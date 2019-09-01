Армия и оружие
ФАНВСУ обстреляли районы двух населенных пунктов в ДНР, заявили в Донецке
Украинские силовики обстреляли окраины населенных пунктов Горловка и Коминтерново в ДНР, сообщил представитель народной милиции республики. По информации НМ, ВСУ открыли огонь по двум населенным пунктам утром.
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Футбол
СМИ: Защитник «Торпедо» Шишкин отказался от перехода в «Марибор»
Защитник московского «Торпедо» Роман Шишкин отказался от трансфера в словенский «Марибор».
RT на русском 08:10
Политика
Володин упрекнул Польшу в политизации итогов Второй мировой войны
Действия польского руководства, которое не пригласило представителей России на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны, оскорбляют память о более чем 600 тысячах солдат и офицеров, которые погибли за освобождение Польши от фашистских войск, заявил Володин.
News.ru 05:59
Культура
Светлаков временно вернется в «Уральские пельмени»
Известный шоумен Сергей Светлаков сыграет в КВН за команду «Уральские пельмени». Об этом комик сообщил в интервью порталу .
YA62.ru 04:15
Политика
МИД отреагировал на ситуацию на границе Грузии и Южной Осетии
Грузия своими действиями намеренно нагнетает напряженность на границе с Южной Осетией.
Газета.Ru 30 августа в 21:00
Политика
Телеканал РЕН ТВ обвинил сенатора Мархаева в нападении на журналистку
Сотрудники телеканала РЕН ТВ обратились в Следственный комитет с заявлением о нападении на съемочную группу члена Совета Федерации от Иркутской области и лидера регионального отделения КПРФ в Бурятии Вячеслава Мархаева, который выдвинулся кандидатом на пост мэра Улан-Удэ.
ТАСС вчера в 16:14
Политика
Лавров заявил о сохранении договоренностей РФ и Турции по Идлибу
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что договоренности России и Турции по сирийскому Идлибу сохраняются, президенты Владимир Путин и Реджеп Эрдоган согласовали стратегию их выполнения.
Политическая Экспертиза 07:54
Происшествия
Французский гонщик Формулы-2 Антуан Юбер скончался в результате аварии
Французский гонщик команды Arden International Антуан Юбер скончался в результате аварии, которая произошла на втором круге первой гонки девятого этапа Формулы-2 – Гран-при Бельгии.
Вести.Ru вчера в 13:20
Политика
Дуда пообещал потребовать от Германии репараций за Вторую мировую
Польский президент Анджей Дуда заявил, что в ближайшее время страна потребует с репараций за ущерб, нанесенный в годы Второй мировой войны.
Газета.Ru 06:20
Игры
Star Citizen — Бета-тест Squadron 42 отложен на 3 месяца
Из-за нового подхода к разработке На официальном форуме ММО-долгостроя Star Citizen от студии Cloud Imperium Games Криса Робертса появилось сообщение, касающееся изменений в процессе работы над проектом.
Srnsk вчера в 04:10
Политика
Зеленский рассказал о главном достижении на посту президента Украины
Сам разговор с российским президентом Зеленский назвал самым сложным моментом за время пребывания в должности.
РИА Новости 07:50
Общество
Что изменится в российских законах в сентябре 2019 года
1 сентября вступят в силу новые правила продажи билетов в театры, на концерты и другие развлекательные мероприятия.
РБК вчера в 02:04
Общество
Россияне стали меньше покупать цветы к 1 сентября
Россияне стали экономить на букетах для детей к первому сентября.
Газета.Ru вчера в 06:08
Футбол
Алекс Крал перешел в «Спартак» из «Славии»
Газета.Ru 06:31
Происшествия
При стрельбе в американской Одессе пострадали 20 человек
РБК вчера в 17:58
Происшествия
В Башкирии арестовали мать, обвиняемую в убийстве годовалого сына
Российская газета 06:05
Единоборства
Поветкин хочет встретиться с Тайсоном Фьюри
После боя россиянин заявил, что хотел бы в следующем поединке встретиться с двоюродным братом Хьюи - Тайсоном Фьюри, экс чемпионом мира по версиям IBF, WBA, WBO и IBO.
Российская газета 01:01
Хоккей
ЦСКА и «Авангард» объявили составы на матч за Кубок открытия
ЦСКА и «Авангард» в официальных «твиттерах» объявили составы на матч Кубка открытия, который состоится сегодня, 1 сентября, в Москве.
Чемпионат 07:40
Происшествия
В Беслане почтят память жертв теракта
На всей территории Северной Осетии будет объявлена минута молчания по погибшим в результате террористического акта в Беслане в 2004 году.
Интерфакс 04:27
Происшествия
В Брянске умер избитый полицейским подросток
В Брянске скончался 17-летний подросток, которого в августе избил майор полиции Денис Терехов.
РБК 08:18
Политика
Зеленский призвал разработать закон о правах нацменьшинств на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости разработать законопроект о правах этнических меньшинств.
News.ru вчера в 15:38
Происшествия
В Калмыкии ребенок умер от отравления ядохимикатами
В Калмыкии в селе Яшалта трое детей отравились ядохимикатами. Один ребенок 2018 года рождения скончался.
Российская газета 07:25
Здоровье
Если у ребенка расстройство пищевого поведения
Если вы беспокоитесь о том, что у вашего ребенка может быть расстройство пищевого поведения, вот шесть самых важных шагов, которые необходимо предпринять, когда вы решаете, обратиться за лечением.
Медпульс 08:10
Футбол
«Урал» и «Краснодар» объявили стартовые составы
Soccer.ru 05:38
Футбол
«Арсенал» в Туле сыграет с ЦСКА
«Арсенал» сыграет в Туле с ЦСКА в рамках 8-го тура Российской премьер-лиги. Матч состоится 1 сентября, в 16.30.
Тульская служба новостей 04:36
Общество
Режим ЧС введен в Южной Каролине из-за урагана «Дориан»
Губернатор Южной Каролины Генри Макмастер сообщил об установлении режима ЧС из-за урагана "Дориан", пишет РИА Новости.
Народные новости вчера в 17:14
Происшествия
В Гонконге приостановили движение аэроэкспрессов из-за демонстрантов
Движение аэроэкспрессов в международный аэропорт Гонконга приостановлено из-за действий демонстрантов, говорится в заявлении компании-оператора.
РИА Новости 03:42
Происшествия
Рогозин предложил обозначать провода ЛЭП цветными шарами
Коммерсантъ 06:21
Музыка
Филипп Киркоров не попал в фонограмму во время выступления
Певец Филипп Киркоров, выступая на сцене "Новой волны", не попал в фонограмму. В Сети опубликовали видео, на котором виден конфуз Киркорова.
VSE42 Новости 30 августа в 22:19