Происшествия

Силовики пришли с обысками в администрацию подмосковной БалашихиURA.Ru 07:14

Сотрудники ФСБ и СКР пришли с обысками в администрацию подмосковной Балашихи. Об этом журналистам рассказал источник в правоохранительных органах.
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с чего всё началось

ФСБ и СК проводят обыски в администрации Балашихи

Сотрудники Следственного комитета и ФСБ проводят обыски в администрации подмосковной Балашихи. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
ТАСС04:36

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ФСБ и СКР проводят обыски в администрации Балашихи

Вести Подмосковья06:51

Силовики пришли с обыском в администрацию Балашихи

РБК05:26

ФСБ и СК проводят обыски в администрации Балашихи

ТАСС04:36

Источник сообщил об обысках в администрации Балашихи

РИА Новости05:14

В мэрию Балашихи пришли с обысками

Интерфакс04:58

ФСБ и СК нагрянули с обысками в Администрацию Балашихи

Life.ru04:39

ТАСС: в администрации подмосковной Балашихи идут обыски

Коммерсантъ05:15
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Политика

Мэр Риги Нил Ушаков задержан по подозрению в коррупции

Сотрудники Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Латвии (KNAB) задержали мэра Риги Нила Ушакова, сообщил бывший депутат рижской думы Руслан Панкратов.
Обновлено в 07:05
Происшествия

Задержан отец сенатора Арашукова

Обновлено в 05:03
Авто

Lada Vesta Sport будет стоить дороже 1 млн рублей

АвтоВАЗ назвал стоимость спортивной модификации седана Lada Vesta — исполнение Sport появится в продаже по цене от 1,01 млн руб.
Обновлено в 06:00
Авто

Skoda показала внешность нового компактного кроссовера Skoda Kamiq

Компания Skoda показала внешность нового компактного кроссовера Skoda Kamiq на первых дизайн-скетчах.
Обновлено в 04:22
Гаджеты

Mirror: найден способ восстановить удаленные в WhatsApp сообщения

Пользователь может восстановить удаленные сообщения в мессенджере WhatsApp, используя резервное копирование.
Обновлено в 03:06
Происшествия

Сбербанк изучает информацию о звонках мошенников клиентам

Сбербанк заверил, что все случаи мошенничества внимательно изучаются, а сотрудники банка «постоянно совершенствуют» систему антифрода и никогда не звонят клиентам с просьбой назвать данные банковских карт и кодовое слово к ним.
Обновлено в 03:58
Авто

Volkswagen удержал статус крупнейшего автопроизводителя в мире

Германская автомобилестроительная группа Volkswagen AG сумела сохранить за собой статус крупнейшего в мире производителя автомобилей.
Обновлено в 04:40
Интернет

Google показал новый дизайн Gmail для Android и iOS

Material Design – закругленный дизайн компании, уже реализованный в Chrome и других проектах компании В новой версии появятся: Новый сайдбар с Google Календарем, сервисом для заметок Keep и списком задач.
Обновлено в 02:43
Интернет

Facebook привлекает пользователей деньгами за установку VPN-сервиса

Facebook платит пользователям в случае установки VPN-сервиса, который дает компании возможность следить за их активностью, сообщает ТАСС со ссылкой на американский онлайн-портал TechCrunch.
Обновлено в 02:20
Происшествия

МВД передало картину Куинджи Минкульту

Обновлено в 07:29
Космос

Трещина обнаружена в разгонном блоке «Фрегат» на космодроме Куру

Обновлено вчера в 16:30
Политика

Путин назвал Орешкина туристом после поездки на форум в Давос

Президент России Владимир Путин в начале совещания с членами правительства в шутку назвал главу Минэкономразвития Максима Орешкина туристом и попросил его рассказать о поездке на Всемирный экономический форум в Давосе, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено в 07:01
Происшествия

Следствие попросило продлить арест братьям Магомедовым

Следствие просит оставить под арестом совладельца группы компаний "Сумма" Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда, обвиняемых в мошенничестве и создании организованной преступной группы, сообщили РИА Новости в Тверском суде Москвы.
Обновлено вчера в 08:03
Происшествия

На Украине после пропажи капитана «Норда» открыли дело об убийстве

Полиция Мелитополя открыла дело об умышленном убийстве в связи с пропажей капитана российского судна «Норд» Владимира Горбенко.
Обновлено в 06:09
Происшествия

Угонщика самолета «Аэрофлота» оставили под стражей

Югорский окружной суд оставил под арестом угонщика самолета «Аэрофлота» Павла Шаповалова.
Обновлено в 06:32
Авто

В России сертифицировали хот-хэтч Hyundai i30 N

Обновлено в 06:28
Здоровье

В Минздраве спрогнозировали эпидемию гриппа в России

В ближайшую неделю вероятен рост заболеваемости гриппом по всей стране, ожидается средняя интенсивность эпидемии.
Обновлено в 06:49
Происшествия

Смоленскую учительницу обвинили в издевательствах над второклассником

Обновлено в 05:46
Общество

В Москве запретили продажу вейпов несовершеннолетним

Депутаты Мосгордумы в среду приняли закон, запрещающий продажу детям до 18 лет электронных сигарет и вейпов, а также устанавливающий штрафы до 5 тыс. рублей за привлечение несовершеннолетних к их курению, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 04:08
Происшествия

В Ленобласти подростки подожгли шапку на девочке и избили ее спутника

Группа подростков подожгла шапку на голове 12-летней девочки и избила ее ровесника.
Обновлено в 02:14
Авто

Toyota отзовет в России кроссоверы Highlander

Обновлено в 06:12
Гаджеты

Смартфон «Яндекса» оказался непопулярным

Известно, что смартфон вышел в продажу 6 декабря 2018 года. 7 декабря гаджеты появились в розничной продаже.
Обновлено в 02:22
Транспорт

В Госдуме предложили запретить курение за рулем

В Государственной думе предложили запретить курение сигарет за рулем автомобиля.
Обновлено в 06:33
Происшествия

Пожарные ликвидировали открытое горение в школе под Владимиром

Открытое горение на площади 700 кв. м. в школе в Александровском районе Владимирской области было ликвидировано прибывшими на место пожара сотрудниками МЧС.
Обновлено в 07:33
Музыка

Умер двукратный лауреат «Грэмми» Джеймс Ингрэм

Обновлено вчера в 17:15
Авто

Первый Mercedes-Benz российской сборки появится в апреле

Накануне губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках традиционного обращения к жителям заявил, что первый подмосковный Mercedes будет выпущен в апреле.
Обновлено в 00:22
Транспорт

В России начали тестировать автоматический паспортный контроль

В московских аэропортах начали тестировать автоматизированную систему паспортного контроля, рассказали «Известиям» в ФСБ.
Обновлено вчера в 16:13
Экономика

Глава Apple пообещал снизить цены на iPhone

Apple снизит цены на iPhone в ряде стран, где национальные валюты пережили серьезное ослабление к доллару.
Обновлено в 01:43
Наука

Учёные воссоздали облик предков современного человека

Художники воссоздали облик древних европейцев, включая неандертальцев и кроманьонцев (ранних представителей современного человека).
Обновлено в 07:29
Экономика

Минфин дорабатывает проект об увеличении лимитов выплат по ОСАГО

Минфин дорабатывает нормы об увеличении лимитов выплат по договорам ОСАГО до 2 миллионов рублей, пока неясно, когда проект внесут в Госдуму, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 06:41
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