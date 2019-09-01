Армия и оружие
РИА НовостиСиловики обстреляли два населенных пункта в ДНР, заявили в Донецке
Украинские силовики в воскресенье утром обстреляли окраины подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловки и поселка Коминтерново на юге ДНР, заявил журналистам представитель республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
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ВСУ утром нанесли массированный удар по ДНР – тысячи семей остались без света
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