном рынке через биржу, но на июль также приходится пик сезона дивидендных отсечек, так что активность инвесторов растет", – напоминает аналитик Газпромбанка Андрей Клапко.

Политика Писатель из Швейцарии объяснил невозможность передачи Крыма Украине После посещения Крыма писатель и журналист из Швейцарии Кристиан Мюллер заявил, что республика никогда не станет украинской, сообщают «Известия» со ссылкой на интернет-издание Infosperber.

Политика Супруга посла США в России возмутилась репортажем CNN Супруга посла США в России Мэри Кэй Хантсман возмутилась «непорядочностью» репортажа журналистов телеканала CNN, которые опубликовали материал о скором отъезде дипломата, основываясь на фотографии, опубликованной в ее Instagram.