Украинские силовики перебросили в Донбасс большое количество ударных беспилотных летательных аппаратов, способных нести до 70 килограммов груза, заявил журналистам начальник пресс-службы управления народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов.

Силовики перебросили в Донбасс большое количество БПЛА, заявили в ДНР

Армия и оружие Армия и оружие В Северной Осетии открыли филиал парка «Патриот»

Армия и оружие Армия и оружие В ЛНР рассказали о переброске ВСУ самоходных артиллерийских установок Вооруженные силы Украины перебросили в Донбасс самоходные артиллерийские установки, боеприпасы и бронетранспортеры.

Армия и оружие Армия и оружие Клинцевич: Украина не сможет создать ядерное оружие

Армия и оружие Армия и оружие Нетаньяху анонсировал встречу военных делегаций России и Израиля Представители Минобороны России и Израиля могут встретиться в ближайшие дни для обсуждения координации своих действий в Сирии, заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

Армия и оружие Армия и оружие Новые БМП-3 протестированы на военном полигоне в Ростовской области Мотострелковая дивизия Южного военного округа испытала новое вооружение на полигоне Кузьминский в Ростовской области.

Армия и оружие Армия и оружие В США назвали четыре вида смертоносного оружия России Американское аналитическое издание The National Interest назвало четыре вида смертоносного оружия России, с которым "НАТО не захочет связываться".

Армия и оружие Армия и оружие США решили модернизировать ядерные боеголовки

Армия и оружие Армия и оружие Die Welt раскрыла данные спецслужб об угрозе иранских ракет для Европы Новые иранские ракеты способны достичь пределов Европейского союза, следует из данных европейских спецслужб, на которые ссылается Die Welt.

Армия и оружие Армия и оружие Корабли Тихоокеанского флота зашли в индийский порт Вишакхапатнам Как уточнили в пресс-службе ТОФ России, гвардейский ракетный крейсер «Варяг», большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев» и большой морской танкер «Борис Бутома» прибыли к индийским берегам для участия в российско-индийских военно-морских учениях «ИНДРА НЭВИ-2018».

Армия и оружие Армия и оружие Небоевые потери ВСУ: Командиры убивают своих солдат за отказ воевать Командиры ВСУ стали расстреливать боцов, отказывающихся от участия в гражданской войне в Донбассе.

Армия и оружие Армия и оружие «Танковая орда» на границе России с Украиной попала на спутниковые снимки На спутниковых снимках Google Earth, сделанных в конце ноября и демонстрирующих пригород Каменск-Шахтинского в Ростовской области, заметны «сотни российских танков у границы с Украиной», пишет Defence Blog.

Армия и оружие Армия и оружие Подразделения МВД Украины приступили к усиленному режиму работы С недавних пор все подразделения украинского Министерства внутренних дел приступили к усиленному режиму работы.

Армия и оружие Армия и оружие В России открылся крупнейший в мире музей батискафов Единственный в России музей батискафов открылся в Петербурге, кстати он же является и крупнейшим в мире.

Армия и оружие Армия и оружие Украинские волонтеры создали багги для ВСУ Ветераны боевых действий на востоке Украины и волонтеры партии «Национальный корпус» разработали военный багги, который в скором времени будут поставлять подразделениям, находящимся в Донбассе.